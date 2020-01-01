АНО ДПО «Региональный учебный центр»

Название программы профессиональной подготовки; Форма обучения; Срок обучения; Стоимость обучения, в группе (не менее 5 чел.), руб.;Стоимость индивидуального обучения, руб.

Бизнес - тренер;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;25000;45000 Бухгалтерский учет в бюджетной сфере;Очно – заочная;2 мес.;25000;36000 Бухгалтерский учет и экономика предприятия;Очно – заочная;2 мес.;25000;36000 Визажист;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;25000;54000 Документационное обеспечение управления и архивоведение (Делопроизводство);Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;25000;36000 Коммуникационный дизайн;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;25000;54000 Контрактная система в сфере закупок;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;25000;36000 Маникюрша ;Очно – заочная;1 мес.;10000;15000 Менеджмент;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;25000;36000 Моделирование, конструирование одежды;Очно – заочная;2 мес.;25000;45000 Обувщик по ремонту обуви;Очно – заочная;2 мес.;23000;41000 Парикмахер;Очно – заочная;2 мес.;30000;54000 Психолого – педагогическое образование;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;20000;30000 Специалист по социальной работе переподготовка;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;25000;36000 Управление персоналом;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;3 мес.;25000;41000 Фотосъёмка и компьютерная обработка фотографий;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;30000;54000 Швея Закройщик Портной;Очно – заочная;2 мес.;25000;45000 Эстетическая косметология;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;3 мес.;35000;60000 Юриспруденция;Очно – заочная, с использованием дистанционных технологий;2 мес.;25000;36000