От рядового до маршала

Используемые источники
Информационный ресурс «Память народа»
Наградные листы героев — ресурс «Подвиг народа»
Данные Государственного архива Калининградской области (ГАКО)
Электронная книга памяти Калининградской области https://www.kpko.ru
Сайт администрации Калининграда — www.klgd.ru
Петрикин А.И., Строкин В.Н. «Имена в названиях улиц: Справочное издание» — Калининград: Кн. изд-во, 1988
«Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь». В 2 т. Москва, Воениздат, 1987
А. М. Василевский «Дело всей жизни». — М.: Политиздат, 1978Редакция «Нового Калининграда» благодарит за помощь и поддержку руководителя проекта «Электронная книга памяти Калининградской области» Дмитрия Вострикова