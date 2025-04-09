80-летию штурма Кёнигсберга посвящается…
От рядового до маршала
Спецпроект, посвящённый героям штурма Кёнигсберга, в честь которых названы улицы Калининграда
В Калининграде многие улицы носят имена участников штурма Кёнигсберга. Одни названы в честь прославленных военачальников, другие — в честь рядовых и офицеров, проявивших мужество и героизм в боях. «Новый Калининград» поставил цель оживить в памяти имена героев штурма, в честь которых названы улицы города, поскольку многим (а особенно молодым поколениям) некоторые из этих имён ничего не говорят.
Однако сделать это оказалось сложнее, чем можно было бы предполагать. Взяв за основу список, размещённый на сайте администрации Калининграда, мы столкнулись с тем, что в ряде случаев в нём указаны улицы, названные в честь бойцов, погибших до апреля 1945 года: сержант Алексей Колосков пал смертью храбрых в 1944 году под Гумбинненом (ныне — Гусев), сержант Тургун Ахмедов погиб в июле 1944-го и похоронен в Литве. Кроме того, при изучении боевого пути героев мы нашли серьезные разночтения в источниках. Так, по одним данным, сержант Иван Мишин погиб 9 апреля — об этом, в частности, сообщает мемориальная доска на улице, носящей его имя. По другим же сведениям, он пропал без вести позже.
Наш спецпроект — попытка восстановить страницы истории. Мы будем признательны читателям за совместную работу над этим важным процессом.

От Советского информбюро (сводка от 9 апреля 1945 года):

Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных боёв завершили разгром Кёнигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии, Кёнигсбергом — стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море.
За день боёв к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27 000 немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного военного имущества.
Остатки Кёнигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости — генералом от инфантерии Ляшем и его штабом сегодня, в 21 час 30 минут, прекратили сопротивление и сложили оружие.
«Выходя из укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, совершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылающий город изменил свой вид, — цитировал маршал Александр Василевский в своих мемуарах слова коменданта крепости Кенигсберг Отто Ляша (Лаша). — Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кёнигсберг, столь быстро падёт. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Под Кёнигсбергом мы потеряли всю 100-тысячную армию. Потеря Кёнигсберга — это утрата крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке».
Медалью «За взятие Кёнигсберга» было награждено около 760 тысяч человек. Это участники боевых действий в Восточной Пруссии с 23 января по 10 апреля 1945 года.
Улица 9 Апреля
2 марта 1970 г. исполнительный комитет Калининградского городского Совета депутатов трудящихся принял решение № 93 «О переименовании улиц», согласно которому строящейся параллельно улице Клинической новой городской магистрали было присвоено наименование: «Улица 10 Апреля». Именно 10-го, а не 9-го апреля, как мы привыкли.
Отметим, что на реверсе учрежденной 9 июня 1945 года медали «За взятие Кёнигсберга» также выбита дата «10 апреля 1945». С другой стороны, салют в честь взятия Кёнигсберга был дан в Москве уже 9 апреля.
По данным Государственного архива Калининградской области (ГАКО), в официальных документах первоначальное название улицы — «10 Апреля» — стало постепенно меняться на «9 Апреля». В итоге в городской топонимике окончательно утвердилось второе наименование.
Причём документа горисполкома об официальном утверждении второго названия в распоряжении архива не имеется.
Любопытно, что современная улица Юрия Гагарина получила своё название в 1961 году, после первого полета человека в космос. С 1945-го по 1946-й годы она назвалась «9 Апреля», а с 1946-го по 1961-й — «10 Апреля».
Маршал Советского Союза
Баграмян Иван Христофорович (1897–1982)
В конце февраля 1945 г. командующий Земландской группой войск генерал армии Иван Баграмян получил задание подготовить план операции «Земланд», то есть штурм Кёнигсберга и разгром крупной группировки войск противника на Земландском полуострове.
Баграмян организовал разведку, провел перегруппировку армий, подготовил артиллерийское и авиационное наступление. Была также проведена учёба офицеров и генералов на специально изготовленном электрифицированном макете Кёнигсберга.
Разработанный план был утверждён командованием 3-го Белорусского фронта. Он предусматривал нанесение согласованных по времени ударов с севера и юга с целью одновременного рассечения гарнизона на части.
Штурм крепости начался 6 апреля. Иван Христофорович постоянно находился на командном пункте 43-й армии (сейчас это поселок Холмогоровка) и управлял войсками.
За участие в разработке и осуществлении этой операции Баграмян награждён орденом Суворова I степени. Он дважды Герой Советского Союза. Звание маршала было присвоено Ивану Христофоровичу в 1955 году.
Набережная Баграмяна получила свое название 7 декабря 1982 года.
Генерал армии
Белобородов Афанасий Павлантьевич (1903–1990)
Афанасий Белобородов с мая 1944 г. командовал 43-й армией, которая активно участвовала в боях за Кёнигсберг, брала 5-й, 6-й и 7-й форты и вела наступление вдоль нынешнего Советского проспекта.
Напряжённые бои в густонаселенных кварталах Кёнигсберга проходили 8 апреля. В этот день произошло решающее событие: передовые части 11-й гвардейской и 43-й армий замкнули кольцо окружения центра города.
За грамотные действия в дни штурма генерал-лейтенант Афанасий Белобородов 19 апреля 1945 г. получил свою вторую медаль «Золотая Звезда», а 5 мая ему было присвоено звание генерал-полковника. День Победы встретил под Данцигом (ныне польский Гданьск), принимая капитуляцию одной из германских армий.
