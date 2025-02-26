Янтарь. Перезагрузка
Как Калининградский янтарный комбинат создаёт тренды будущего
Янтарь — это теперь не только тёплые воспоминания из бабушкиной шкатулки. Сегодня янтарь — это язык современного искусства, дерзкие эксперименты, новый культурный код и цифровая реальность.

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех — точка сборки для технологий и дизайна. Мы представляем будущее, где древний солнечный камень обретает цифровую ДНК. Впервые в истории украшение из янтаря будет создано искусственным интеллектом.

Калининградский янтарный комбинат запустил творческий конкурс украшений, разработанных искусственным интеллектом. Любой желающий может с помощью нейросети создать эскиз изделия из солнечного камня и прислать его организаторам. Лучшую работу ювелиры комбината воплотят в жизнь.


Конкурс проходит с 16 по 31 октября в телеграм-канале Ростеха. По условиям творческого состязания участник создаёт и размещает в комментариях к посту о конкурсе эскиз нового украшения с балтийским самоцветом. Принимаются только работы, сгенерированные искусственным интеллектом. К изображению необходимо приложить промпт — запрос, по которому ИИ создавал изделие. Вид, форма украшения, сочетание с другими материалами и выбор нейросети могут быть любыми. Для участия в конкурсе необходимо быть подписчиками телеграм-каналов Ростеха и Янтарного комбината.

«Авторские украшения — это способ выразить свою индивидуальность. Сегодня есть инструмент, который позволяет визуализировать такое особенное украшение даже человеку, не владеющему основами художественного мастерства. С нетерпением ждём результатов коллаборации человека и искусственного интеллекта. Авторы самых необычных концепций получат в подарок янтарные сувениры. Одно из украшений, которое выберут специалисты комбината, будет изготовлено на нашем ювелирном производстве. Первое изделие, разработанное нейросетью, будет выполнено в единственном экземпляре и останется в музее комбината как наглядная демонстрация исторического момента», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

Ювелирное производство Калининградского янтарного комбината, созданное в 2021 году как часть глобальной программы модернизации предприятия, — одно из лидеров в разработке и развитии новых трендов ювелирного искусства. Современное оснащение и технологии, собственная ювелирная школа — вот фундамент, который позволяет нам совершать революцию. Уже сегодня её результаты — это сложные, многофактурные изделия, дерзкие сочетания и, конечно, Дом янтарной моды, где рождаются новые тренды: в творческой лаборатории уже было создано четыре коллекции одежды. Неотъемлемая часть этих костюмов — янтарь.

Время янтаря как архаики прошло. Наступает эра его нового прочтения.

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех — одно из самых современных производств в России и единственное в мире предприятие, где ведётся промышленная добыча и переработка янтаря. С 2015 года в развитие предприятия инвестировано 3,5 млрд рублей. Средства направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства.


В прошлом году Янтарный комбинат добыл более 620 тонн янтаря и выпустил 176 тысяч изделий, включая технологически сложные линейки украшений. В этом году предприятие представило несколько экспериментальных коллекций, включая «Космос», «Янтарный изумруд», «Тепло Балтики» и сверхлёгкие украшения с солнечным камнем и драгоценными металлами.

