Культурный ивент: Музейная ночь в объективе фотокорреспондента «НК»

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В пятницу, 17 мая, в Калининграде открылась Музейная ночь (0+). Её тематическая направленность в этом году — семейные ценности и реликвии. В акции приняли участие 8 калининградских музеев: Музей янтаря, Фридландские ворота, Калининградский музей изобразительных искусств, Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Дом китобоя, Калининградский историко-художественный музей, Кафедральный собор и Музей мирового океана. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова наблюдала за мероприятием. В её объективе — самые интересные моменты Музейной ночи—2024.