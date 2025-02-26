Янтарь. Перезагрузка

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех — точка сборки для технологий и дизайна. Мы представляем будущее, где древний солнечный камень обретает цифровую ДНК. Впервые в истории украшение из янтаря будет создано искусственным интеллектом.
Калининградский янтарный комбинат запустил творческий конкурс украшений, разработанных искусственным интеллектом. Любой желающий может с помощью нейросети создать эскиз изделия из солнечного камня и прислать его организаторам. Лучшую работу ювелиры комбината воплотят в жизнь.
Конкурс проходит с 16 по 31 октября в телеграм-канале Ростеха. По условиям творческого состязания участник создаёт и размещает в комментариях к посту о конкурсе эскиз нового украшения с балтийским самоцветом. Принимаются только работы, сгенерированные искусственным интеллектом. К изображению необходимо приложить промпт — запрос, по которому ИИ создавал изделие. Вид, форма украшения, сочетание с другими материалами и выбор нейросети могут быть любыми. Для участия в конкурсе необходимо быть подписчиками телеграм-каналов Ростеха и Янтарного комбината.
Ювелирное производство Калининградского янтарного комбината, созданное в 2021 году как часть глобальной программы модернизации предприятия, — одно из лидеров в разработке и развитии новых трендов ювелирного искусства. Современное оснащение и технологии, собственная ювелирная школа — вот фундамент, который позволяет нам совершать революцию. Уже сегодня её результаты — это сложные, многофактурные изделия, дерзкие сочетания и, конечно, Дом янтарной моды, где рождаются новые тренды: в творческой лаборатории уже было создано четыре коллекции одежды. Неотъемлемая часть этих костюмов — янтарь.
Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех — одно из самых современных производств в России и единственное в мире предприятие, где ведётся промышленная добыча и переработка янтаря. С 2015 года в развитие предприятия инвестировано 3,5 млрд рублей. Средства направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства.
В прошлом году Янтарный комбинат добыл более 620 тонн янтаря и выпустил 176 тысяч изделий, включая технологически сложные линейки украшений. В этом году предприятие представило несколько экспериментальных коллекций, включая «Космос», «Янтарный изумруд», «Тепло Балтики» и сверхлёгкие украшения с солнечным камнем и драгоценными металлами.