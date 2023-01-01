Калининградский государственный технический университет
Обеспечиваем потребности экономики квалифицированными кадрами
Калининградский государственный технический университет (КГТУ) давно завоевал славу главного российского вуза в отрасли рыбного хозяйства и остается флагманом отраслевого образования. Он ведет свою историю с 1913 года. Сегодня КГТУ является университетским комплексом Федерального агентства по рыболовству и включает в своем составе помимо университета Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, Калининградский и Санкт-Петербургский морские рыбопромышленные колледжи. Подробней о сегодняшней работе университета расскажет ректор КГТУ Владимир Волкогон.
Работодатели ждут наших выпускников
— Cейчас уникальное время, которое в системе профессионального образования ждали не несколько лет, а уже даже десятилетия. Все это время на постсоветском пространстве работодатели говорили, что им не хватает специалистов и что кадры приходят не те, каких бы они хотели получать по своим компетенциям, способностям и умениям.
Теперь все работодатели стремятся найти взаимопонимание с учебными заведениями всех уровней, объясняют, какой конкретно им нужен специалист. Прошедшие полтора года инициатив по взаимодействию с университетом по подготовке кадров, по развитию технологий было столько, сколько не было за последние 10−15 лет. Мы ходили к работодателям и производственникам с просьбами и обращениями, в том числе создавать производственные, базовые кафедры, и везде было, не сказать, что отрицание, но непонимание, безынициативность работодателя и бизнеса что-то делать и решать. Сейчас мы видим, что они не просто соглашаются с нашими предложениями, а наоборот, проявляют инициативу, обращаются к нам, а мы всегда были готовы к тому, чтобы наше образование всех уровней, наука и инновации были заточены под конкретное производство.
Предприятия-партнеры
— Однозначно за этот год у нас расширился спектр и количество предприятий, которые протянули нам руку в организации практики и во взаимодействии. Большую роль в этом сыграло создание образовательно-производственного центра «Рыбопромышленный кластер», на базе которого мы осуществляем сегодня реализацию федерального проект «Профессионалитет». Если брать по программам высшего образования, не привязывая к профильному рыбохозяйственному образованию, то в число крупных партнеров входят предприятия «Факел», «Автотор», «За Родину» (со всем спектром от рыбодобычи, до обработки, маркетинга, разработки рецептур и так далее), «Янтарь». Это основные крупные работодатели, с которыми идет не просто взаимодействие, а с которыми мы плотно работаем, слышим и отвечаем на их запросы.
Сейчас мы видим серьезную заинтересованность крупных сельскохозяйственных корпораций, которые расположены у нас в регионе. Калининградский государственный технический университет имеет значительный потенциал по аграрным направлениям, и мы уже начали взаимодействовать с крупными корпорациями, такими как «Залесский фермер», по совместной работе в разработке кормов, почвоведении, генетике. Я думаю, что в ближайшем будущем это даст результат. Также мы в КГТУ провели уже две «Школы фермера». На мой взгляд, это очень хорошая инициатива «Россельхозбанка» и Министерства сельского хозяйства Калининградской области. Мы видим отзывы, знаем, что два потока «Школы фермера» уже дают для бизнеса начинающих аграриев хорошие результаты и, как следствие, наш регион дополнительно получает качественные продукты питания и решает вопрос импортозамещения.
Новое оборудование
— В последние годы благодаря инициативе Росрыболовства нам удалось значительно пополнить и обновить лабораторную базу по таким направлениям, как цифровые технологии, переработка пищевой продукции. Был создан Химико-аналитический ресурсный центр. Тренажерный комплекс Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота соответствует всем необходимым международным стандартам по всем направлениям подготовки моряков.
По энергетическому направлению у нас также значительный рост материальной базы лабораторий, мы приобретаем новое оборудование. В данном случае нам помогла инициатива губернатора по созданию в нашем регионе Инжинирингового центра ABB. На международном уровне европейцам этот проект ничего не дал, а у нас появилось новое современное оборудование, несколько лабораторий, которые, естественно, и повысили качество подготовки наших энергетиков, и улучшили материальную базу университета.
Кстати, возвращаясь к уже сказанному, участники Рыбопромышленного кластера по проекту «Профессионалитет» также передали много действующего оборудования в рабочем состоянии, которое уже смонтировано в учебных заведениях и применяется для обучения.
Наука
— Прикладная наука при индустриальном росте в нашей стране развивалась в значительной части за счет отраслевых вузов. К сожалению, этот вектор за последние десятилетия ушел в сторону НИИ и федеральных научно-исследовательских университетов. Мы участвуем во многих проектах и грантовых конкурсах, но сегодня отраслевым вузам, таким как КГТУ, сложно в них выигрывать и побеждать. Хотя некоторые научные разработки КГТУ по таким направлениям, как рыбопереработка, аквакультура, биотехнология, энергетика, сельское хозяйство, машиностроение, аналогов не имеет.
