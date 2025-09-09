Экскурсия по Амалиенау

Исторический район Кёнигсберга Амалиенау включает в себя окрестности современных проспекта Победы и улицы Кутузова. Пожалуй, это самое популярное туристическое место Калининграда. Экскурсии там идут одна за другой, причем круглогодично. И это неудивительно — бывший Амалиенау хорош в любую погоду. Город-сказка, город-мечта, который был задуман как альтернатива средневековому Кёнигсбергу, как место, где можно жить фактически на лоне природы, пользуясь при этом всеми благами цивилизации.
Если присмотреться, Кёнигсберг в конце XIX — начале XX века приобрел двойственный характер: он стал двулик, как один из самых известных его сыновей — Эрнст Теодор Амадей Гофман, который разрывался между желанием заниматься сочинительством и необходимостью быть чиновником.
Историк архитектуры Иван Чечот, подметив эту особенность нашего города, писал в свой статье «Гению места Калининграда и Кёнигсберга»: «До войны, как и сейчас, было два города. Один представлен на известных фотографиях исторического центра, они теперь продаются в каждом газетном киоске. Это был очень тесный, пестрый и некрасивый город на берегах узкого Прегеля; собор едва виден из-за нагромождения неказистых домов, стены которых чуть ли не уходят в воду; по реке идут груженые баржи, все заставлено судами, мосты растопырили свои железные крылья. [...]
Но был и другой город. Он начинался за городскими воротами, и в 20-м веке быстро превратился в город-сад, украсился строгими зданиями современной архитектуры. Это был город для жизни, для прогулок, велосипедов, он оглашался звуками природы, которые лишь подчеркивали острые мотивы спорта и техники. Эти два города спорили друг с другом, как вкус с безвкусицей, как новое и старое, как культивированная индивидуальность и уличная толпа (рынки, площади, лавки)».
Победил в этом споре второй город. Первый, скученный и тесный, просто сгинул во время войны, не пережив британских бомбардировок в августе 1944-го и штурма советскими войсками в апреле 1945-го. А колония вилл Амалиенау жива и, похоже, неплохо себя чувствует.
История её началась в 1898 году, когда архитектор Фридрих Хайтманн (во время нашей прогулки мы еще не раз его вспомним) и земельный советник Йозеф Кречманн создали «Общество недвижимости и строительства» и начали активно, как бы сейчас сказали, осваивать пригородную территорию, которая влилась в состав Кёнигсберга в 1905 году.
Историк архитектуры Ирина Белинцева в статье «Идея города-сада и её воплощение в Кёнигсберге» пишет, что на проект планировки Амалиенау проводился конкурс, однако точных сведений о нём обнаружить не удалось. Неясным остается и то, кому принадлежит единый план застройки, особенностью которого стали улицы-лучи, сходящиеся к двум круглым площадям, демонстрируя «многообразие архитектурно-художественных решений частных особнячков, принадлежащих уважаемым жителям тогдашнего Кёнигсберга».
В советском Калининграде элите тоже пришелся по сердцу этот почти не разрушенный зеленый уголок.
Однако многие особняки все же были отданы разного рода учреждениям, в том числе и детским садам. Не все из них сумели удержаться в своих роскошных апартаментах, но кое-какие виллы по-прежнему во владениях детворы.
Прогулки по Амалиенау даже для тех, кто бывал там не раз, всегда сулят новый открытия. Надеемся, эта не станет исключением.
Обычно экскурсии по Амалиенау начинаются в начале проспекта Победы или улицы Кутузова (бывшие Лавскер-аллее и Кёрте-аллее — прим. «Нового Калининграда»), что в целом логично. Мы же предлагаем несколько необычный маршрут — от озера Поплавок, так сказать, от воды, в которой, как известно, зародилась жизнь.
Поплавок в известном смысле дал жизнь Амалиенау. Без этого искусственного водоема колонии вилл, возможно, не было бы вовсе. Его вырыли специально, чтобы он аккумулировал лишнюю влагу в почве, спасая пригород от подтоплений.
Назывался он Цвиллингтайх, то есть — Близнецы.