Звание генерала армии он получил в 1963 году. Решение присвоить имя Белобородова одной из улиц Калининграда было принято накануне празднования 750-летия Калининграда–Кёнигсберга в 2005 году.
Генерал-лейтенант
Бурмаков Иван Дмитриевич (1899–1973)
Генерал-майор Иван Бурмаков в начале мая 1944 г. был назначен заместителем командира 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. По приказу командира корпуса 10 июля принял командование 31-й гвардейской стрелковой Витебской дивизией, и 18 октября дивизия вступила в Восточную Пруссию. С февраля 1945 г. части дивизии участвовали в разгроме земландской группировки войск противника и овладении военно-морской базой Пиллау (ныне — Балтийск).
В первый день штурма Кёнигсберга дивизия прорвала оборону немцев в юго-западной части города. К исходу второго дня она вышла к Прегелю, форсировала реку и захватила плацдарм на противоположном берегу.
19 апреля 1945 генерал-майору Бурмакову было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1954 году он получил звание генерал-лейтенанта.
Одна из улиц Калининграда была названа его именем в 1994 году.
Генерал-полковник танковых войск
Бутков Василий Васильевич (1900–1981)
В ходе Восточно-Прусской операции 1-й танковый корпус под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Василия Буткова 27 января овладел городом Нойхаузен (ныне Гурьевск) и первым вышел к северным окраинам Кёнигсберга в район поселка Зидлунг (ныне микрорайон Чкаловск).
Во время штурма Кёнигсберга корпус активно поддерживал соединения 50-й армии в районах нынешних улиц Горького, Тельмана, Александра Невского и Фрунзе.
За умелое управление корпусом и проявленное личное мужество 19 апреля 1945 г. Василий Бутков удостоен звания Героя Советского Союза. В 1958 году ему было присвоено звание «Генерал-полковник танковых войск».
29 апреля 1985 г. в Калининграде появилась улица имени Василия Буткова.
Маршал Советского Союза
Василевский Александр Михайлович (1895–1977)
Александр Василевский в ходе Великой Отечественной войны был участником разработки и успешного осуществления ряда стратегических операций, в том числе плана разгрома фашистских войск под Сталинградом.
21 февраля 1945 г. он прибыл в Восточную Пруссию и принял командование 3-м Белорусским фронтом после гибели генерала армии Ивана Даниловича Черняховского.
Начало штурма Кёнигсберга было назначено на 6 апреля. Умелое руководство войсками и массовый героизм воинов позволили овладеть этой крепостью за четыре дня. В период с 13 по 26 апреля проходили боевые действия на Земландском полуострове. С падением военно-морской базы Пиллау завершилась Восточно-Прусская операция.
Маршал Василевский был удостоен ордена Победы. Александр Михайлович — дважды Герой Советского Союза.
Площадь в его честь в Калининграде назвали 6 августа 1979 года. В том же году на ней был создан мемориал героям штурма города-крепости Кёнигсберг.
Памятник маршалу Василевскому был установлен в 2000 году.
Генерал армии
Галицкий Кузьма Никитович (1897–1973)
В самом начале штурма Кёнигсберга, 6 апреля, 11-я гвардейская армия, которой командовал генерал-полковник Кузьма Галицкий, продвинулась на три километра, разрушив более 20 вражеских опорных пунктов, и заняла десятки кварталов в пригородах Кёнигсберга: Понарт, Розенау, Нассер Гартен. К исходу 8 апреля штурмовые отряды вышли к Прегелю и форсировали его в районе морского порта. К 9 апреля гвардейцы полностью выполнили поставленную командованием задачу.
За мужество и храбрость Кузьме Галицкому было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был инициатором создания мемориала «1200-м героям-гвардейцам», ставшего одним из первых памятников героям Великой Отечественной войны в нашей стране.
Звание генерала армии он получил в 1955 году. Улица в центре Калининграда была переименован в честь Кузьмы Галицкого 6 мая 1975 г.
Гвардии генерал-майор
Гурьев Степан Савельевич (1902–1945)
Степан Гурьев с апреля 1944 г. командовал 16-м гвардейским корпусом 11-й гвардейской армии. В боях за Кёнигсберг корпус Гурьева наступал с южных окраин города к центру. На четвёртые сутки штурма гвардейцы форсировали реку Прегель и овладели Королевским замком.
За успешное командование корпусом при штурме Кёнигсберга гвардии генерал-майор Гурьев удостоен звания Героя Советского Союза.
Три дня спустя — 22 апреля 1945 г. — Степан Гурьев погиб при овладении военно-морской базой Пиллау (ныне Балтийск).
Похоронен Степан Савельевич в Калининграде на Гвардейском проспекте на мемориале «1200-м героям-гвардейцам». 7 сентября 1946 г. город Нойхаузен переименовали в его честь в Гурьевск.
В Калининграде улица носит имя героя с 1 августа 1946 г.
Гвардии старшина
Дадаев Степан Павлович (1902–1945)
Степан Дадаев дошел до Восточной Пруссии в составе 5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии. За его плечами были бои за Инстербург (ныне Черняховск), участие в штурме Кёнигсберга. Но звание Героя Советского Союза ему присвоили за разгром земландской группировки врага.
В ночь на 26 апреля 1945 г. началось форсирование пролива, соединяющего Балтийское море с заливом Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив). Степан Дадаев был в числе первых, кто, несмотря на огонь противника, высадился на косе Фрише-Нерунг (сейчас Балтийская коса). Немцам не удавалось отбросить наступавший десант. Вместе с товарищами Дадаев отразил четыре контратаки фашистов и не покинул бойцов, несмотря на ранения в руку и ногу. Третье ранение в грудь стало смертельным.
