Статистика: при увеличении строительства домов сократился их ввод в эксплуатацию

В первом полугодии 2025 года в Калининградской области ввели 468,5 тыс. кв. м жилья — меньше, чем годом ранее (562,5 тыс. кв. м). При этом число построенных домов выросло. Такие данные приводит Калининградстат.

«Стремительный строительный бум в Калининградской области начинался в регионе в 2014 году. Тогда строители за год ввели 1 115,9 тыс. кв. м общей жилой площади. Больше, чем годом ранее, на 74,7%. В 2017 году в жилищном строительстве произошёл спад, причинами которого назывались снижение доходов населения, ухудшение финансового положения, уход с рынка ряда мелких и средних застройщиков, а также длившееся несколько лет сокращение ипотечного кредитования, приведшее к падению спроса и, следовательно, предложения. Снижение 2017 года оказалось кратковременным и сменилось постепенным ростом, усилившимся после введения весной 2020 года льготной ипотеки на жильё в новостройках», — поясняет Калининградстат.

В 2024 году в области построили 4843 дома на 15 512 квартир общей площадью 1220,6 тыс. кв. м. В первом полугодии 2025-го основную часть ввода жилья (80,1%) обеспечило индивидуальное строительство — населением было построено 2297 домов общей площадью 375,2 тыс. кв. м.