Для того, чтобы получить ответ на вопрос, почему именно так, надо посмотреть на карту: озеро это состоит из двух почти одинаковых частей. Ни дать ни взять — братья-двойняшки!
Однако в советское время, в 1949 году, им дали одно имя на двоих — Поплавок. Чем был обусловлен такой выбор, не очень понятно. Возможно, дело в рыбаках, которые любили посидеть на берегу пруда с удочками с поплавками.
Впрочем, в конце 80-х-начале 90-х рыбачить на Поплавке стало не очень удобно. Берега поросли бурьяном, вода сделалась мутной, приобрела зловонный запах. Если говорить образно, Поплавок стал медленно, но верно «опускаться на дно». «Вынырнул» он в 2014 году, после того как были завершены весьма масштабные благоустроительные работы.
Сейчас это весьма популярное место отдыха, местная достопримечательность. Второе, неофициальное название озера — Хлебное, или просто Хлебка. Говорят, на его берегах стояла хлебная лавка, в которой отоваривались жители всей округи.
Практически на берегу Поплавка находится одна из самых удивительных вилл Амалиенау, которая была построена на бывшей Регентен-штрассе (ныне улица Чапаева — прим. «Нового Калининграда») в начале XX века. Официального названия у нее нет, но в народе ее часто называют японской.
Дело в том, что края крыши башни, которая возвышается над виллой, немного загнуты вверх, как у какой-нибудь пагоды, поэтому создается впечатление, что здание каким-то образом связано с Дальним Востоком. Не хватает только цветущих сакур вокруг и горы Фудзи на заднем фоне.
По Калининграду другое время циркулировала (да и циркулирует до сих пор) «абсолютно достоверная информация» о том, что раньше там находилось японское консульство или даже посольство. На самом деле никакого отношения к Стране восходящего солнца вилла не имеет. По данным краеведческого сайта prussia39.ru, в 1914 году ее владельцем был некто Лео Энглик, занимавшийся торговлей разного рода канцелярскими товарами.
Балдур (Бальдур) Кёстер в своей книге «Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени» посвятил описанию этого здания целую страницу, особо отметив переплетение различных стилей. Впрочем, больше всего, по его мнению, на автора проекта, имя которого не называется, оказала архитектура эпохи Ренессанса.
Стоит отметить, что к строительству в Амалиенау приложили руку многие известные архитекторы: Фридрих Хайтманн, Отто Вальтер Куккук, Курт Фрик, Фридрих Ларс, Ханнс Хопп, Эрнст Мель, Вильгельм Варентрапп и другие. Однако сейчас далеко не всегда с полной уверенностью можно назвать авторов некоторых вилл. Судя по всему, в ходу было коллективное творчество. И все проекты так или иначе проходили через Хайтманна.
Возвращаясь к «японской вилле», отметим, что в советское время её приспособили под многоквартирный жилой дом. К началу 90-х он совершенно обветшал и вскоре был покинут своими обитателями.
Долгое время вилла находилась в запустении. Восстанавливать её начали в 2023 году.
Являющееся объектом культурного наследия здание принадлежит совладельцу сети «Круассан-кафе» и одному из основателей компании «Русский хлеб» Андрею Бут-Гусаиму.
Практически напротив «японской» виллы, на Чапаева, 33, стоит маленький немецкий особнячок. Очень скромный и лаконичный. Всего один этаж плюс мансарда. Интерес этот дом представляет тем, что в нем с 1936-го по 1938-й год жил известный архитектор Ханнс Хопп.
В Кёнигсберге по его проектам было построено множество зданий: Дом техники (сегодня — ТЦ «Эпицентр»), «Парк-отель» (ныне офисный центр на ул. Сергеева на Нижнем озере), ремесленное училище для девочек (Дом офицеров на ул. Кирова), Торговый двор (администрация Калининграда на площади Победы).
Мы не погрешим против истины, отметив, что Хопп изменил во многом лицо нашего города, проложив здесь дорогу функционализму — архитектуре простой, прагматичной, но в то же время выразительной. Никаких рюшечек, никакого лишнего декора. Теоретик модернизма, основатель школы «Баухауз» Вальтер Гропиус говорил: «Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции: быть удобным, дешёвым и красивым». Дом Хоппа в полной мере отвечает этим требованиям, как, впрочем, и остальные построенные им здания.
