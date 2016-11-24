Калининградский бизнес-колледж

Больше практики, меньше теории
На сегодняшний день в колледже сформирован высококвалифицированный состав педагогов.
Отличительной чертой КБК является его направленность на формирование у студентов практических компетенций и предпринимательских способностей, что позволяет им делать успешную карьеру в бизнесе. Среди наших выпускников уже есть миллионеры. Сегодня в колледже можно получить образование по 14 специальностям: архитектура, сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, земельно-имущественные отношения, коммерция, банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, правоохранительная деятельность, реклама, издательское дело, гостиничный сервис, дизайн. Студенты КБК проходят практику в госучреждениях, банках и крупных компаниях.