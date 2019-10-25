Клуб «Манхэттен»
Место, где праздник не заканчивается
до самого утра.
Праздник в клубе «Манхэттен» — это отличная возможность для сплочения коллектива, потому что помимо традиционного новогоднего застолья здесь можно устроить ещё и шуточные соревнования по боулингу. В вашем распоряжении — огромный зал с десятью игровыми дорожками.
Здесь же — ресторанные столики, за которыми приятно поболтать с коллегами в перерывах между бросками шаров. Мы советуем устроить дружные состязания — разделиться на команды, придумать награды победителям и забавные испытания для проигравших. Ведь слаженная игра — важное подспорье для побед не только в боулинге, но и на работе.
В одном комплекте «Манхэттен» предлагает новогодний стол и праздничную программу с конкурсами, призами и подарками. В меню — популярные блюда европейской, американской и азиатской кухни. Одна из лучших строганин в городе, ассорти сырных и мясных закусок, салат с розовым тунцом (между прочим, готов составить конкуренцию «Оливье», который здесь тоже великолепен), бургеры, которым позавидует любой крафтовый современный ресторан, суши и роллы, сделанные со всем уважением к традициям японской кухни, невероятные европейские десерты.
А ещё — оригинальная карта бара с десятками любопытных коктейльных позиций, доказывающая, что для местных барменов нет ничего невозможного. Отказаться от местных напитков сложно, но если хотите, можно прийти со своим.
«Манхэттен» — это ещё и самый большой бильярдный клуб города. Здесь есть 18 столов для бильярда, и расположены они так, что никто не помешает вам играть и общаться между собой. Даже небольшая компания всегда может забронировать отдельный уютный зал.
После игры обязательно продолжите праздник в обновлённом ночном клубе «Манхеттен» — современном пространстве с потрясающим светом и звуком. Отрывайтесь до утра под топовые треки резидентов и наслаждайтесь жаркими танцами go-go. Пусть праздник длится до утра и запомнится на всю жизнь.
Клуб «Манхэттен» — игра в боулинг, потрясающие блюда и напитки, жаркие танцы.
Клуб «Манхэттен»
г. Калининград, ул. Гайдара, 136, ор-р «Альбатрос»
+7 (4012) 986-703
+7 921 710 43 84

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