ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» — одна из самых крупных профессиональных образовательных организаций Калининградской области с 75-летней историей.
Колледж сегодня:
Более 1600 студентов
Три отделения (2 в Гусеве и 1 в Озерске)
Созданы центры для проведения демонстрационных экзаменов по направлениям подготовки специалистов
2 современные мастерские в рамках национального проекта «Образование» по направлениям: Агрономия и Эксплуатация сельскохозяйственных машин
2 специализированных центра компетенций по направлениям: Ветеринария и Геопространственные технологии
Сварочная мастерская
Лаборатория диагностики оборудования, машин и механизмов
Ветеринарная клиника
Учебное хозяйство
Машинно-тракторный парк современной техники
Центр содействия трудоустройства выпускников
Колледж-классы
Участник кластера федерального проекта «Профессионалитет»
Увлекательная внеучебная деятельность студентов
Дополнительное образование
Многие выпускники колледжа сделали успешную карьеру и трудятся в различных организациях и на предприятиях Калининградской области.
Крупнейшие партнеры:
Агрохолдинг «Долгов Групп»
АПХ «Залесье»
RBPI Group
Главное управление МЧС России по Калининградской области
ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз»
ГКУ КО "Управление охотничьего и лесного хозяйства"
Городские управляющие компании ЖКХ
СУ АО «ВАД»
ГПКО «ДЭП»
АО «Мелнест»
Городские водоканалы
ООО «Новое Поле»
ГБУВ КО «Областная СББЖ»
ООО «Захаров и Фарафонтова»
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 1 (г. Гусев, ул. Тимирязева, 3)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Агрономия;очная;3 года 10 мес.;25/0;-;
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;очная;3 года 10 мес.; 25/0;-
Ветеринария;очная;3 года 10 мес.;50/0;-
Экономика и бухгалтерский учет<br>(по отраслям);очная;2 года 10 мес.;0/25;45 000 руб.
Право и организация социального обеспечения;очная;2 года 10 мес.;0/25;45 000 руб.
на базе основного общего образования (11 классов)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Ветеринария;очная;2 года 10 мес.;25/0;-;
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;заочная;3 года 10 мес.;0/15;30 000 руб.
Экономика и бухгалтерский учет<br>(по отраслям);заочная;2 года 10 мес.;0/15;25 000 руб.
Право и организация социального обеспечения;заочная;2 года 10 мес.;0/20;25 000 руб.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 2 (г. Гусев, ул. Советская, 8)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Мастер отделочных строительных и декоративных работ;очная;1 год 10 мес.;25/0;-
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);очная;1 год 10 мес.;25/0;-
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;очная;1 год 10 мес.;25/0;-
Мастер сельскохозяйственного производства;очная;1 год 10 мес.;25/0;-
Программы профессионального обучения (для лиц с ОВЗ)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Облицовщик-плиточник;очная; 10 мес.; 13/0;-
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 3 (г. Озерск, ул. Пограничная, 23)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;очная;3 года 10 мес.;25/0;-;
Защита в чрезвычайных ситуациях<br>(проводится вступительное испытание);очная;3 года 10 мес.;50/0;-
Природоохранное обустройство территорий;очная;2 года 10 мес.;25/0;-
Землеустройство;очная;3 года 10 мес.;50/0;-
Лесное и лесопарковое хозяйство;очная;3 года 10 мес.;25/0;-
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;очная;3 года 10 мес.;25/0;-
Агромелиорация;очная;2 года 10 мес.;25/0;-
на базе основного общего образования (11 классов)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Защита в чрезвычайных ситуациях;очная;2 года 10 мес.;20/5;50 000 руб.;
Приемная комиссия: с 20 июня по 15 августа. С понедельника по пятницу: с 9-00 до 16-00 час. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.) Суббота: с 9:00 до 13:00. Выбирай будущее вместе с нами!
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Колледж агротехнологий и природообустройства
Калининградская область, г. Гусев, ул.Тимирязева, 3