Колледж агротехнологий и природообустройства

Приемная комиссия: с 20 июня по 15 августа.

С понедельника по пятницу: с 9-00 до 16-00 час. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.)

Суббота: с 9:00 до 13:00.

Выбирай будущее вместе с нами!