Наш путь лежит по улице Закавказской, которая раньше называлась Риттер-штрассе, то есть Рыцарская улица. Примечательно, что связана она с одним настоящим рыцарем духа — японским дипломатом Тиунэ Сугихарой.
В 1941 году он был назначен руководителем японского консульства в Кёнигсберге, которое находилось на Риттер-штрассе. А до этого — с весны 1939-го по сентябрь 1940-го — Сугихара работал в Каунасе. После того как Германия напала на Польшу, в Литву хлынул поток еврейских беженцев, и Сугихара без ведома своего руководства в Токио день и ночь выписывал им транзитные визы, чтобы они могли через территорию СССР добраться до Дальнего Востока. Другой путь спасения было найти чрезвычайно тяжело — ведь почти вся Европа была оккупирована нацистами.
Сугихара продолжал выдавать визы даже после того, как дипломатическая миссия в Каунасе была закрыта. Когда у него закончились бланки, он стал вписывать разрешения на проезд от руки. Уезжая из Литвы, он оставил беженцам консульский штамп и образец документа на японском языке. Несчастные люди копировали иероглифы, не понимая, что они значат, но документы работали! В итоге Сугихаре удалось спасти около шести тысяч человек, за что в Израиле его причислили к праведникам народов мира.
Что касается бывшего здания японского консульства в Кёнигсберге, то оно дожило до наших дней. Сейчас в построенной в начале XX века вилле на Закавказской, 14 — детский сад.
С улицы Закавказской выходим на небольшую площадь, которая раньше носила имя Фридриха Вильгельма III. Рядом, на пересечении улицы Кутузова и Каштановой аллеи (бывшие Кёрте-аллее и Каштаниен аллее), мы видим самую большую виллу Амалиенау, построенную в 1910-12 годах по заказу главы еврейской общины Кёнигсберга, владельца гороховой мельницы Соломона (Самуэля) Винтера.
В качестве архитектора выступил Фридрих Ларс — известный мастер, в число работ которого входит портик у могилы Канта, здание финансового управления Восточной Пруссии (сегодня в нем размещается правительство Калининградской области), выставочный зал — Кунстхалле у башни «Врангель».
Глядя на перечисленные здания, трудно не заметить, что Ларс был неравнодушен к классике. Вилла «Винтер» возведена в том же ключе. «Хочется отметить исполненный достоинства выдержанный стиль сооружения, — пишет в свое в книге „Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени“ Балдур Кёстер (перевод Алексея Шабунина — прим. „Нового Калининграда“). — Видно, что он возник во время возрождения классицизма (после 1910 г.), даже если Ларс и избегал всяческих украшений в стиле классицизма. Сильное впечатление производят круглые колонны, захватывающие два этажа и лишённые отпечатка времени. Они словно закрывают „дыру“, которая возникает из-за выемки в средней части стены. Стена за колоннами всегда находится в полутьме, таким образом, фасад приобретает большую глубину. То, как Ларс завершает колонны с помощью непрофилированных квадратных платформ, напоминает его же творение — завершение колонн портика над могилой Канта (1924 г.)»
Ирина Белинцева в статье «„Спартанский классицизм“ архитектора Фридриха Ларса» пишет об этой вилле: «Дворцовый характер здания выделял его среди более ранней застройки Амалиенау, отличавшейся виллами, стилизованными в духе сельских коттеджей». При этом она отмечает, что, несмотря на то, что особняк относительно невелик, он «своей монументальностью и лаконичностью почти кубического объема напоминает представительные усадебные дома».
Если говорить о владельце дома Соломоне Винтере, то этот почетный гражданин Кёнигсберга умер в 1930 году, еще до прихода нацистов к власти. А вот его вдова застала те темные времена, в своем роскошном особняке она приютила многих сирот, чьи родители пострадали во время печально известной «Хрустальной ночи», когда с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии прокатилась волна еврейских погромов. В итоге ей пришлось покинуть страну.