Я считаю, что дополнительно к тому, что уже делает государство в глобальном стратегическом плане для поддержания молодых ученых, все-таки необходимо добавить региональные или федеральные точечные социальные программы по привлечению молодых ученых к научной деятельности. А это первую очередь выделение денежных средств для проведения исследований и создания разработок, которые необходимы региону и отрасли, заканчивая решением квартирного вопроса.
Мы обучаем профессиям будущего
— Мы видим подъем интереса со стороны государства и бизнеса к развитию производственного сектора всех направлений. Поэтому мы как технический университет обязаны обеспечить интерес работодателей и потребности экономики нашего государства квалифицированными кадрами. Естественно, мы продолжаем готовить специалистов на высоком качественном уровне. Среди наиболее востребованных хотел бы выделить подготовку плавсостава, в первую очередь для рыбопромыслового флота, который сейчас очень интенсивно обновляется и переоборудуется.
Естественно, не хочется говорить отдельно об IT-специальностях, хотя это направление есть в университете. По всем перечисленным производственным направлениям инженеров, изобретателей, техников образование сейчас усиленно трансформируется, обретает новые современные формы обучения. Поэтому цифровизация и IT-технологии должны присутствовать везде, в каждом направлении подготовки специалистов. Над этим мы и работаем!
Здесь вы можете познакомиться с направлениями подготовки в стенах КГТУ и БГАРФ
Водные биоресурсы и аквакультура;очная;4 года;20/5;135 400;Русский язык,биология — обязательно. Третий предмет по выбору: математика(проф.) или химия, или информатика и ИКТ
;заочная;4 года 6 мес.;8/5;41 500;
Водные биоресурсы и аквакультура (магистратура);очная;2 года;8/6;144 100;
Техносферная безопасность (профиль «Безопасность технологических процессов и производств»);очная;4 года;30/5;135 400;Русский язык,математика(проф.) — обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
Техносферная безопасность (профиль «Охрана труда и пожарная безопасность»)(магистратура);очная;2 года;6/9;144 100;
;заочная;2 года 6 мес.;0/10;43 000;
Экология и природопользование;очная;4 года;20/8;135 400;Русский язык, география — обязательно. Третий предмет по выбору:математика (проф.) или биология, или иностранный язык
;заочная;4 года 6 мес.;0/12;41 500;
Природообустройство и водопользование;очная;4 года;20/5;135 400;Русский язык, математика(проф.) — обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
Природообустройство и водопользование (магистратура);очная;2 года;6/9;144 100;
Промышленное рыболовство;очная;4 года;20/5;135 400;Русский язык,математика(проф.) — обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
Промышленное рыболовство (магистратура);очная;2 года;6/6;144 100;
Агрономия;очная;4 года;25/5;135 400;Русский язык, биология — обязательно. Третий предмет по выбору: математика(проф.), или химия, или информатика и ИКТ
;заочная;4 года 6 мес.;8/5;41 500;
Агрономия (магистратура);очная;2 года;6/6;144 100;
;заочная;2 года 6 мес.;0/10;43 000;
Агроинженерия(магистратура);заочная;2 года 6 мес.;9/11;43 000;
Биотехнология;очная;4 года;25/5;135 400;Русский язык,математика(проф.) — обязательно.Третий предмет по выбору: физика или биология или химия
Биотехнология(магистратура);очная;2 года;8/17;144 100;
Ветеринарно-санитарная экспертиза;очная;4 года;15/10;135 400;Русский язык, биология — обязательно. Третий предмет по выбору: математика(проф.) или химия, или физика
Ветеринария;очно — заочная;5 лет 10 мес.;0/20;;Русский язык, биология — обязательно. Третий предмет по выбору: математика(проф.) или химия, или физика
;заочная;5 лет 10 мес.;0/15;;
Зоотехния;заочная;4 года 6 мес.;10/10;43000;Русский язык, биология — обязательно. Третий предмет по выбору: математика(проф.) или химия, или физика
Машиностроение;очная;4 года;15/21;135 400;Русский язык, математика(проф.) — обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
;заочная;4 года 6 мес.;6/15;41 500;
Машиностроение(магистратура);очная;2 года;9/6;144 100;
;заочная;2 года 6 мес.;0/15;41 500;
Продукты питания животного происхождения;очная;4 года;20/5;135 400;Русский язык математика(проф.) — обязательно. Третий предмет по выбору: физика или биология или химия
Продукты питания животного происхождения (бакалавриат);заочная;4 года 6 мес.;0/20;41500;
Продукты питания животного происхождения (магистратура);очная;2 года;16/16;135 400;
;заочная;2 года 6 мес.;0/15;43 000;
