Девиз кафе «Бухта» — это «просто и вкусно»: здесь готовят классику европейской кухни, запекают рыбу, на мангале жарят мясо, в шкворчащей сковородке приносят морепродукты. Порции здесь большие, а качество блюд намного выше цены. С недавних пор в меню появилось специальное предложение, состоящее из 9 разных пицц, которые вы можете заказать как на тонком, так и на толстом тесте. Цена, качество и количество начинки вас очень приятно удивят. Поэтому, если вы цените те моменты, когда для гостей повар готовит как для себя, — вам сюда.