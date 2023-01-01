«Учебный центр «Аркада»

Курс обучения проходит 3,5 месяца. За это время ученики приобретают теоретические знания и, конечно же, навыки вождения. Практические занятия начинаются на закрытой площадке — автодроме, — где под бдительным вниманием инструктора тщательно отрабатываются первоначальные навыки (трогание с места, маневрирование, подъем на эстакаду, параллельная парковка и парковка задним ходом), с которыми чуть позже ученик может комфортно чувствовать себя в городе.