За проявленное мужество гвардии старшине Степану Павловичу Дадаеву 29 июня 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен он в братской могиле в г. Балтийске. В Калининграде улицу его именем назвали 7 апреля 1961 г.
Красноармеец
Задонский Семён Фролович (1905–1945)
Красноармеец 1019-го стрелкового полкa 307-й стрелковой дивизии 50-й армии Семен Фролович (Фёдорович) Задонский не раз отличался боях, за что был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Проявил он себя и в первый же день штурма Кёнигсберга. Смело поднявшись в атаку, огнём из автомата и в рукопашной схватке уничтожил до десятка немецких солдат. Действуя в головной цепи наступающих, одним из первых достиг окраины Нойхуфена (ныне микрорайон Лермонтовский), подобрался к окопу противника, бросился туда и автоматной очередью уничтожил находившихся там немцев.
3атем побежал к дому, где засели пулемётчики, и метнул в окно гранату. Пулемёт замолчал. Задонский побежал дальше и наскочил на группу немцев. Автоматной очередью он уничтожил нескольких солдат, но остальные накинулись на него, сбили с ног и расстреляли.
Друзья похоронили своего товарища на том месте, где он погиб. В 1969 г. останки воина были перенесены в братскую могилу на улице Комсомольской.
Улица в честь героя была названа 18 мая 1963 г.
Генерал-лейтенант
Захаров Фёдор Дмитриевич (1894–1969)
В июне 1944-го Фёдор Захаров был назначен на должность командира 81-го стрелкового корпуса, что входил в 50-ю армию 3-го Белорусского фронта.
К началу Восточно-Прусской операции Захарову было присвоено звание генерал-лейтенанта. Его корпус отличился в боях по ликвидации Хейльсбергской группировки противника, а также во время штурма Кёнигсберга.
Войска под командованием Захарова действовали в северном секторе города, на штурм пошли от Зидлунга (ныне микрорайон Чкаловск). В районе современного пункта Кутузово-Новое овладели железнодорожной станцией, приблизились к пруду Обертайх (ныне Верхнее озеро). К 9 апреля войска подошли к укреплениям Литовского вала и соединились с частями 11-й гвардейской армии и тем самым рассекли крупную группировку противника.
В уличных боях были разгромлены две пехотные дивизии противника и взяты в плен свыше 5700 вражеских солдат и офицеров.
Позже именно за эти действия корпус получил почётное наименование «Кёнигсбергский». Фёдору Захарову в июне 1945-го было присвоено звание Героя Советского Союза.
Улица Генерал-лейтенанта Захарова появилась в Калининграде 6 мая 1975 г.
Полковник
Иванников Александр Михайлович (1913–1974)
Во время штурма Кёнигсберга задачами 169-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии под командованием гвардии подполковника Иванникова были прорыв обороны противника в районе Понарт, захват Главного (ныне Южного) вокзала и форсирование реки Прегель. Боевые подразделения полка стремительно продвигались к цели и в первый же день смогли прорвать внешний оборонительный пояс города. Уже в Кёнигсберге в ходе боев полк взял Понарт, «паровозостроительный завод, железнодорожную станцию и трамвайный парк», уничтожив 300 человек противника, а 130 солдат и офицеров взяв в плен.
К 9 апреля полк Иванникова форсировал Прегель, заняв плацдарм на северном берегу и тем самым давая возможность другим частям уже в безопасности пересекать реку.
После войны Александр Михайлович получил звание полковника. В 1975 году в его честь в Калининграде назвали улицу.
Гвардии сержант
Кабилов Тулен (1917–1945)
К весне 1945 года гвардии сержант Кабилов командовал отделением 72-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой дивизии. При штурме Кёнигсберга 8 апреля отделение Кабилова сражалось в районе нынешней улицы Вагоностроительной.
Засевшие в подвале немцы непрерывно строчили из пулемета, но Кабилов смог в одиночку подобраться к огневой точке и уничтожить её гранатой. В этом бою отделение Кабилова уничтожило 15 гитлеровцев, ещё 10 взяло в плен.
Последний бой Тулен Кабилов принял 10 апреля в районе Юдиттен (ныне ул. Менделеева), где пехота противника была усилена танками. Кабилов смог забраться на броню одной из машин, ударом приклада отвести ствол стреляющего пулемета и бросить гранату в люк танка, из -за чего взорвался его боезапас. Враг был уничтожен, но Тулен Кабилов тоже погиб.
Гвардии сержант Тулен Кабилов похоронен в братской могиле в Чкаловске. Посмертно ему было присвоено звания Героя Советского Союза.
Его именем назвали траулер Калининградского производственного управления. А на фасаде калининградской школы № 14 установлена мемориальная доска.
Улица имени Тулена Кабилова появилась в микрорайоне Чкаловск Калининграда в 2013 г.
Старший лейтенант
Катин Николай Андреевич (1924–1945)
До участия в штурме Кёнигсберга командир пулеметной роты (68-й стрелковый полк 70-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта) Николай Катин участвовал в сражениях под Шяуляем, форсировал Неман, брал штурмом Тильзит, а также освобождал Мемель (ныне литовскую Клайпеду) и оборонял Куршскую косу с другими частями 70-й стрелковой дивизии. В марте 1945-го пулеметчики с боями дошли до Побетена (ныне поселок Романово).
