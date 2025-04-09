От рядового до маршала

Когда Красная Армия вела бои в Восточной Пруссии, танкисту Александру Космодемьянскому, брату легендарной Зои Космодемьянской, не было и 20 лет.

К этому времени он стал гвардии старшим лейтенантом и командиром самоходной установки. В составе 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) принял участие в штурме Кёнигсберга, затем — в ликвидации немецко-фашистской группировки войск на Земландском полуострове.

8 апреля 1945 г. в районе Транквитц, северо-западнее Кёнигсберга (ныне поселок Западное), экипаж самоходной установки Космодемьянского вырвался к каналу Ланд-Грабен, уничтожил артиллерийскую батарею гитлеровцев, взорвал склад с боеприпасами. Это позволило навести мост и переправиться другим нашим танкам и самоходкам через канал. За эти действия в тот же день гвардии старшего лейтенанта Космодемьянского назначили командиром батареи тяжёлых самоходок.

Батарея Космодемьянского вплотную подошла к форту № 6 «Королева Луиза», который прикрывал путь на Пиллау (ныне Балтийск). Под лавиной мощного огня гарнизон форта вынужден был сдаться. В плен были взяты 350 солдат и офицеров, захвачены 9 танков, склады с горючим и 200 автомашин.

Бои продолжались, и батарея Космодемьянского 12 апреля штурмовала северо-западный пригород Кёнигсберга — район Фирбрудеркруг. Здесь самоходчики раздавили 4 противотанковых орудия врага, уничтожили 40 и взяли в плен 90 гитлеровских солдат и офицеров.

На следующий день Александр Космодемьянский погиб от осколочного ранения на современном участке (14-й км) дороги Калининград – Балтийск.

Похоронили его в Кёнигсберге около замка. Позже перезахоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.

На месте гибели Героя Советского Союза установлен памятный знак, а с 1946 г. его имя носит один из микрорайонов (прежде — поселок) Калининграда.