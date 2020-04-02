Исследование: в Калининграде снизились цены на вторичное жильё

В первом квартале 2020 года в Калининграде снизились цены на вторичное жильё. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир», исследовав стоимость недвижимости в 70 городах России.



Как отмечают авторы, в марте из-за обвала рубля увеличилось количество желающих вложиться в жильё. В результате цены по всем городам с населением более 300 тысяч человек приросли в среднем на 1,7% — как к стоимости «квадрата», так и к цене предложения.

В то же время в восьми городах наблюдается тенденция к снижению. В Калининграде по итогам первого квартала 2020 года средняя цена за квадратный метр составила 60 610 рублей. По сравнению с предыдущим она уменьшилась на 3,5%. Средняя цена квартиры составляет сегодня 3,79 миллиона рублей. Квадратный метр также подешевел во Владикавказе (на 5,7%), Тольятти (на 2,2%), Мурманске (1,1%), Архангельске (1,1%), Сургуте (0,3%) и Волжском (0,2%).

Как считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, рынок недвижимости в России ожидает «долгий период неопределённости». «Спрос упадёт сразу из-за нескольких факторов: подорожания ипотеки, разорения многих бизнесов, увеличившейся безработицы. Тем собственникам, кто не успел продать свои квартиры сейчас, придётся волей-неволей опускать цены или дожидаться лучших времён», — отметил Луценко.