Калининградский бизнес-колледж

Хороший старт для успешной карьеры в бизнесе
Чтобы добиться успеха в бизнесе, надо, во-первых, очень много работать. И во-вторых — тоже очень много работать. И знать, как именно работать. В общем, практика в предпринимательской деятельности играет намного более важную роль, чем теоретические изыскания. Поэтому многие молодые люди, которые решили реализовать себя в бизнесе, уходят после девятого класса в учреждения среднего профессионального образования, понимая, что здесь они получат необходимые навыки и знания задолго до сверстников, которым ещё предстоит пытка ЕГЭ и долгие годы в вузе.
Калининградский бизнес-колледж уже 25 лет готовит высококлассных специалистов по 14 специальностям. С 2005 года образовательное учреждение выдаёт дипломы государственного образца.

Колледж первым в Калининграде начал подготовку специалистов в области рекламы, земельно-имущественных отношений и дизайна. С 2023 года открыт набор на специальность «Анимация. Анимационное кино».

Многие выпускники колледжа сделали успешную карьеру и трудятся в различных отраслях экономики и культуры Калининградской области.

Больше практики, меньше теории

На сегодняшний день в колледже сформирован высококвалифицированный состав педагогов. Отличительной чертой КБК является его направленность на формирование у студентов практических компетенций и предпринимательских способностей, что позволяет им делать успешную карьеру в бизнесе. Среди наших выпускников уже есть миллионеры. Сегодня в колледже можно получить образование по 14 специальностям: архитектура, сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, земельно-имущественные отношения, коммерция, банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, правоохранительная деятельность, реклама, издательское дело, гостиничный сервис, дизайн. Студенты КБК проходят практику в госучреждениях, банках и крупных компаниях.
Первый шаг по карьерной лестнице

Как правило, выпускники колледжа сразу же после его окончания начинают работать, и большинство из них продолжают учиться и получают высшее образование по сокращенным программам в заочной или дистанционной форме.
Профессиональное развитие будущих дизайнеров, архитекторов, юристов, рекламистов, экономистов, программистов — наша основная задача.
* бюджетных мест не имеется, ЕГЭ для поступления в систему СПО не требуется.
Больше информации
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Лиц. на осуществление образовательной деятельности СПО-1288 от 14.02.2020,
Св-во гос. аккредитации №1285 от 24.11.2016
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Калининградский бизнес-колледж
Калининград, ул. 2-я Судостроительная, 1А
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