Что же касается виллы, то судьба с ней тоже обошлась жестоко. На фотографии 50-х годов, выставленной на страничке Государственного архива Калининградской области (ГАКО), мы видим лишь руины, сохранилась, по сути, только «коробка». Говорят, всему виной пожар, который случился уже после войны. Как бы то ни было, виллу пришлось практически восстанавливать заново.
В 1955 году здание (вернее, то, что от него осталось) было передано Западному речному пароходству, которое, как следует из имеющихся в ГАКО документов, приспособило его под общежитие. Восстановление было проведено по упрощенному варианту. Крыша стала ниже и, если так можно выразиться, незамысловатей. Украшавшие вход изящные овальные окна законопатили.
В 1990-х работу Ларса вообще решено было «улучшить». Над колоннами, в частности, появился треугольный фронтон, были пристроены две башни. Словом, перемены произошли радикальные.
Однако это не помешало внесению виллы в список объектов культурного наследия регионального значения. Сейчас в этом здании располагается региональное управление Федеральной налоговой службы России.
Вилле, которая была построена на пересечении современных улиц Кутузова и Огарева, повезло больше, она дожила до наших дней практически без каких-либо изменений в облике.
«Среди особняков бывшего Амалиенау начала XX века выделяется хорошо сохранившаяся вилла в стиле интернационального модерна, построенная около 1905 г. для первого владельца Михаэлиса на Оттокар-штрассе (современная ул. Огарева), — пишет в статье „Идея города-сада и её воплощение в Кёнигсберге“ Ирина Белинцева. — Её автор архитектор Пауль Бростовски, глава строительной фирмы, который построил целый ряд зданий в Кёнигсберге. В объемно-пространственном решении и оформлении виллы использованы многочисленные приметы югендстиля: присутствует башенка, балкон над эркером с женскими масками, стены украшены рельефными фигурами с волнообразными извивами линий и другими деталями. Контраст белого клинкерного кирпича, темного цоколя, красной черепицы на крыше придает хорошо сохранившемуся зданию особую цветовую эффектность».
В советское время вилла использовалась под детский сад. В 1990-м году там произошла загадочная история. Однажды утром сотрудники учреждения увидели на его территории яму с прямоугольным отпечатком на дне. Словно там стоял сейф, сундук или что-то в этом роде. Газета «Калининградский комсомолец» провела небольшое расследование, в ходе которого вышла на одного из первых переселенцев области Анатолия Григорьевича Макаричева, рассказавшего о советском военнопленном по фамилии Цукер, который, будучи краснодеревщиком, привлекался богатыми немцами к столярным работам. Бывал он и в доме судебного асессора на пенсии Хаслингера (то есть в вилле «Михаэлис» на современной Огарева, 33), где у него сложились, скажем так, теплые отношения с экономкой Эльзой.
После взятия Кёнигсберга Советской армией, во время последней волны репатриации немецкого населения Эльза предложила Цукеру вырыть сокровища, спрятанные во дворе дома Хаслингера. Тот согласился, но опоздал, причем всего на два часа. Эльзу вместе с другими обитателями дома отправили в Германию. Судя по всему, она не успела сообщить Цукеру о том, где спрятан клад. Поговорить с самим краснодеревщиком у журналистов не вышло, он давно умер. Но, видно, кто-то узнал о закопанных ценностях и извлек их из земли.
Детский сад в вилле «Михаэлис» просуществовал до середины 90-х годов. Затем некоторое время там была резиденция почетного консула Греции. В 2021 году историческую виллу выкупил «Автотор».
Прекрасный образец югендстиля, то есть немецкого варианта модерна, можно увидеть на Кутузова, 13. Неплохо сохранившееся здание с мансардной вальмовой крышей и цокольным этажом находится за глухим забором.
Здание принадлежит Министерству обороны. Известно о нём совсем мало. Экскурсоводы любят рассказывать, что одно время здесь жил маршал Иван Христофорович Баграмян.
Двигаясь по улице Кутузова в сторону проспекта Мира, подходим к уютному скверу, который называется сквер Российско-белорусской дружбы. Он был заложен в 2006 году в ознаменование 60-летия Калининградской области. В центре сквера — карта Беларуси.
