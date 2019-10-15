Кафе «Бухта»
Для тех компаний, которые любят простые и вкусные застолья.
«Бухта» на улице Генерала Буткова — это уютное городское кафе, которое находится всего в двух шагах от набережной Петра Великого и которое полно морской романтики. Именно в кафе «Бухта» вы сможете позабыть о корпоративном дресс-коде, вволю повеселиться, потанцевать и почувствовать себя так, будто вы со своими друзьями и близкими находитесь в уютной и атмосферной кают-компании и совсем скоро прибудете в настоящую бухту радости.
Заведение идеально подходит не только для корпоративов, но и для семейных вечеров или романтических ужинов. Два зала «Бухты» декорированы в «морском» или даже немного «пиратском» стиле: модели кораблей, паруса под потолком с деревянными балками, старые фонари и географические карты. А «за штурвалом» кафе опытная команда, которая сделает ваш праздник незабываемым.
Девиз кафе «Бухта» — это «просто и вкусно»: здесь готовят классику европейской кухни, запекают рыбу, на мангале жарят мясо, в шкворчащей сковородке приносят морепродукты. Порции здесь большие, а качество блюд намного выше цены. С недавних пор в меню появилось специальное предложение, состоящее из 9 разных пицц, которые вы можете заказать как на тонком, так и на толстом тесте. Цена, качество и количество начинки вас очень приятно удивят. Поэтому, если вы цените те моменты, когда для гостей повар готовит как для себя, — вам сюда.
Специально для корпоративов и других торжеств шеф-повар кафе «Бухта» разработал несколько вариантов банкетного меню. На все типы мероприятий стоимость банкета с человека составит от 800 рублей.
Каждое предложение включает в себя холодные закуски, салаты, гарнир и фирменное горячее блюдо. Замечательно и то, что свои любимые напитки вы можете принести на праздник с собой абсолютно бесплатно: так называемый «пробковый сбор» здесь не работает. При пожелании и по предварительному заказу к вашему предновогоднему застолью будет организована персональная развлекательная программа. В кафе есть профессиональное музыкальное оборудование. Оплатить новогодний корпоратив для своей компании в кафе «Бухта» можно как наличными, так и банковской картой.
Кафе «Бухта» — почувствуйте себя в бухте радости на новогоднем корпоративе!

г. Калининград, ул.Генерала Буткова, 19
+7 (4012) 75 52 19
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