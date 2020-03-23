Легко и выгодно: купите квартиру в ЖК «Новое Голубево» в ипотеку под 2,7%

Возможно ли в наше время быстро и недорого купить собственное жильё? Давайте попробуем разобраться. Возьмем для примера квартиру стоимостью 1,2 млн рублей в ипотеку на 10 лет. Внесем первоначальный взнос 15% и получим ежемесячный платеж в размере почти 14 000 рублей. Согласно данным Росстата, средняя заработная плата в Калининградской области составляет 28 800 рублей. То есть на оплату жилья вместе с коммунальными платежами будет уходить около 16 500 рублей, а оставаться на жизнь чуть больше 12 000 рублей в месяц. Такие цифры заставляют задуматься, а многих даже пересмотреть свое решение об ипотеке.

Но не спешите с преждевременными выводами, пока не рассмотрите вариант покупки квартиры в ЖК «Новое Голубево». Для вас уже построенные квартиры от 890 000 рублей, ипотека — всего под 2,7% годовых. А это значит, что ежемесячный платеж составит всего 7200 рублей.





А теперь давайте сравним: 14000 против 7200 рублей. Разница почти в 2 раза.

Но за 890 000 рублей вы покупаете не просто потолок и стены, а готовую квартиру со всей необходимой инфраструктурой. Магазины, бесплатная поликлиника, пункт скорой помощи, детский сад, школа, спортивный клуб — всё необходимое всегда под рукой.

В «Новом Голубево» нет шумных дорог и чадящих машин. Вокруг расположены заповедные лесные массивы, Вальдбургский парк и Голубые озёра. Территория обустроена детскими и спортивными площадками, прогулочными дорожками и зелёными зонами отдыха со свежей травой, цветами, кустарниками и молодыми деревцами. Остановка общественного транспорта находится прямо на въезде в комплекс. Автобусы в центр Калининграда ходят каждые 30 минут. На машине время в пути займёт всего 15 минут.











Здесь жизнь бурлит, люди общаются, занимаются спортом, вместе отдыхают… Организовывают разнообразные мероприятия, детские праздники, семейные спортивные эстафеты, веселые масленицы с блинами, скоморохами и

сжиганием чучела. Именно так с широким размахом и русской душой жители ЖК «Новое Голубево» отмечают праздники! В ЖК Новое Голубево» вас ждут настоящие эмоции, улыбки и детский смех.





И все это всего за 7200 рублей в месяц. Предложение действительно выгодное! Успейте воспользоваться ипотекой под 2,7% годовых на покупку квартиры в ЖК «Новое Голубево»! Но и это еще не все. Еще одно выгодное предложение — это Трейд-ин квартир. Знакомство с комплексом можно начать с покупки 1-комнатной квартиры, а уже через несколько лет переселиться в большую 2-х или 3-комнатную квартиру.



ЖК «Новое Голубево» — это уникальный жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей и совмещающий в себе все удобства городских квартир, эстетику загородных малоэтажных домов.

Узнайте больше на сайте www.голубево.рф и по телефону: +7 (4012) 55 55 95.

Разрешение на ввод в эксплуатацию 39-RU39310000-80-2016 от 30.12.19 г., адрес объекта: Калининградская область, Гурьевский городской округ, посёлок Голубево, ул. Лазурная, д.2 Разрешение на ввод в эксплуатацию 39-RU39310000-79-2016 от 18.02.20 г., адрес объекта: Калининградская область, Гурьевский городской округ, посёлок Голубево, ул. Лазурная, д.13 Ипотечный кредит предоставляется на приобретение жилого помещения на сельских территориях Калининградской области, перечень которых утвержден распоряжением правительства Калининградской области от 5 февраля 2020 г. № 12-рп. Целевое назначение: покупка квартиры в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи /договору долевого участия. Ставка по кредиту 2,7%. Ставка действует при оформлении полиса / договора страхования имущества, принимаемого Банком в залог и добровольного страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщиков (в добровольном порядке). Валюта кредита: рубли РФ. Стоимость квартиры 890 000,00 руб. Первоначальный взнос: 133 500 руб. Срок кредитования: 120 месяцев (10 лет). Погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность погашения кредита частично или полностью без комиссий. Требование к обеспечению: залог имущественных прав (до оформления в собственность) / залог (ипотека) приобретенной с использованием кредитных средств недвижимости (после оформления в собственность). Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 21 до 75 лет, стаж работы: 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. Не более 3-х созаемщиков, в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком. в случае если объект недвижимости оформляется в их общую совместную собственность (в том числе будет находиться в их общей совместной собственности в соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ) Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту. Подробности по телефону: +7 (4012) 55-55-95. Не является офертой. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.