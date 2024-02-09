Старт продаж: долгожданные квартиры в ЖК «Дадаевский»

ЖК «Дадаевский». 7-я секция. Стартуем.

Привет, друзья!

Понимаем, что всех достает реклама в соцсетях, на сайтах, на телевидении и т.д. Мы тоже не фанаты её, но мы обязаны донести информацию до людей, которые хотят или планируют купить квартиру в центре Калининграда.

Жилой комплекс «Дадаевский» построен компанией «Спецремстройтрест», которая на рынке недвижимости 32 года. С момента открытия продаж квартир в доме № 4 ЖК «Дадаевский», многих наших клиентов интересовал вопрос — когда откроются продажи восточного крыла дома № 4. И вот наступило время последней 7-й секции с отличными планировками, видами из окна и сторонами света.





Все дома сданы. У комплекса очень хорошая локация в этом районе и в городе в целом. Высокое качество отделки «под серый ключ», установлены розетки и выключатели, произведена вся сантехническая разводка, установлены радиаторы отопления, котел, противопожарные датчики и газоанализаторы. Стены заштукатурены, ровная стяжка пола готовая под любое покрытие (линолеум, плитка, ламинат). Заведены в каждую квартиру два провайдера интернета, домофон.

Да что это вообще такое, спросите вы? Долгожданные квартиры в ЖК «Дадаевский».





Седьмая секция — это:

Отличные планировки квартир. Стороны света восток и запад. Привлекательные виды из окон на малоэтажные частные дома.

Более тысячи семей уже сделали выбор в пользу проживания в ЖК «Дадаевский».

Комфорт проживания здесь обусловлен доступностью прогулочных зон, магазинов, кафе, школ, детских садов. В комплексе 2 подземных паркинга, 11 детских площадок, кладовые помещения в цокольном этаже в каждом из домов.

Из своей квартиры вас быстро довезут два бесшумных лифта, один из которых ходит на минус первый этаж, где расположен подземный паркинг.

Ул. Ст. Дадаева выходит на ул. Александра Невского, которая является одной из крупнейших артерий города. Имеет свое начало на площади Василевского, а оканчивается на выезде из города в сторону моря.

Одно из популярных предложений — это Еврочетырёшка!

Планировка для комфортной жизни!

Отличная, классная, популярная на рынке калининградской недвижимости 3-комнатная квартира с большущей кухней-гостиной 31 кв. м, тремя отдельными комнатами, двумя санузлами и двумя лоджиями. Такая кухня будет собирать все семейство вместе.

Кухня — то место, где за ужином проводятся семейные теплые вечера, обсуждаются семейные дела и вопросы. Такая кухня сближает и укрепляет семью. Да и холодильник — место притяжения всех.

Планировки квартир на этаже









Все 1-комнатные квартиры выходят на восточную сторону с прекрасным видом на частные особняки.

Дома построены полностью из керамического кирпича с толщиной стен полметра. Хорошая шумоизоляция: да, перфораторы и громкие звуки все равно будет слышно, но если сравнить эти звуки с любыми другими домами из газосиликатных блоков, монолит, панельных домов — в наших домах они будут значительно тише.

Приглашаем всех в отдел продаж на Дадаева, 66, для приобретения данных квартир. Количество квартир ограниченно!

Напоминаем про возможность приобрести данные квартиры под все виды ипотек*.

Звони и бронируй: 521-592, 777-888

www.dadaeva.trest.cc

Заходите на нашу страничку ВК, задавайте интересующие вас вопросы, звоните и приходите на экскурсию в ЖК «Дадаевский»



«Спецремстройтрест». 32 года строим для вас!





* ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО КБ «Энерготрансбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Альфа-Банк».



