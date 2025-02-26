Янтарь. Перезагрузка

Калининградский янтарный комбинат запустил творческий конкурс украшений, разработанных искусственным интеллектом. Любой желающий может с помощью нейросети создать эскиз изделия из солнечного камня и прислать его организаторам. Лучшую работу ювелиры комбината воплотят в жизнь.

Конкурс проходит с 16 по 31 октября в телеграм-канале Ростеха. По условиям творческого состязания участник создаёт и размещает в комментариях к посту о конкурсе эскиз нового украшения с балтийским самоцветом. Принимаются только работы, сгенерированные искусственным интеллектом. К изображению необходимо приложить промпт — запрос, по которому ИИ создавал изделие. Вид, форма украшения, сочетание с другими материалами и выбор нейросети могут быть любыми. Для участия в конкурсе необходимо быть подписчиками телеграм-каналов Ростеха и Янтарного комбината .