Останется с одним тротуаром: в Калининграде до августа закрыли мост на Суворова (фото)

В Калининграде с начала июня до конца августа будет закрыт путепровод в начале улицы Суворова. Как и ожидалось, значительных трудностей ремонтные работы не вызвали — работает объезд через реконструированную улицу Транспортную, однако вопросы к властям остаются.



Во-первых, мост был отремонтирован не так давно — в 2016 году, но у города тогда не хватило денег на съезды. Тогда же чиновники решили, что с проезжей части необходимо убрать брусчатку и трамвайные пути, но за работу подрядчик берется лишь сейчас. Во-вторых, как до ремонта, так и после него на мосту будет функционировать всего один тротуар — на втором по-прежнему лежит теплоцентраль. В мэрии поясняют, что строительство дополнительной эстакады под инженерные сети запланировано на 2024 год, хотя проект, судя по документам, ждет своего часа с конца 2015 года (перенос труб бюджету обойдется приблизительно в 48 миллионов рублей).

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград