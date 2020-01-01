АНО ДПО «Региональный учебный центр»

Курсы обучения от сферы красоты, модельера до бухгалтера и юриста
В «Региональном учебном центре» обучение ведется по различным направлениям профессиональной подготовки с использованием современных подходов и технологий, которое поможет повысить конкурентоспособность человека на рынке труда.
Преподавательский состав.

Важно, что в центре высококвалифицированный преподавательский состав. Преподаватели люди, владеющими обширными ценными практическими знаниями в области преподаваемых дисциплин. Все курсы регулярно обновляются с целью включения в программы новых актуальных знаний. В центре преподаватели нацелены на то, чтобы учить студентов интересно, оказывать всестороннюю поддержу в освоении новой профессии.
Обучение проводится по направлениям профессиональной подготовки:

  • сфера услуг
  • индустрия красоты
  • психолого–педагогическое образование
  • дизайн
  • ИКТ в профессиональной деятельности
  • юриспруденция
  • экономика и бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг.
В центре реализуются программы по дополнительному обучению взрослых и детей:

  • подготовка к ОГЭ, ЕГЭ,
  • немецкий и английский языки,
  • творческие лаборатории по рукоделию и дизайну (в том числе пескография),
  • развивающие программы для различных групп населения, в т.ч. для людей с ОВЗ.
После окончания курсов выдаются следующие документы:
Дополнительное образование — сертификат
Повышение квалификации — удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Профессиональная переподготовка — диплом о профессиональной переподготовке установленного образца (при наличии базового профессионального образования)
Мы не останавливаемся на достигнутом!
Центр проводит в рамках своей уставной деятельности различные мероприятия, семинары, конференции. В Ежегодной международной научно–практической конференции «Гуманитарные технологии в современном мире» принимают участие ученые, практики, специалисты в области лингвистики и коммуникации, педагогики, социо- и психолингвистики, политологии, философии и психологии, сервисных, туристских, художественных, имиджевых, рекламных и PR-технологий, преподаватели школ, учреждений СПО, вузов, аспиранты, магистранты, студенты, а также представители компаний, фирм и организаций. Конференция проводится с целью обсуждения современных технологий, используемых в гуманитарной сфере.

Центр участвует в конкурсах НКО на предоставление субсидий из регионального и федерального бюджетов. Реализует проекты по обучению и просвещению различных категорий населения.
Программы профессиональной подготовки
АНО ДПО «Региональный учебный центр»
г. Калининград, ул. Горького, 69
+7 909 775 14 21
centr39.ru
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