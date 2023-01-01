Балтийский информационный техникум

Гарантия успеха: IT-специалистов в Калининграде
готовит БИТ
Балтийский информационный техникум (БИТ) готовит студентов только по самым востребованным на современном рынке труда специальностям направления «IT-деятельность». Зарплаты в этой сфере традиционно выше средних, и это отличный стимул для того, чтобы выбрать IT- направление. Обучение проходит в аудиториях, лабораториях, компьютерных классах, оснащенных современным оборудованием.
За двадцать три года своего существования техникум подготовил более
2000 квалифицированных специалистов. Благодаря качественному образованию до 90%
выпускников техникума трудоустраиваются по специальности. Они работают в
правоохранительных и силовых структурах, казначействе, налоговой инспекции, таможне
и многих других государственных органах. Профессионалов в сфере информационной
безопасности, подготовленных техникумом, охотно берут на работу банки
государственные и коммерческие структуры, занимающиеся самой разнообразной
деятельностью. Немало выпускников, открывших свое дело и добившихся успеха в
бизнесе.
В 2016 году Балтийский информационный техникум стал победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучшее образовательное учреждение, уделяющее внимание вопросам информационной безопасности». Техникум соревновался с ведущими высшими и средними учебными заведениями страны. Так, в 2016 году представители БИТ стали лучшими на международном конкурсе по 3D-моделированию.
В 2017 студенты техникума заняли первое место в региональном чемпионате программистов. Последние три года обучающиеся в БИТ занимают почетные места на пьедестале Всероссийской олимпиады по информационной безопасности.
В 2020 году призёры V Регионального чемпионата Калининградской области «Молодые профессионалы» по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование».
В 2021 году призёры VI Регионального чемпионата Калининградской области «Молодые профессионалы» по компетенциям «Веб-технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Эксплуатация сервисных роботов». С 2021 года техникум сотрудничает с IT-кластером Калининградской области в результате, которого студенты техникума разрабатывают IT проекты для реального сектора экономики.
В 2022 году — первое место в Чемпионате КФЛК среди организаций среднего профессионального образования. Студенты техникума приняли участие в Региональной олимпиаде по информационным технологиям по компетенциям «Веб-технологии» заняв первое место и по компетенции «Сетевое и системное администрирование» — второе и третье места.
Также, в 2022 году впервые на Всероссийскую Летнюю школу по информационной безопасности были приглашены, кроме ВУЗов, два техникума, в том числе Балтийский информационный техникум, на одной из сессий которой студенты техникума заняли первое место. С 2022 года техникум сотрудничает с Всероссийским обществом спасания на водах (ВОСВОД России), где студенты после курса обучения получают удостоверения волонтера-спасателя.
В 2023 году в Региональном этапе Чемпионата профмастерства «Профессионалы-2023» первое место по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» и призёры по компетенции «Сетевое и системное администрирование».
Балтийский информационный техникум — единственное
негосударственное учебное заведение за всю историю области, которому уже
одиннадцатый год подряд выделяются бюджетные места. Лучшие студенты проходят
стажировку в крупнейших российских IT-предприятиях, которые входят в тройку лидеров
в стране («ИнфоТеКС»). Проведение мастер-классов от ведущих профессионалов региона
и России, их регулярное живое общение со студентами, направление на производственную практику на предприятия города и области (ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ», УФНС РОССИИ по Калининградской области, ОКБ «Факел», АО «Кварц», АО «Мегаполис», АО «Янтарьэнерго», ОАО «Балткран», ООО «Центр защиты информации», Главное управление МЧС, МИАЦ, МО ВО ВЧ, ООО «Холмрок-Сервис»), а также в г. Москва («ИнфоТеКС», ФКУ «ЦП») — одни из ключевых принципов обучения в техникуме.
Так что у калининградских выпускников 9−11 классов есть отличная возможность
получить качественное и востребованное образование, не выезжая при этом за пределы
области.
Оплачивать обучение можно ежемесячно, по семестрам, за учебный год. Для студентов, которые учатся на отлично, действует скидка* 10%. Подробности приемной комиссии на сайте техникума biit39.ru или по телефону 8 (4012) 35-33-16.
Обучение на базе 9 классов
Обучение на базе 11 классов
Учебный центр «ИнфоТеКС»
ОАО «ИнфоТеКС» (Информационные Технологии и Коммуникационные Системы) — производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Портфель компании насчитывает более 50 продуктов для зашиты информации. Флагманской разработкой компании ИнфоТеКС является технология ViPNet. Продуктами на основе данной технологии защищено более 1 млн рабочих станций. В Калининграде свыше пятисот госпредприятий используют продукцию данной компании. В рамках курсов рассматриваются вопросы построения комплексных систем защиты информации и применения средств защиты в автоматизированных системах. Наша главная цель — предоставить слушателям знания и опыт, которые помогут решить самые сложные практические задачи.
Базовый фирменный курс ОАО «ИнфоТеКС» составляет от 24 до 40 академических часов.
*подробности у менеджеров
IT - ИT
Свидетельство о государственной аккредитации №1330 от 23 декабря 2019 г
Реклама. АНО ПО «Балтийский информационный техникум». Erid: LatgBZPyF
АНО ПО «Балтийский информационный техникум»
город Калининград, ул. Литовский вал, д. 38, подъезд 6, литер А1

(ориентир — Бастион «Кронпринц», заезд с переулка Грига;
автобусы: 29, 37, 40, 88, 103, 145, 146(к), 149, 152, 155, 159, 245э, 345 — остановка пер. Грига)
Телефоны приемной комиссии:
+7 (4012) 35-33-16
+7 (4012) 35-33-19

biit39@gmail.com

biit39.ru
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