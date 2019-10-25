Клуб «Манхэттен»

В
одном комплекте «Манхэттен» предлагает новогодний стол и праздничную программу с
конкурсами, призами и подарками. В меню — популярные блюда европейской, американской и
азиатской кухни. Одна из лучших строганин в городе, ассорти сырных и мясных закусок,
салат с розовым тунцом (между прочим, готов составить конкуренцию «Оливье», который
здесь тоже великолепен), бургеры, которым позавидует любой крафтовый современный
ресторан, суши и роллы, сделанные со всем уважением к традициям японской кухни,
невероятные европейские десерты.