Калининградский бизнес-колледж

Название специальности;Форма обучения;Срок обучения;Стоимость обучения за семестр

<b>Анимация</b><br>Анимационное кино;очная;3 года 10 месяцев (9 кл.);49900 руб. <b>Архитектура</b><br>(BIM-проектирование);очная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. <b>Архитектура</b><br>(Дизайн архитектурной среды, EVENT–дизайн);очная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. <b>Сетевое и системное администрирование</b>;очная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. <b>Информационные системы и программирование</b><br>(Разработка веб и мультимедийных приложений,<br>Программирование);очная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. <b>Землеустройство</b><br>(геодезия, кадастр, оценка недвижимости);очная<br>заочная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. (очная)<br>30000 руб. (заочная) <b>Коммерция</b><br>(Управление проектами, интернет-торговля, закупочная деятельность и технология продаж);очная<br>заочная;2 года 10 месяцев (9 кл.)<br>1 год 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. (очная) <br>30000 руб. (заочная) <b>Банковское дело</b>;очная<br>заочная;2 года 10 месяцев (9 кл.)<br>1 год 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. (очная)<br>30000 руб. (заочная) <b>Экономика и бухгалтерский учет</b>;заочная;2 года 10 месяцев (9 кл.);30000 руб. <b>Право и организация социального обеспечения;очная</b><br>заочная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. (очная)<br>30000 руб. (заочная) <b>Правоохранительная деятельность</b>;очная;3 года 6 месяцев (9 кл.)<br>2 года 6 месяцев (11 кл.);49900 руб. <b>Реклама</b><br>(Интернет-маркетинг);очная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. <b>Реклама</b>;очная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. <b>Издательское дело</b><br>(Копирайтинг, контент-менеджмент, макетирование печатных и электронных изданий);очная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. <b>Туризм и гостеприимство</b>;очная<br>заочная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб. (очная)<br>30000 руб. (заочная) <b>Цифровой дизайн</b>;очная;3 года 10 месяцев (9 кл.)<br>2 года 10 месяцев (11 кл.);49900 руб.