Рота Катина 7 апреля приступила к штурму пригорода Кёнигсберга — Гросс-Фридрихсберга (ныне поселок Совхозное). Здесь располагался загородный дом гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, и вся местность была превращена в мощный укрепрайон: линии траншей, долговременные огневые точки, заминированные подступы… Пулеметчики Катина смогли укрепиться в одном из домов, но силы были неравные. Гитлеровцы превосходили и численностью, и оружием. Стреляли по дому из самоходных установок. В этом ожесточённом бою Николай потерял всех товарищей и, когда врагам удалось ворваться в здание, подорвал себя гранатой.
За совершённый подвиг Николай Катин 19 апреля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Похоронили его в братской могиле сначала в поселке Волошино, а позже перезахоронили в поселке Переславское Зеленоградского района.
Улица Катина появилась в Калининграде в 1961 г. На ней же расположен и обелиск в честь героя.
Гвардии майор
Козенков Василий Георгиевич (1923–1945)
В послужном списке лётчика Василия Козенкова были и оборона Москвы, и Сталинградская битва, и освобождение Крыма, Украины, Белоруссии и Литвы. К ноябрю 1944 года он совершил 115 боевых вылетов.
Штурмовал Кёнигсберг во главе авиационной эскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиаполка и 7 апреля был сбит зенитной артиллерией противника. Жертвуя собой, 22-летний лётчик направил горящий Ил-2 в скопление вражеской боевой техники в районе артиллерийского завода «Остверке» (в советское время — завод «Электросварка» на ул. Дзержинского, 136а.) Похоронили Василия Козенкова на мемориале 1200-м воинам-гвардейцам.
За годы войны Козенков совершил 308 боевых вылетов. На его счету 10 уничтоженных танков, 40 автомашин, два железнодорожных эшелона и девять самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Василию Козенкову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Гвардии старший лейтенант
Космодемьянский Александр Анатольевич (1925–1945)
Когда Красная Армия вела бои в Восточной Пруссии, танкисту Александру Космодемьянскому, брату легендарной Зои Космодемьянской, не было и 20 лет.
К этому времени он стал гвардии старшим лейтенантом и командиром самоходной установки. В составе 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) принял участие в штурме Кёнигсберга, затем — в ликвидации немецко-фашистской группировки войск на Земландском полуострове.
8 апреля 1945 г. в районе Транквитц, северо-западнее Кёнигсберга (ныне поселок Западное), экипаж самоходной установки Космодемьянского вырвался к каналу Ланд-Грабен, уничтожил артиллерийскую батарею гитлеровцев, взорвал склад с боеприпасами. Это позволило навести мост и переправиться другим нашим танкам и самоходкам через канал. За эти действия в тот же день гвардии старшего лейтенанта Космодемьянского назначили командиром батареи тяжёлых самоходок.
Батарея Космодемьянского вплотную подошла к форту № 6 «Королева Луиза», который прикрывал путь на Пиллау (ныне Балтийск). Под лавиной мощного огня гарнизон форта вынужден был сдаться. В плен были взяты 350 солдат и офицеров, захвачены 9 танков, склады с горючим и 200 автомашин.
Бои продолжались, и батарея Космодемьянского 12 апреля штурмовала северо-западный пригород Кёнигсберга — район Фирбрудеркруг. Здесь самоходчики раздавили 4 противотанковых орудия врага, уничтожили 40 и взяли в плен 90 гитлеровских солдат и офицеров.
На следующий день Александр Космодемьянский погиб от осколочного ранения на современном участке (14-й км) дороги Калининград – Балтийск.
Похоронили его в Кёнигсберге около замка. Позже перезахоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.
На месте гибели Героя Советского Союза установлен памятный знак, а с 1946 г. его имя носит один из микрорайонов (прежде — поселок) Калининграда.
Гвардии сержант
Костиков Юрий Николаевич (1927–1945)
Юра Костиков в силу возраста был призван в ряды Красной Армии только в январе 1945 г. К апрелю 17-летний боец стал командиром пулемётного расчета 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 43-й армии. В ночь на 9 апреля гвардии сержант Костиков охранял штаб полка, расположившийся в подвале дома на пересечении современных улиц Кутузова и Энгельса. Прямо на месте принял бой с гитлеровцами, которым удалось зайти с тыла. Несмотря на полученное тяжёлое ранение, Костиков не оставил свою позицию и вел огонь до тех пор, пока не прибыла помощь — сначала стрелял из пулемёта, а когда закончились патроны, забрасывал врага гранатами. Рана 17-летнего сержанта (18 лет ему бы исполнилось только в ноябре) оказалась смертельной, и он умер в этот же день. Похоронили его в братской могиле на пересечении современного проспекта Мира и ул. Энгельса в Калининграде.
За мужество и стойкость в бою Костиков Юрий Николаевич удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Улицу его именем в Калининграде назвали 23 марта 1976 г.
Генерал армии
Лучинский Александр Александрович (1900–1990)
20 мая 1944 г. генерал-майор Александр Лучинский был назначен командующим 28-й армией. В составе 1-го Белорусского фронта участвовал с ней в Белорусской стратегической наступательной операции. В сентябре армия была выведена в резерв Ставки Верховного главнокомандования, в середине октября передана 3-му Белорусскому фронту и в его составе участвовала в наступлении в Восточной Пруссии. Введённая в сражение из второго эшелона фронта, она завершила прорыв укреплений противника в приграничной полосе и 25 октября овладела Шталлупененом (ныне Нестеров).
