Учебный центр «Аркада» предлагает пройти теоретические занятия как очно, так и дистанционно, что позволит вам совмещать учебу в автошколе с собственным графиком. Дистанционное изучение ПДД происходит благодаря подготовленному видеокурсу с системой апробированных тестов и рассчитано на 30 уроков.
По итогам онлайн-обучения ученик готов к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД. При данном варианте обучения:
вы занимаетесь в комфортной обстановке (дома, в кафе, на свежем воздухе). Все, что нужно для учебы — гаджет с возможностью выхода в интернет и установленное приложение;
можно совмещать онлайн-обучение с уроками в учебном классе или заниматься исключительно дистанционно;
общение с преподавателем доступно. Можно оставлять комментарии, задавать вопросы педагогу в чате.
Преимущества автошколы
рассрочка платежа от автошколы*
дистанционное обучение
сопровождение на экзамен в ГИБДД
индивидуальный график вождения
современный автопарк
обучение на автоматической и механической трансмиссии
Более десяти тысяч выпускников, тринадцать лет работы, многолетний стаж у инструкторов: все это автошкола «Аркада», работающая с 2009 года и являющаяся одной из крупнейших автошкол Калининграда.
Как проходит обучение
Курс обучения проходит 3,5 месяца. За это время ученики приобретают теоретические знания и, конечно же, навыки вождения. Практические занятия начинаются на закрытой площадке — автодроме, — где под бдительным вниманием инструктора тщательно отрабатываются первоначальные навыки (трогание с места, маневрирование, подъем на эстакаду, параллельная парковка и парковка задним ходом), с которыми чуть позже ученик может комфортно чувствовать себя в городе.
Автопарк
«Аркада» располагает собственным и современным автопарком: наши автомобили в отличном техническом состоянии. Занятия по вождению составляются по индивидуальному графику, чтобы вы без труда смогли практиковаться тогда, когда пожелаете.
Преподаватели
Ваше обучение в надежных руках! Наши инструкторы и преподаватели по теории обладают многолетним опытом работы и являются сертифицированными
Есть два способа оплаты автокурсов: наличными или по безналичному расчёту. Также возможны рассрочка и приобретение подарочного сертификата на обучение. Действует система скидок.
Название специальности;Форма обучения;Срок обучения;Стоимость платного обучения
Водитель автомобиля, кат. В (МКПП);очная<br>дистанционная;3,5 месяца;25 000 р.
Водитель автомобиля, кат. В (АКПП);очная<br>дистанционная;3,5 месяца;27 500 р.
Водитель мотоцикла (кат. А);очная<br>дистанционная;3,5 месяца;22 000 р.
* Услуга рассрочки предоставляется ООО «Аркада», ** Подробности у менеджера
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 3901Л01 № 0000125, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области от 24.07.2014 г., на срок – бессрочно.
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«Учебный центр «Аркада»
г. Калининград Ленинский пр-т, 67-б, каб. 303 (центральный офис) ул. К.Маркса, 44, каб. 449 ул. Батальная, 2В ул Водная, д.10