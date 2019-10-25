Клуб «Манхэттен»

Здесь же — ресторанные столики, за которыми приятно поболтать с коллегами в перерывах между бросками шаров. Мы советуем устроить дружные состязания — разделиться на команды, придумать награды победителям и забавные испытания для проигравших. Ведь слаженная игра — важное подспорье для побед не только в боулинге, но и на работе.