В январе – марте 1945 г. в ходе Восточно-Прусской операции соединения армии под командованием Лучинского прорвали сильно укрепленную оборону противника и вышли в центральную часть Восточной Пруссии. Развивая наступление, во взаимодействии с другими войсками фронта они овладели побережьем Балтийского моря юго-западнее Кёнигсберга, отрезали пути отхода восточно-прусской группировки противника. После ликвидации окружённых в районе Кёнигсберга войск противника 1 апреля 1945 г. армия была выведена в резерв Ставки и 20 апреля передана 1-му Украинскому фронту.
За отличия в Восточно-Прусской наступательной операции 19 апреля Александру Лучинскому присвоили звание Героя Советского Союза.
В 2018 г. горсовет Калининграда принял решение о присвоение ещё на тот момент не проложенной улице Калининграда имя генерала Лучинского.
Гвардии старший сержант
Мишин Иван Константинович (1911–1945)
Штурмовые отряды 84-го гвардейского стрелкового полка, где служил Иван Мишин, 8 апреля вели тяжёлые бои на западной окраине Кёнигсберга, близ местечка Ратсхоф (ныне это район ул. Радищева, Станочной и т.д.). В одном месте путь бойцам преградил огонь немецкого крупнокалиберного пулемёта.
Уничтожить огневую точку, мешавшую продвигаться роте, вызвался старший сержант Иван Мишин. После того как он зашёл в тыл противника, немецкий пулемет сначала замолчал, а затем… начал бить по самим немцам, внося панику в их ряды.
В этом бою сержант Мишин уничтожил 47 гитлеровцев и лично овладел их опорным пунктом. Наутро его взвод первым пробился на соединение с воинами, наступающими с юга.
По одним данным, Иван Мишин погиб спустя день в бою на набережной реки Прегель. По данным донесения о потерях, он пропал без вести 8 мая 1945 года.
29 июня 1945 г. за проявленные при штурме Кёнигсберга смелость и находчивость Иван Мишин был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1961 году в Калининграде появилась улица его имени. На мемориальной доске в честь героя указано, что Иван Мишин пал смертью храбрых в апреле 45-го.
Старший сержант
Молочинский Григорий Фёдорович (1910–1945)
В первый же день штурма Кёнигсберга старший сержант, парторг роты 993-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 43-й армии повел за собой в наступление однополчан. Он первый поднялся в атаку, а когда из строя выбыл командир роты, принял командование на себя. Смог в одиночку подобраться к противнику, когда тот буквально «поливал» огнём, и подорвал гранатами два станковых пулемёта. Это позволило роте продолжить наступление и уничтожить 40 гитлеровцев.
Противник пытался взять Молочинского в плен, но тот автоматным огнем уничтожил ещё 12 человек, а когда патроны закончились, отбивался прикладом, убив ещё пятерых противников.
В тот день Молочинский погиб. За инициативу в бою, мужество и стойкость при штурме Кёнигсберга он 19 июня 1945 года был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Похоронили старшего сержанта в братской могиле в современном микрорайоне Чкаловск. Улицу его именем назвали в Калининграде 20 марта 1970 г.
Главный маршал авиации
Новиков Александр Александрович (1900–1976)
Главный маршал авиации с 24 февраля 1944 года. Во время боёв в Восточной Пруссии находились 1-я, 3-я и 18-я воздушные армии, часть авиации Ленинградского, 2-го Прибалтийского фронтов и Балтийского флота.
Всего было около трёх тысяч самолетов. По инициативе Новикова впервые за всю историю Отечественной войны был осуществлен массированный налёт ночных бомбардировщиков в дневное время. Это произошло во время штурма Кёнигсберга 7 апреля в 13 часов 10 минут. 516 тяжёлых машин, в основном ИЛ-4, нанесли мощный удар с воздуха, нарушив оборону города и существенно повлияв на моральное состояние немецких солдат.
За четыре дня штурма лётчики совершили 14 тысяч самолётовылетов, сбросили на противника 4400 тонн бомб.
За большой вклад в разгром врага в Кёнигсберге Александр Новиков 19 апреля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. Вторую Звезду Героя он получил за активное участие в разгроме японских войск.
29 апреля 1985 г. в Калининграде его именем назвали улицу.
Генерал-лейтенант
Озеров Фёдор Петрович (1899–1971)
50-я армия, которой командовал Фёдор Озеров, накануне штурма Кёнигсберга занимала оборону от поселка Зидлунг (ныне микрорайон Чкаловск) до реки Прегель. Командующий лично определил задачи корпусам и дивизиям, отработал взаимодействие их по этапам боя, провёл с командирами рекогносцировку на местности, особое внимание уделил подготовке штурмовых батальонов.
6 апреля в 12.00 вслед за огневым валом артиллерии в атаку устремились штурмовые группы. Подавляя яростное сопротивление гитлеровцев, воины уверенно продвигались вперёд. В районе нынешних улиц Горького, Тельмана, Александра Невского, Фрунзе, где фашисты активизировали свои действия, генерал Озеров направлял танкистов и самоходчиков. Грозная техника своим огнем разрушала укрепления и прокладывала гусеницами дорогу пехоте.
Утром 9 апреля он бросил в бой все имеющиеся в его распоряжении резервы. Сокрушая оборону врага, бойцы овладели ипподромом, казармами и к вечеру подошли к укреплениям Литовского вала. Противник, не выдержав удара, сложил оружие.
После взятия Кёнигсберга генерал Озеров был назначен начальником Кёнигсбергского гарнизона.
За боевые заслуги был отмечен двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова двух степеней, Кутузова и Богдана Хмельницкого.
