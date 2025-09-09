Экскурсия по Амалиенау

Исторический район Кёнигсберга Амалиенау включает в себя окрестности современных проспекта Победы и улицы Кутузова. Пожалуй, это самое популярное туристическое место Калининграда. Экскурсии там идут одна за другой, причем круглогодично. И это неудивительно — бывший Амалиенау хорош в любую погоду. Город-сказка, город-мечта, который был задуман как альтернатива средневековому Кёнигсбергу, как место, где можно жить фактически на лоне природы, пользуясь при этом всеми благами цивилизации.

Если присмотреться, Кёнигсберг в конце XIX — начале XX века приобрел двойственный характер: он стал двулик, как один из самых известных его сыновей — Эрнст Теодор Амадей Гофман, который разрывался между желанием заниматься сочинительством и необходимостью быть чиновником.

Историк архитектуры Иван Чечот, подметив эту особенность нашего города, писал в свой статье «Гению места Калининграда и Кёнигсберга»: «До войны, как и сейчас, было два города. Один представлен на известных фотографиях исторического центра, они теперь продаются в каждом газетном киоске. Это был очень тесный, пестрый и некрасивый город на берегах узкого Прегеля; собор едва виден из-за нагромождения неказистых домов, стены которых чуть ли не уходят в воду; по реке идут груженые баржи, все заставлено судами, мосты растопырили свои железные крылья. [...]