Девиз кафе «Бухта» —
это «просто и вкусно»: здесь готовят классику европейской кухни, запекают рыбу, на мангале
жарят мясо, в шкворчащей сковородке приносят морепродукты. Порции здесь большие, а качество
блюд намного выше цены. С недавних пор в меню появилось специальное предложение, состоящее
из 9 разных пицц, которые вы можете заказать как на тонком, так и на толстом тесте. Цена,
качество и количество начинки вас очень приятно удивят. Поэтому, если вы цените те моменты,
когда для гостей повар готовит как для себя, — вам сюда.