В 1975 году одна из улиц Калининграда была названа в честь генерал-лейтенанта Озерова. На доме № 2 этой улицы установлена мемориальная доска.
Гвардии красноармеец
Павленко Анатолий Иванович (1903–1945)
Анатолий Павленко работал агрономом в колхозе им. Михаила Калинина в Московской области и, когда началась Великая Отечественная война, внёс 30 тысяч рублей в Государственный банк «на постройку грозной военной техники, чтобы громить фашистскую нечисть».
На фронт рядовой Павленко отбыл на собственной самоходке ИСУ-152. Дошёл на ней — сначала наводчиком, а потом и командиром орудия самоходки — до Восточной Пруссии.
При штурме Кёнигсберга его самоходка активно действовала в районе Гросс-Фридрихсберг (ныне поселок Совхозное). Экипаж уничтожил до сотни фашистских солдат, 4 танка, 6 пулеметных точек, 3 ДЗОТа и подавил огонь миномётной батареи.
В одном из боев 7 апреля Анатолий Павленко погиб.
Командир орудия самоходной установки был награждён орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны I степени посмертно.
2 ноября 1982 г. в поселке Совхозный на окраине Калининграда появилась улица, названная в его честь.
Генерал-майор авиации
Павлов Павел Иванович (1908–1967)
Командир эскадрильи Павел Павлов, будучи опытным летчиком, с начала войны участвовал во многих операциях, в том числе битве за Ленинград, Прибалтийской, Восточно-Прусской, а затем Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Звание Героя Советского Союза он получил ещё в 1944 г.
В апреле 1945-го полк подполковника Павлова активно участвовал в ликвидации группировки врага в Кёнигсберге и за это был удостоен почётного воинского наименования «Кёнигсбергский».
Павел Иванович продолжил воинскую службу после окончания войны, ушёл в запас в звании генерал-майора. Похоронен в Ленинграде.
В Калининграде улицу его именем назвали 29 апреля 1987 г.
Гвардии полковник
Полецкий Сергей Иванович (1907–1945)
Во время подготовки к штурму Кёнигсберга по указанию командующего артиллерией 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии гвардии полковника Полецкого на каждый километр фронта было сосредоточено до 200 орудий и минометов. Особое внимание он уделял маскировке, разрешал передвижение орудий только ночью.
Полецкий также подчеркивал важность поддержки атак пехоты методом двойного огневого вала. Все это обеспечило в ходе наступления чёткие и умелые действия артиллеристов.
За грамотное руководство артиллерией при штурме Кёнигсберга и проявленное личное мужество Полецкий был представлен к высшей награде. О присвоении ему 5 мая звания Героя Советского Союза Сергей Полецкий узнал в госпитале, куда он попал с тяжёлым ранением, полученным позже под Пиллау. 9 мая он узнал о Победе. Через шесть дней Полецкого не стало. Он скончался в 39 лет.
Гвардии полковник похоронен в Калининграде, в братской могиле на мемориале «1200-м героям-гвардейцам». Здесь же установлен его бюст.
Улица в честь Полецкого была названа в Калининграде 1 августа 1946 года.
Гвардии младший лейтенант
Родителев Александр Михайлович (1916–1969)
Командир сапёрного взвода гвардии младший лейтенант Александр Родителев отличился на второй день штурма Кёнигсберга — 7 апреля 1945 года.
Восемь сапёров в составе штурмовой группы 51-го гвардейского сапёрного батальона под его командованием вышли к артиллерийским позициям врага на северо-западной окраине Кёнигсберга и предприняли стремительную атаку. В ходе завязавшегося боя противник понёс серьёзные потери и бежал, бросив 15 тяжёлых орудий. Кроме того, 25 немцев сдались в плен на месте. Бойцы Родителева удерживали захваченные позиции до прихода основных сил.
На следующий день Александру с другими сапёрами удалось взорвать ДЗОТ противника, а затем в составе штурмовой группы из 12 человек очистить от немцев шесть кварталов города и захватить в плен ещё около 200 вражеских солдат.
За свой подвиг Александр Михайлович был удостоен звания Героя Советского Союза.
В Калининграде улицу в его честь назвали 6 мая 1975 г.
Маршал Советского Союза
Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968)
Константин Рокоссовский — один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, маршал Советского Союза (с 1944 г.), дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве.
В ноябре 1944 г. Рокоссовского назначили командующим войсками 2-го Белорусского фронта, в числе задач которого стал разгром Восточно-Прусской группировки немцев.
Войска 2-го Белорусского фронта должны были войти в Восточную Пруссию с юга, двигаясь в направлении Мариенбурга, прорваться к Балтийскому морю. С этой задачей они справились успешно. Начав наступление 14 января, через пять суток подошли к Восточно-Прусской границе, а 21 января овладели Танненбергом (ныне село Стембарк в Польше). Гитлеровское командование пыталось ликвидировать прорыв и бросило все имеющиеся резервы. В ответ маршал Рокоссовский ввёл в бой 5-ю гвардейскую танковую армию и два танковых корпуса. Бронированным тараном прошли танкисты по укреплениям врага.
22 января они овладели Алленштейном (ныне польский Ольштын), с ходу перерезали автостраду Кёнигсберг–Эльблонг и вышли к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив)
Восточная Пруссия была изолирована от центральных районов Германии.
За большой вклад в дело разгрома врага на заключительном этапе Великой Отечественной Войны Рокоссовский был награждён второй Золотой Звездой Героя Советского Союза.
В 1974 г. в Калининграде появились улица в его честь.
