В 2016 году Балтийский информационный техникум стал победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучшее образовательное учреждение, уделяющее внимание вопросам информационной безопасности». Техникум соревновался с ведущими высшими и средними учебными заведениями страны. Так, в 2016 году представители БИТ стали лучшими на международном конкурсе по 3D-моделированию.
В 2017 студенты техникума заняли первое место в региональном чемпионате программистов. Последние три года обучающиеся в БИТ занимают почетные места на пьедестале Всероссийской олимпиады по информационной безопасности.