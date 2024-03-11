Вечерний@Калининград: злостное доминировние, гнездо коррупции и танк раздора

Калининградским (и не только) льготникам внезапно оказались недоступны недорогие авиабилеты в регион. Программа их субсидирования скоропостижно свернулась за пару месяцев до начала новой. Теперь задумавшие покинуть/посетить блокадный полуэксклав пенсионеры-студенты-многодетные смогут сделать это лишь по «плоским» тарифам, введением которых власти довольно неловко попытались прикрыть оголившееся оперенение хвостовой части программы субсидирования. Впрочем, и ничего пенсионерам в марте по стране шастать. Им бы дома сидеть, да электоральные обязанности исполнять. Подробности — в нашем материале, а мы переходим к другим новостям понедельника.









Калининградские антимонопольщики наконец заинтересовались новыми «газовыми договорами» и усматривают в действиях АО «Калининградгазификация» признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. От конкурентов газораспределительного монополиста избавили движением федерального скипетра, однако установленные организацией тарифы оказались высоковаты даже на московском и питерском фоне. Для сравнения, в Санкт-Петербурге обслуживание котла с горелкой мощностью до 30 кВт обойдется в 585 руб., в Москве — в 278 руб., а в Калининградской области — в 2207 руб. Если антимонопольная служба найдет нарушения, тарифы могут быть пересмотрены, а «Калининградгазификации» грозит штраф.







В единственном действующем наземном пункте пропуска на литовской границе вдруг обнаружилось гнездилище коррупции. Начальника таможенного поста МАПП Чернышевское поймали на взятке. «Взяли» также его зама, ведущего инспектора одной из смен и еще четверых сотрудников таможни (им инкриминируется посредничество). Причем взятки таможенное начальство, по данным УФСБ, вымогало у собственных сотрудников: с марта 2022 по сентябрь 2023 года начальник поста через своих подчиненных «на систематической основе» брал с дежурных смен по 20 тыс. рублей в сутки за «общее покровительство» и «попустительство по службе». В частности, за возможность «дальнейшего беспрепятственного прохождения службы на таможенном посту». Кажется, законы конкуренции работают не только в сфере ЖКХ, но и в случае с внутриведомственным взяточничеством.







С территории военно-мемориального комплекса (ВМК) у поселка Медведевка пытались вывезти танк Т-34. Накануне 8 марта на военное кладбище прибыли механики с официальными представителями Балтфлота, которые собирались погрузить танк и вывезти его «на ремонт», сообщил зампред попечительского совета комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов. Сотрудники ВМК танк военным отдавать отказались и вызвали полицию. Это уже вторая попытка забрать Т-34 из Медведевки, первую военные предприняли в сентябре прошлого года. В ситуации разбирался корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.





