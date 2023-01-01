Балтийский информационный техникум — единственное

негосударственное учебное заведение за всю историю области, которому уже

одиннадцатый год подряд выделяются бюджетные места. Лучшие студенты проходят

стажировку в крупнейших российских IT-предприятиях, которые входят в тройку лидеров

в стране («ИнфоТеКС»). Проведение мастер-классов от ведущих профессионалов региона

и России, их регулярное живое общение со студентами, направление на производственную практику на предприятия города и области (ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ», УФНС РОССИИ по Калининградской области, ОКБ «Факел», АО «Кварц», АО «Мегаполис», АО «Янтарьэнерго», ОАО «Балткран», ООО «Центр защиты информации», Главное управление МЧС, МИАЦ, МО ВО ВЧ, ООО «Холмрок-Сервис»), а также в г. Москва («ИнфоТеКС», ФКУ «ЦП») — одни из ключевых принципов обучения в техникуме.

Так что у калининградских выпускников 9−11 классов есть отличная возможность

получить качественное и востребованное образование, не выезжая при этом за пределы

области.

