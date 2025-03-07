Вечерний @Калининград: слив дизеля, необычные подарки и дорой Пионерский

В пятницу общественность узнала, для чего именно власти Литвы вводят обязательное декларирование топлива для фур перевозчиков на калининградском транзите. Таможенники республики задержали в конце февраля гражданина России за слив дизеля из грузовика, которым он управлял. Случилось это неподалёку от Йонавы. Мужчина успел выкачать из бака 200 литров топлива, однако дизель и тягач таможенники задержали, а на самого водителя составили протокол «об административных правонарушениях в связи с нарушением перевозки нефтепродуктов и товаров, облагаемых акцизами, а также нарушением международных санкций». Власти Литвы сообщили, что россиянину грозит штраф до 6 тыс. евро.

Имя водителя, как и название компании-перевозчика в релизе не привели. Для чего он сливал топливо из бака, тоже неясно. Может, чтобы сбыть его в Литве по более высокой цене (сейчас стоимость литра дизеля в республике выше 1,5 евро), а может, чтобы заправить бак чем-то другим. Накануне генеральный директор ООО «Сталена» и вице-президент «Балтийского делового клуба» Сергей Гоз в общении с «Новым Калининградом» допустил, что перевозчики на калининградском направлении могли систематически заниматься этим, однако, по его мнению, это могло происходить «не от хорошей жизни». При этом эксперт отметил, что подобным решением республика планирует контролировать количество автомобильного топлива, которое остаётся на её территории. Станет ли лучше после назначения штрафа жизнь водителя (и компании-перевозчика, может), верится с трудом. Видимо, литовские пограничники осветили этот случай показательно, мол, смотрите, что будет, если ослушаться будущего нововведения. Посмотрим, о скольких случаях станет известно после 12 марта.

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Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», с с сайтов cian.ru и avito.ru