Примечательно, что ограждения соседних вилл — Шмидта-младшего и Яфа являются элементами декора — на них гербы белорусских городов.
Но появился этот сквер не на пустом месте. Он был разбит в левой части бывшей площади имени королевы Луизы — супруги Фридриха Вильгельма III. Мимо площади, которая некогда носила его имя, мы уже проходили.
Рядом со сквером, на пересечении улиц Кутузова и Марины Расковой, бывших Кёрте-аллее и Адальберт-штрассе, стоит построенная в 1909 году вилла Шмидта-младшего.
Из названия нетрудно сделать вывод о том, что был еще и Шмидт-старший. Звали его Эдуард, его виллу мы еще увидим. Это был весьма успешный предприниматель, который, помимо всего прочего, наладил производство минеральной воды «Источник Королевы Луизы». Его сын Карл унаследовал дело отца и, добившись успеха в коммерции, решил построить собственную виллу.
Проект разработал известный архитектор Вильгельм Варрентрапп, построивший, в частности, комплекс зданий восточно-прусского заведения для слепых на Луизен-аллее (сегодня этот объект на Комсомольской, 95-95а, принадлежит военным) и сиротский приют Типольтов на Шиллер-штрассе (сегодня в этом здании на ул. Шиллера, 2, находится Главное управление Центрального банка России по Калининградской области).
По заказу Карла Шмидта Варрентрапп построил очень компактную двухэтажную виллу с вальмовой черепичной крышей. Как и другие виллы Амалиенау, эта несет в себе черты различных стилей. Варрентраппу удалось очень органично соединить различные архитектурные элементы — ризалиты, эркеры, множество слуховых окон, фахверк, лепнину. Всего в меру и всё по делу.
Во время войны вилла почти не пострадала и долгое время использовалась как жилой дом — там были коммунальные квартиры.
В 2000 году основатель АО «Молоко» Рустам Алиев купил эту виллу. И сейчас она, расселенная и приведенная в порядок, является одним из самых ярких украшений Амалиенау.
Соседней виллой на Кутузова, 10, тоже владеет бизнесмен — совладелец группы компаний «Продукты питания» Стефано Влахович.
Вилла Яфа названа так в честь первого владельца. Однако кто это был, до конца не очень ясно. Во всяком случае, краеведческий портал prussia39.ru приводит две версии. По одним данным, вилла была построена в 1906–1910 годах, и первым ее владельцем был член городского совета Феликс Яфа. Согласно другим сведениям, вилла построена несколько раньше — в 1891 году — для хозяина мыловаренного завода Вольфганга Яфа.
Экскурсоводы неизменно раскрывают историю о трагической судьбе этого человека и его супруги, которые, не желая нашивать на одежду желтые звезды, как предписывал нацистский закон, покончили с собой.
В советское время в хорошо сохранившейся двухэтажной вилле на высоком цоколе с круглым, завершенным террасой фонарем сначала разместилась Станция юных техников, позднее — Центр детского технического творчества.
Стефано Влахович приобрел этот объект культурного наследия в середине 2000-х годов. Одна из «фишек» виллы — бассейн на ее территории, который был вырыт в тридцатых годах. Жаль, из-за ограды его не видно.
Также хочется обратить внимание на виллу, расположенную на улица Кутузова, 7. Она появилась на Кёрте-аллее примерно в 1905 году. Назвали её в честь одного из владельцев — торговца алкоголем и табаком по фамилии Маковски.
«Двухэтажная вилла построена из ярко жёлтого клинкера, оживление в который вносит красный кирпич, — пишет Кёстер. — Им выделены углы и выложен искусный узор по всей поверхности. Корпус сооружения сильно расчленен в духе романтизма».
В 2018 году виллу приобрела на торгах имеющая отношение к «Автотору» компания «А-девелопмент». В 2021 году появилась информация о том, что в историческом задании планируется открыть отель.
