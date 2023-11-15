«Предвидим трудности»: облвласти прогнозируют, что сироты в 2024 году получат меньше квартир

Власти региона прогнозируют уменьшение числа сирот, которые будут обеспечены жильём в Калининградской области в 2024 году. Дело в существенных изменениях условий получения жилищных сертификатов, которые диктуют регионам «сверху». Об этом шла речь на заседании комитета по соцполитике регионального заксобрания в среду, 15 ноября.

Жилищный сертификат — это именное свидетельство, которое даёт право гражданам, в данном случае — детям-сиротам, приобрести жильё за счёт бюджетных средств в любом регионе страны. С 2022 года сумма сертификата в Калининградской области составляет 2,5 млн рублей. Выплата может быть использована для приобретения готового благоустроенного жилья или для полного погашения действующего ипотечного кредита. Воспользоваться правом на получение сертификата могут сироты, включённые в список на получение жилья, успешно социализировавшиеся в обществе. Т.е. рассматриваются кандидаты, не находящиеся в сложной жизненной ситуации. Вероятно, это отчасти объясняется рисками, связанными с получением сертификата. При оформлении сделки в другом регионе власти не смогут в полной мере оценить качество приобретаемого жилья. Кроме того, не окрепшие в социальном плане сироты могут стать лёгкой добычей мошенников.

В августе был принят федеральный закон, который вводит сертификаты на покупку жилья для людей старше 23 лет, имеющих статус сироты, при условии, что их официально подтверждённая заработная плата в течение последнего года превышала прожиточный минимум. Это касается и членов семьи претендента, если она есть. Также в списке условий — отсутствие судимости, налоговой задолженности, психических расстройств, алкогольной и наркотической зависимости, уголовного преследования.

«Честно скажу, мы не совсем были согласны с теми требованиями, которые сегодня зафиксированы в федеральном законодательстве, — отметила на заседании комитета министр социальной политики региона Анжелика Майстер, — Считаем, что наш региональный сертификат гораздо более эффективно работал и работает. Но сегодня мы связаны условиями федеральными. <...> Это сегодня определённое препятствие для ребят в получении жилищных сертификатов. Предвидим трудности, поэтому необходимо будет посмотреть, как будет идти реализация».

Согласно проекту регионального бюджета на 2024 год, на жилищные сертификаты детям-сиротам планируют выделить 392 млн рублей. Ещё 322 млн предусмотрено на приобретение готовых квартир, сообщил министр финансов региона Виктор Порембский. «И мы, если есть возможность (как правило, она есть), в течение года добавляем, — добавил он, — В этом году было предусмотрено дополнительно порядка 90 млн рублей».

Майстер в свою очередь заявила, что сегодня говорить о дополнительном финансировании жилищных сертификатов сиротам преждевременно. «Мы обзвонили за последнюю неделю порядка 300 ребят, которые под требования по условиям подходят, — рассказала министр, — Только 15 из них согласились рассмотреть возможность обращения за сертификатом. <...> Я думаю, что не все соответствуют условиям этим».

Закон закрепляет перечень лиц, которым жилищные сертификаты будут предоставляться в преимущественном порядке — тем, кто уже создал семью, имеет несовершеннолетнего ребёнка или нескольких детей, использует маткапитал, участникам СВО.

В текущем году на жилищные сертификаты для детей-сирот в Калининградской области было выделено 453 млн рублей. К концу года ими планируют обеспечить 180 человек. За 2,5 года региональное министерство социальной политики выдало более 400 сертификатов, 80% которых были реализованы.

В текущих реалиях получить готовую квартиру, а не сертификат кажется более выигрышным вариантом для сирот. Но и здесь темпы не такие быстрые, как того требует количество ожидающих. На покупку квартир для детей-сирот в 2023 году предусмотрено 412 млн рублей. К концу сентября было израсходовано порядка 250 млн — 61% от плана. В мае очередь из ожидающих жилья сирот насчитывала более 1,5 тыс. человек.

Текст: Мария Власенкова; фото: Юлия Власова / Новый Калининград