Исследование: в Калининграде снизились цены на вторичное жильё

Алексей Милованов / Новый Калининград
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Недвижимость

В первом квартале 2020 года в Калининграде снизились цены на вторичное жильё. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир», исследовав стоимость недвижимости в 70 городах России.

Как отмечают авторы, в марте из-за обвала рубля увеличилось количество желающих вложиться в жильё. В результате цены по всем городам с населением более 300 тысяч человек приросли в среднем на 1,7% — как к стоимости «квадрата», так и к цене предложения.

В то же время в восьми городах наблюдается тенденция к снижению. В Калининграде по итогам первого квартала 2020 года средняя цена за квадратный метр составила 60 610 рублей. По сравнению с предыдущим она уменьшилась на 3,5%. Средняя цена квартиры составляет сегодня 3,79 миллиона рублей. Квадратный метр также подешевел во Владикавказе (на 5,7%), Тольятти (на 2,2%), Мурманске (1,1%), Архангельске (1,1%), Сургуте (0,3%) и Волжском (0,2%).

Как считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, рынок недвижимости в России ожидает «долгий период неопределённости». «Спрос упадёт сразу из-за нескольких факторов: подорожания ипотеки, разорения многих бизнесов, увеличившейся безработицы. Тем собственникам, кто не успел продать свои квартиры сейчас, придётся волей-неволей опускать цены или дожидаться лучших времён», — отметил Луценко.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter