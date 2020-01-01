АНО ДПО «Региональный учебный центр»

Мы не останавливаемся на достигнутом!
Центр проводит в рамках своей уставной деятельности различные мероприятия, семинары, конференции. В Ежегодной международной научно–практической конференции «Гуманитарные технологии в современном мире» принимают участие ученые, практики, специалисты в области лингвистики и коммуникации, педагогики, социо- и психолингвистики, политологии, философии и психологии, сервисных, туристских, художественных, имиджевых, рекламных и PR-технологий, преподаватели школ, учреждений СПО, вузов, аспиранты, магистранты, студенты, а также представители компаний, фирм и организаций. Конференция проводится с целью обсуждения современных технологий, используемых в гуманитарной сфере.
Центр участвует в конкурсах НКО на предоставление субсидий из регионального и федерального бюджетов. Реализует проекты по обучению и просвещению различных категорий населения.