— Нет, конечно. Вот, например, когда я снимаю Луну, то у меня видны объекты размерами в 4 километра. Такие маленькие кратеры я отмечаю, они у меня фиксируются. Думаю, что благодаря более мощным оптическим приборам можно рассмотреть километровые кратеры. Но, вы говорите об объекте размером в несколько метров. Возможно, правда, что если падение произошло на темной стороне Луны и при падении произошел взрыв объекта, то есть вероятность наблюдать вспышку от падения. Вообще, падение на спутник каких-либо ярких предметов можно зафиксировать: например, если метеорит упал. Люди, увлеченные съемкой Луны, часто специально караулят такие моменты.
Луна — статический объект, она не меняется, но фотографы все равно находят что-то интересное. Например, медленное колебание (либрация) Луны. Она ведь совершает небольшое колебательное движение, ее немного качает. И если вы ее долго снимаете, то потом можно склеить кадры и получить гифку, где это движение можно легко заметить.
Или снимают, как меняются тени от кратеров на Луне. Или любят снимать объекты на фоне Луны. Международную космическую станцию, например.
Вообще, съемка Луны отличается от объектов глубокого космоса тем, что это довольно яркий объект и нет необходимости часами накапливать сигнал. А проблема в другом — надо поймать момент спокойной атмосферы. Она дрожит. Например, если в начале дня снимать утреннее Солнце, то получится совсем не так, как полуденное. За это время под влиянием тепла атмосфера нагревается, и воздушные потоки мешают получению четкого изображения.
Чтобы поймать момент спокойной атмосферы, используется другая техника съемки: съемка короткими видеороликами с очень высокой частотой кадров. Например, 70-80 кадров в секунду. Если вы снимаете Солнце или Юпитер, то желательно сделать не слишком длинный ролик, секунд на тридцать, не больше. Для Луны можно снимать и более длинные ролики, например одну минуту. Из полученных в результате съемки большого количества кадров (несколько тысяч), программой на компьютере отбирается малая часть самых качественных кадров, которые были сняты в тот момент, когда не было сильного дрожания атмосферы, затем эти кадры суммируются.