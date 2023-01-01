«Учебный центр «Аркада»

Учитесь без отрыва от работы или учебы!
Учебный центр «Аркада» предлагает пройти теоретические занятия как очно, так и дистанционно, что позволит вам совмещать учебу в автошколе с собственным графиком. Дистанционное изучение ПДД происходит благодаря подготовленному видеокурсу с системой апробированных тестов и рассчитано на 30 уроков.
По итогам онлайн-обучения ученик готов к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД. При данном варианте обучения:
  • вы занимаетесь в комфортной обстановке (дома, в кафе, на свежем воздухе). Все, что нужно для учебы — гаджет с возможностью выхода в интернет и установленное приложение;
  • можно совмещать онлайн-обучение с уроками в учебном классе или заниматься исключительно дистанционно;
  • общение с преподавателем доступно. Можно оставлять комментарии, задавать вопросы педагогу в чате.
Преимущества автошколы
  • рассрочка платежа от автошколы*
  • дистанционное обучение
  • сопровождение на экзамен в ГИБДД
  • индивидуальный график вождения
  • современный автопарк
  • обучение на автоматической и механической трансмиссии
  • обучаем за счет материнского капитала
Опыт в цифрах
  • Более десяти тысяч выпускников, тринадцать лет работы, многолетний стаж у инструкторов:
    все это автошкола «Аркада», работающая с 2009 года и являющаяся одной из крупнейших автошкол Калининграда.
Как проходит обучение
  • Курс обучения проходит 3,5 месяца. За это время ученики приобретают теоретические знания и, конечно же, навыки вождения. Практические занятия начинаются на закрытой площадке — автодроме, — где под бдительным вниманием инструктора тщательно отрабатываются первоначальные навыки (трогание с места, маневрирование, подъем на эстакаду, параллельная парковка и парковка задним ходом), с которыми чуть позже ученик может комфортно чувствовать себя в городе.
Автопарк
  • «Аркада» располагает собственным и современным автопарком: наши автомобили в отличном техническом состоянии. Занятия по вождению составляются по индивидуальному графику, чтобы вы без труда смогли практиковаться тогда, когда пожелаете.
Преподаватели
  • Ваше обучение в надежных руках! Наши инструкторы и преподаватели по теории обладают многолетним опытом работы и являются сертифицированными
Что входит в стоимость
  • В стоимость обучения входят: практические и теоретические занятия, топливо, сопровождение в ГИБДД. Обучаем на категории А и В, на автомобилях с автоматической и механической КПП.

    Есть два способа оплаты автокурсов: наличными или по безналичному расчёту. Также возможны рассрочка и приобретение подарочного сертификата на обучение. Действует система скидок.
* Услуга рассрочки предоставляется ООО «Аркада»,
** Подробности у менеджера
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 3901Л01 № 0000125, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области от 24.07.2014 г., на срок – бессрочно.
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«Учебный центр «Аркада»
г. Калининград
Ленинский пр-т, 67-б, каб. 303
(центральный офис)
ул. К.Маркса, 44, каб. 449
ул. Батальная, 2В
ул Водная, д.10

+7 (4012) 75 90 13

avtoarkada39.ru
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