Гвардии младший лейтенант
Ротко Фёдор Никитович (1923–1951)
К апрелю 1945 г. младший лейтенант Фёдор Ротко командовал взводом 252-го гвардейского стрелкового полка 83-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. В ночь с 6 на 7 апреля его взвод участвовал в штурме форта № 10. В ходе боя Фёдор Никитович заменил выбывшего командира и повёл роту за собой. В бою было уничтожено до 30 гитлеровцев и 4 пулемёта, форт был взят.
Позже рота Ротко проявила себя в местечке Розенау, где от гитлеровцев было зачищено 6 кварталов, захвачено 11 пулемётов и 28 немцев взяты пленными.
Но особо отличился Фёдор Ротко уже позже — в боях на косе Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса). Во главе своего взвода Ротко успешно захватил важную высоту. За проявленное мужество при удержании плацдарма 29 июня 1945 года Фёдор Николаевич был удостоен звания Героя Советского Союза. Также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалью «За взятие Кёнигсберга».
В 1975 г. его именем назвали улицу в Калининграде.
Полковник
Сафронов Фёдор Андреевич (1900–1945)
Фёдор Андреевич, кадровый военный, в январе 1945 г. был переведён командиром 126-й стрелковой дивизии, вместе с которой в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов участвовал в Восточно-Прусской операции.
При штурме Кёнигсберга полки дивизии наступали с севера, брали форт № 5, громили врага в центре города. Дивизия Сафронова нанесла большой урон врагу в живой силе и технике. Её полки за образцовые действия при штурме Кёнигсберга получили наименования «Кёнигсбергских», полковника за грамотное командование наградили орденом Ленина.
После окончания войны Фёдор Андреевич прожил недолго. 10 октября 1945 г. он умер от последствий инсульта в Померании. По воспоминаниям друга, перед смертью просил похоронить его в Кёнигсберге рядом с погибшими при штурме города солдатами и офицерами его дивизии.
Его волю исполнили. Есть данные, что полковника похоронили в индивидуальной могиле на братской могиле по ул. Комсомольской.
Улицу его именем в Калининграде назвали 31 января 1974 г.
Гвардии капитан
Сибиряков Алексей Порфирьевич (1907–1945)
Командир батареи 354-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского Тильзитского Краснознаменного полка (1-й танковый Инстербургский Краснознаменный корпус, 50-я армия, 3-й Белорусский фронт) Алексей Сибиряков особо отличился при штурме Кёнигсберга.
Ночью 8 апреля батарея Сибирякова с тяжёлыми боями продвигалась к центру города вдоль нынешней ул. Галицкого, прокладывая путь пехотинцам.
В ночь на 9 апреля самоходчики вышли к нынешнему Северному вокзалу и пробили крупную брешь в стане врага. Им удалось взять в плен до 1500 солдат и офицеров.
Всего за три дня штурма батарея под командованием Алексея Сибирякова уничтожила 6 артиллерийский и минометных батарей, 11 противотанковых орудий, 20 пулемётных точек и большое число укреплений.
Позже, 22 апреля, Алексей Порфирьевич умер в госпитале после ранения, полученного в сражении на подступах к Пиллау (ныне Балтийск). Похоронили его в братской могиле на территории современного поселка Русское Зеленоградского района.
За умелые действия командира батареи удостоили звания Герой Советского Союза.
Улицу в его честь в Калининграде назвали 12 ноября 1976 г.
Генерал-майор танковых войск
Соммер Андрей Иосифович (1897–1966)
89-я танковая бригада полковника Соммера особенно отличилась во время Восточно-Прусской операции. Бригада участвовала во взятии городов Инстербург (ныне Черняховск), Гросс-Скайсгиррен (ныне поселок Большаково Славского района), Пресиш-Эйлау (ныне Багратионовск), Тапиау (ныне Гвардейск).
В апреле 1945-го штурмовала Кёнигсберг, затем участвовала в боях на Земландском (ныне Калининградский) полуострове, завершив войну в Фишхаузене (Приморск).
19 апреля 1945 г. Андрею Иосифовичу Соммеру вручили звезду Героя Советского Союза и присвоили звание генерал-майора танковых войск.
После войны Андрей Иосифович жил в Калининграде. Умер в 1966 году. Похоронен на Старом городском кладбище.
В том же году в центре Калининграда появилась улица, которая стала носить имя Соммера. В 1974 г. она была объединена с улицей Астрономической. Общее название — улица Генерал-майора Соммера.
Старшина
Тихоненко Иван Кондратьевич (1918–1945)
К апрелю 1945 г. старшина Тихоненко занимал должность помощника командира взвода 349-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта.
6 апреля 1945 г., в разгар штурма Кёнигсберга, северо-восточнее Метгеттена (ныне микрорайон имени Александра Космодемьянского) он поднял в атаку свой взвод и прорвался дальше основных сил. Взводу удалось удержать захваченные позиции, отразив 6 немецких контратак, и продержаться до подхода остальных подразделений. В ходе овладения очередным опорным пунктом противника Тихоненко погиб.
Похоронили его в братской могиле на территории современного микрорайона Чкаловск.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. Ивану Кондратьевичу Тихоненко было присвоено звание Героя Советского Союза.
Гвардии генерал-майор
Толстиков Павел Фёдорович (1904–1985)
Во время штурма Кёнигсберга 1-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием гвардии полковника Павла Толстикова действовала на главном направлении. В первый день штурма, сломив сопротивление немцев на внешней линии городских укреплений, она овладела южными окраинами в районе Понарта (ныне Московский район), а к утру 7 апреля приблизилась к современному Южному вокзалу.
