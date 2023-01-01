Либрация Луны

— Все началось с увлечения астрономией, которое пришло ещё в детстве. Я вырос в Калининграде, и первоначально увлечение — это астрономический кружок станции юных техников на Багратиона. В годы моего детства были очень ограниченные возможности по наблюдениям, не говоря уже о фотографии. Впервые астрофотографию я увидел в ГАИШ (Государственный астрономический институт имени Штернберга при МГУ — прим. «Нового Калининграда»). Это было, когда я еще школьником ездил на конференцию по космическим исследованиям. Нас тогда из Калининграда поехало несколько человек, мы представляли свои проекты. Это было в 1981 году. Нас возили на экскурсию в Звездный городок и в ГАИШ, тогда мне впервые показали фотографию со звездным шаровым скоплением. Поэтому когда уже с возрастом мое хобби, увлечение астрономией, стало проявляться в конкретных действиях, то тогда возникла тема астрофотографии.



Интересно то, что есть возможность запечатлеть какой-то объект и поделиться с людьми, показать. Кроме того, наблюдая в телескоп глазом, нет возможности получить настолько детализированную картинку. Человеческий глаз просто не в состоянии длительное время накапливать фотоны света, поступающие от далеких объектов, он фиксирует изображение мозгу в доли секунды, поэтому даже в сильные телескопы далекие объекты выглядят просто как туманные пятнышки. И чтобы увидеть их во всей красе, необходимо накопить сигнал. И это как раз то, что умеет матрица фотоаппарата.



Астрофотография — это лишь часть увлечения астрономией. Серьезно я начал снимать космические объекты в 2013 году. В это время у меня уже были инструменты, которые позволяли получить первые результаты в астрофотографии. Разумеется. что снимки того периода — они очень наивные по сравнению с тем, что я сейчас делаю. За 10 лет удалось приобрести некоторый опыт, усовершенствовать оборудование, используемое для астрофотографии. Для начала можно снимать на просто на фотоаппарат, используя обычный объектив фотокамеры. Конечно, потребуется штатив для фиксации камеры и желательно трекера (устройство, которое будет поворачивать камеру вслед за суточным вращением неба и удерживать объект в поле зрения).