Технология продукции и организация общественного питания;очная;4 года;23/5;135 400;Русский язык математика(проф.) — обязательно. Третий предмет по выбору: физика или биология или химия
;заочная;4 года 6 мес.;10/15;42 600;
Технологические машины и оборудование;очная;4 года;14/21;135 400;Русский язык, математика(проф.) — обязательно.Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
;заочная;4 года 6 мес.;6/15;41 500;
Информатика и вычислительная техника;очная;4 года;40/20;135 400;Русский язык, математика(проф.), информатика и ИКТ
Информатика и вычислительная техника(магистратура);очная;2 года;15/15;144 100;
;заочная;2 года 6 мес.;0/15;43 000;
Прикладная информатика;очная;4 года;40/20;135 400;Русский язык, математика(проф.), информатика и ИКТ
;заочная;4 года 6 мес.;0/75;45 000;
Автоматизация технологических процессов и производств;очная;4 года;15/20;135 400;Русский язык, математика(проф.) - обязательно.Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
;заочная;4 года 6 мес.;6/15;42 600;
Информационная безопасность автоматизированных систем;очная;5 лет;30/20;135 400;Русский язык, математика(проф.) - обязательно.Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
Институт морских технологий, энергетики и строительства
Строительство;очная;4 года;12/38;135 400;Русский язык, математика(проф.),физика
;очная-заочная;4 года 6 мес.;0/90;81 100;
Строительство (магистратура);очная;2 года;3/12;144 100;
;заочная;2 года 6 мес.;0/30;46 000;
Теплоэнергетика и теплотехника;очная;4 года;20/10;135 400;Русский язык, математика(проф.),физика
;заочная;4 года 6 мес.;5/20;41 500;
Теплоэнергетика и теплотехника (магистратура);заочная;2 года 6 мес.;0/10;43 000;
Электроэнергетика и электротехника;очная;4 года;27/23;135 400;Русский язык, математика(проф.),физика
;заочная;4 года 6 мес.;5/25;45 000;
Электроэнергетика и электротехника (магистратура);очная;2 года;8/12;144 100;
;заочная;2 года 6 мес.;0/20;46 000;
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры;очная;4 года;40/0;188 900;Русский язык, математика(проф.),физика
;заочная;4 года 6 мес.;10/13;56 600;
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (магистратура);очная;2 года;12/8;197 700;
Экономика;очная;4 года;7/23;121 400;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: обществознание или история, или иностранный язык
;очная-заочная;4 года 6 мес.;0/50;57 000;
Экономика (магистратура);очная;2 года;4/11;130 000;
;заочная;2 года 6 мес.;0/30;48 600;
Финансы и кредит (магистратура);заочная;2 года 6 мес.;0/15;48 600;
Менеджмент;очная;4 года;6/24;121 400;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: обществознание или история, или иностранный язык
;очная-заочная;4 года 6 мес.;0/50;57 000;
Менеджмент(магистратура);очная;2 года;3/12;130 000;
;заочная;2 года 6 мес.;0/30;48 600;
Экономическая безопасность;очная;5 лет;21/69;124 30;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: обществознание или история, или иностранный язык
;заочная;5 лет 10 мес.;0/75;45 400;
Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства;очная;4 года;20/5;188 900;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
;заочная;4 года 6 мес.;10/5;67 700;
Техносферная безопасность (профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»);очная;4 года;25/5;135 400;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ
;заочная;4 года 6 мес.;0/15;50 000;
Техносферная безопасность (профиль «Комплексное обеспечение безопасности на транспорте»)(магистратура);заочная;2 года 6 мес.;3/12;43 000;
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования;очная;5 лет 6 мес.;19/5;285 600;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ, или иностранный язык
;заочная;6 лет 6 мес.;10/5;70 200;
Судовождение;очная;5 лет 6 мес.;70/20;285 600;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: физика или иностранный язык
;заочная;6 лет 6 мес.;20/20;70 200;
Эксплуатация судовых энергетических установок;очная;5 лет 6 мес.;50/5;285 600;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ, или иностранный язык
;заочная;6 лет 6 мес.;20/20;70 200;
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;очная;5 лет 6 мес.;40/5;285 600;Русский язык, математика(проф.) - обязательно. Третий предмет по выбору: физика или информатика и ИКТ, или иностранный язык
;заочная;6 лет 6 мес.;10/10;70 200;
Фото: Василий Семидьянов, Валерий Притченко Реклама. ФГБОУ ВО «КГТУ». Erid: LatgBSdDg
Калининградский государственный технический университет