Там бой оказался особенно трудным. Гитлеровцы, опираясь на заранее подготовленную оборону, оказали ожесточенное сопротивление, которое в итоге было сломлено. На стене вокзала появилась надпись: «Здесь гвардейцы полковника Толстикова прошли первыми». Вскоре противник был выбит и с привокзальной площади.
К утру 9 апреля подразделения частей дивизии подошли к Прегелю и начали подготовку к переправе. Батареи открыли огонь по Королевскому замку, и гвардейцы на подручных средствах стали переправляться через реку. Вечером того же дня они произвели победный салют.
Павлу Толстикову присвоили звание гвардии генерал-майора. За умелое руководство частями дивизии при штурме Кёнигсберга 5 мая 1945 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Одна из калининградских улиц была названа в честь гвардии генерала-майора Толстикова в 1987 г.
Адмирал
Трибуц Владимир Филиппович (1900–1977)
Владимир Трибуц в 1939–1947 гг. был командующим Дважды Краснознаменным Балтийским флотом. В Восточно-Прусской операции ДКБФ блокировал врага на прибрежных территориях, перекрывал морские коммуникации неприятеля, авиация флота не раз бомбила Кёнигсберг. Адмирал Трибуц руководил оказанием помощи сухопутным войскам.
26 апреля Балтийский флот способствовал высадке двух тактических десантов на косу Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса). За умелое руководство флотом и личное мужество Владимир Филиппович был награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Ушакова I степени, орденом Нахимова I степени, Красной Звезды и именным оружием.
29 апреля 1985 г. часть набережной Преголи переименовали в набережную Адмирала Трибуца.
Генерал армии
Черняховский Иван Данилович (1907–1945)
Советский военачальник, командующий армией и фронтом, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944), генерал армии. В ходе Восточно-Прусской операции 3-й Белорусский фронт, которым командовал Черняховский, продвигаясь к Кёнигсбергу, занял Гросс-Скайсгиррен, Рагнит, Тильзит, Гумбиннен, Инстербург.
31 января 1945 г. был блокирован Кёнигсберг.
18 февраля в районе города Мельзак (современный польский город Пененжно) Черняховский получил смертельное осколочное ранение.
Первоначально Черняховского похоронили в центре Вильнюса, но в 1991 г. его прах перезахоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Памятник из Литвы переместили в Воронеж.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 сентября 1946 г. город Инстербург был переименован в Черняховск. А в Калининграде 7 апреля 1961 г. появилась улица в его честь.
Младший лейтенант
Яналов Андрей Михайлович (1920–1945)
Младший лейтенант Андрей Яналов был комсоргом стрелкового батальона 997-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта
С первых же часов боёв за Кёнигсберг 6 апреля его штурмовая группа постоянно вырывалась вперед и смело вступала в рукопашные схватки с противником. Младшему лейтенанту не раз удавалось в одиночку подбираться к немецким пулемётчикам и уничтожать их гранатами. Вечером того же дня отважный офицер погиб в рукопашной схватке.
По одним данным, его похоронили в братской могиле на современной улице Комсомольской. По другим — на территории нынешнего Чкаловска или Петрово.
За проявленное мужество и инициативу в бою Андрею Яналову 19 апреля 1945 г. посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Улица в Калининграде была названа его именем 16 июня 1965 года.
Генерал-майор
Яновский Пётр Григорьевич (1917–2005)
Пётр Григорьевич Яновский — советский военачальник, генерал-майор. Во время штурма Кёнигсберга гвардии подполковник Пётр Яновский возглавлял группу парламентёров, направленную к коменданту Кёнигсберга генералу Ляшу (Лашу) с ультиматумом о сдаче города.
В 21 час 9 апреля 1945 г. он в сопровождении офицеров гвардии капитанов Александра Федорко и Владимира Шпитальника прибыл на командный пункт генерала Ляша.
Не обошлось без осложнений. Группа фанатичных эсэсовцев пыталась прорваться в бункер, чтобы расстрелять советских парламентеров, но штабная охрана не допустила этого. Генерал Ляш и около десятка руководящих чинов, сопровождаемые Яновским и eгo товарищами, вскоре прибыли в расположение гвардейской дивизии.
За образцовое выполнение задания командования, смелость и выдержку подполковник Яновский был награждён орденом Красного Знамени.
До начала 1950-х годов Пётр Яновский продолжал службу в 11-й гвардейской армии и жил в Калининграде. Потом поступил в военную Академию им. М. В. Фрунзе, после окончания которой занимался преподавательской деятельностью. Защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом военных наук, доцентом. Последнее его воинское звание — генерал-майор.
Уже 1 августа 1946 г. в нашем городе появилась улица Яновская. В 2020 г. её переименовали в улицу Генерал-майора Яновского.
Используемые источники
Информационный ресурс «Память народа»
Наградные листы героев — ресурс «Подвиг народа»
Данные Государственного архива Калининградской области (ГАКО)
Электронная книга памяти Калининградской области https://www.kpko.ru
Сайт администрации Калининграда — www.klgd.ru
Петрикин А.И., Строкин В.Н. «Имена в названиях улиц: Справочное издание» — Калининград: Кн. изд-во, 1988
«Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь». В 2 т. Москва, Воениздат, 1987
А. М. Василевский «Дело всей жизни». — М.: Политиздат, 1978

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Текст: Ольга Саяпина
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warmuseum.by, Страж Балтики, prussia39.ru, goskatalog.ru, koihm.ru
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