На улице Кутузова, да и вообще в бывшем Амалиенау, еще много замечательных вилл, подробно рассказать о каждой из них в одной статье довольно сложно. Упомянем еще небольшую, но очень живописную виллу с роскошной террасой — на Кутузова, 5. Её владельцем был юрист, консультант сигаретной фирмы и сын пастора Юдиттен кирхи (ныне Свято-Никольский храм — прим. «Нового Калининграда») Отто Фюнфштюк. Полукруглый фронтон этого домика украшает звезда со всевидящим окном в центре.
На Кутузова, 8, стоит прекрасный «Сельский дом Рутт» — тоже небольшая двухэтажная вилла с прямоугольной верандой и балконам над ней. На фасаде сохранился картуш с надписью на немецком «Сельский дом Рутт».
С улицы Кутузова сворачиваем на проспект Мира, где на себя сразу же обращает внимание большая выкрашенная в желтый цвет вилла, которая была построена на Хаммервег (сегодня это часть проспекта Мира, которая начинается от парка «Центральный» — прим. «Нового Калининграда») в начале XX века.
После войны в это эффектное здание въехала библиотека имени Чехова. В 1990 году для библиотеки было построено новое здание на Московском проспекте, а виллу передали Дому актеров. Там же располагался довольно милый кабачок «12 стульев».
Несколько лет назад планы регионального правительства относительно этого здания изменились. В 2023 году вилле открылся частный музей «Хранители памяти».
На пересечении с улицей Минина и Пожарского, которая раньше называлась Кронпринцен-штрассе, расположен небольшой двухэтажный дом с мансардой, тоже построенный в начале XX века.
Помимо возраста, интересен он тем, что довольно долгое время был, можно сказать, самым главным в области. На фасаде две мемориальные доски. На одной написано: «В этом здании с 10 апреля 1945 года по 7 апреля 1946 года размещалась военная комендатура и гражданское управление — первые советские учреждения города».
Текст на второй табличке гласит: «В этом здании с апреля 1945 года работал первый военный комендант города-крепости Кёнигсберг Смирнов Михаил Васильевич (1903–1994), генерал-майор, кандидат военных наук, член редколлегии журнала «Военная мысль»».
По данным ГАКО, инспектор кавалерии 3-го Белорусского фронта генерал-майор Михаил Смирнов занимал эту должность до 12 июня 1945 года.
Здание на проспекте Мира, 61, тоже заслуживает внимания. Это старейший в Калининграде универмаг.
История его началась 17 мая 1946 года, когда местный горпромторг получил под восстановление коробку будущего магазина. По имеющимся в Государственном архиве Калининградской области документам, здание было разрушено на 71 процент. Тем не менее его не разобрали на кирпичи, как многие другие здания.
«28 октября 1948 г. магазин был открыт. И до конца 1940-х гг. он именовался ЦУМом, — сообщается на страничке ГАКО „ВКонтакте“. — В 1950-е гг. в документах он стал называться более скромно — „Универмаг № 1 горпромторга“». Во второй половине 1950-х гг. здесь пытались организовать Детский универмаг, но «не случилось». Свое новое, космическое, имя магазин получил в 1964 году.
Эту прекрасную кирху Фридрих Хайтманн построил в 1899–1901 годах. Она была первой в длинной череде храмов, появившихся в Восточной Пруссии благодаря этому выдающемуся архитектору. «Свободную композицию объемов церкви Королевы Луизы мастер создал, не следуя какому-то определённому образцу, — пишет Ирина Белинцева в статье „Архитектор Фриц Хайтманн — между неоготикой и югендстилем“. — Здание богато декорировано стилизованным растительным орнаментом и характерными для нового стиля рельефными звериными мотивами — извивающимися змеями и головами фантастических химер».
Важно отметить, что за проект Хайтманн был удостоен ордена Короны, который ему вручил лично кайзер Вильгельм II во время освящения кирхи в 1901 году.
Во время войны кирха получила довольно серьезные повреждения. По данным ГАКО, в 50-х годах полуразрушенное здание хотели приспособить под кинотеатр, но что-то не сложилось. Зато спустя много лет была реализована другая идея — сделать из бывший кирхи Театр кукол. Проект поручили подготовить молодому архитектору Юрию Ваганову. За работу он взялся с энтузиазмом, но в самый её разгар, как в 2005 году рассказывал беседе с с автором этих строк Юрий Михайлович, «наверху» все переиграли, решив кирху снести, а для Театра кукол построить новое здание. Тогда Ваганов и его коллеги пошли на хитрость, значительно снизив стоимость реконструкции. Потом, уже в процессе стройки, в Москве удивлялись: «Кто делал расчеты?» Но процесс восстановления здания был уже запущен, и его удалось довести до конца. В том интервью «Калининградской правде» Ваганов признался: «Мы во время работы просто влюбились в проект. Как-то все так удачно легло, так все сошлось и совпало... В нашей профессии такое случается нечасто».
Открылся Театр кукол в 1976 году. Долгое время здание выглядело так, как его видел Ваганов — со светлыми стенами и зеленым шпилем.
Два года назад бывшая кирха приобрела вид, близкий к первоначальному хайтманновскому варианту.
Здание приюта для бедных появилось на бывшей Лавскер-аллее между 1890 и 1890 годом. Названо заведение было в честь старшего советника городского управления Кёнигсберга Карла Альбрехта, основавшего в 1838 году году фонд для тех, кто, как бы сейчас сказали, попал в трудную жизненную ситуацию. Несмотря на то, что заведение это предназначалась для людей неприхотливых, построено оно было со вкусом. Особенно обращает на себя внимание изящный фронтон с окошками, которые расположены лесенкой.
Даже несмотря на то, что в послевоенные годы здание потеряло многие элементы декора — в частности, остроконечную крышу и ступенчатые щипцы на северо-западном и юго-западном фасадах, смотрится оно все равно очень эффектно.
В 1961 году в бывшем приюте открылся Дом художника. Если мы зайдем внутрь, то увидим в фойе скульптуру обнаженной девушки. Кто автор этого произведения и как оно здесь оказалось — не очень понятно.
Зато в памяти многих калининградцев — связанная с ним печальная история. Случилась она в 60-х годах, сразу после того, как в этом здании поселились музы. Между двумя художниками, которые стояли на площадке третьего этажа, завязался спор по поводу этой скульптуры, да такой жаркий, что он очень скоро перерос в драку. Закончилось все тем, что оба упали на мраморную девушку. Один отделался переломами, а второй погиб. У девушки же откололась голова и рука, что придало ей сходство с некоторыми дошедшими до нас античными произведениями искусства.
Во всяком случае, такая версия развития событий изложена на сайте Дома художника. В заметке газеты «Маяк», которая вышла в 1992 году, ситуация описана несколько иначе. Якобы два художника просто сидели на перилах лестницы, беседовали, потом упали в лестничный пролет. Но как бы то ни было — трагедия. Человеческую жизнь не вернешь.
А скульптуре голову потом приклеили. Руку — не стали. Возможно, для того, чтобы художники и почитатели их таланта помнили о случившемся и были осторожней.
С проспекта Победы сворачиваем на улицу Пушкина, которая раньше называлась Гётте-штрассе. Там есть несколько очень красивых вилл, но среди них определенно выделяется декорированная кирпичной кладкой вилла Либек с датой постройки на фасаде — 1906.
Владел этим особняком предприниматель Арон Либек, который был известен тем, что открыл в Кёнигсберге ресторан-автомат-закусочную быстрого питания, где еда и напитки продавались с помощью вендинговых аппаратов.
Зная это, можно было бы предположить, что дом этого человека представляет собой что-то авангардное.
Но ничуть не бывало! «Она (вилла „Либек“ — прим. „Нового Калининграда“) построена Эрнстом Вормсом в стиле запоздалого историзма, распространенного в этом регионе на рубеже XIX-XX вв. — из светлого кирпича, с краснокирпичными немногочисленными деталями, полувальмовой высокой крышей, асимметричными фасадами, верандами и балконами, — пишет в статье „Идея города-сада и её воплощение в Кёнигсберге“ Ирина Белинцева. — Я бы назвала это сдержанным вариантом модерна, не отказавшегося от элементов историзма».
Вилла прекрасно сохранилась как внутри, так и снаружи. В подъезде сохранилась оригинальный плитка. Два года назад региональный Фонд капремонта заметно обновил и освежил виллу. Но этим дело не ограничилось. На стене здания появился небольшой арт-объект — кирпич в стене с глазами Александра Пушкина.
А в прошлом году двери виллы украсил витраж, изготовленный мастером Александром Полежаевым по мотивам поэмы Александра Сергеевича «Руслан и Людмила».
В конце улицы Пушкина, на пересечении с улицей Марины Расковой, лежит довольно большой якорь. Откуда он здесь? Зачем? Надо полагать, из Калининградского морского рыбного порта, которым руководил до того, как стать губернатором, Леонид Горбенко, живший в вилле на Пушкина, 9. Она — чудо как хороша. Роскошная вальмовая крыша, изящный эркер с балконом. Прекрасный образец югендстиля.
Кстати, предшественник Леонида Горбенко на губернаторском посту — Юрий Маточкин — жил неподалеку — в многоэтажном доме на улице Марины Расковой, 15. На фасаде здания есть мемориальная доска в его честь.
А мы с улицы Марины Расковой вновь сворачиваем на проспект Победы и движемся к вилле Шмидта-старшего, которого мы уже упоминали, когда осматривали виллу его сына — Карла.
У отца, Эдуарда Шмидта, дом, пожалуй попредставительней. Как отметил в своей работе Балдур Кёстер, он «представляет собой тип настоящей аристократической виллы, сдержанной в украшениях, очень верно и искусно выполненной в плане проработки деталей».
Это легкое, изящное, похожее на сказочный замок здание было построено в 1903-1904 годах. В нем чудесным образом, переплетаясь и дополняя друг друга, сошлись разные стили — от югендстиля до необарокко.
Стоит отметить, что мы не знаем наверняка имя архитектора, который создал это шедевр.
Балдур Кестер его не называет. На краеведческом портале prussia39.ru высказывается предположение, что это либо Фридрих Хайтманн, либо Вильгельм Варрентрапп. Ирина Белинцева в одной из своих статей в качестве автора проекта называет архитектора Больтена.
А вот в том, что автором проекта соседней виллы — на Каштановой аллее, 16, — является Фридрих Хайтманн, сходятся все исследователи. Построил он её для депутата городского совета и владельца судоходной компании Людвига Лео.
«Вилла Лео относится к числу первых зданий, построенных в Амалиенау (1902 г.) , в котором Ф. Хайтманн обратился к типу сельского поместного дома, — пишет Ирина Белинцева в статье „Фриц Хайтманн — между неоготикой и югендстилем“. — [ ...] В наружном облике виллы Лео использован фахверк, сохранившейся до сих пор. Крыша по-прежнему покрыта первоначальной черепицей (не считая покрытия северо-западной веранды). Оконные створки сейчас разделены поперечниками, в то время как в начале XX в. были распространены узкие неразделенные вертикальные створки, контрастирующие с горизонтально ориентированным строительным объемом. Вилла Лео в Кёнигсберге является одним из лучших примеров стиля модерн».
Остается добавить, что и вилла Шмидта, и вилла Лео являются корпусами детского сада № 27.
Прямо напротив виллы Лео — бывшая кирха Святого Адальберта, ныне храм Михаила Архангела. Мы уже про него рассказывали во время прогулки по бывшему Ратсхофу.
Между виллой и храмом — небольшая площадь, которая раньше называлась Штернплац — площадь звезды. Наверное, из-за того, что от неё, как лучи, расходились несколько улиц. Сейчас на этом месте Литовский сквер, в центре которого стоит установленный в 2005 году памятник литовскому просветителю, профессору кёнигсберского университета Людвигасу Резе работы скульптора Арунаса Сакалаускаса. Памятник очень динамичный. В развевающихся на ветру одеждах Реза куда-то решительно направляется по своим очень важным просветительским делам.
Ну, а мы уже пришли. Наша экскурсия закончена. В следующий раз сходим еще куда-нибудь. Например, в бывший район Розенау, который особенно хорош осенью...