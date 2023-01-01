Калининградский государственный технический университет

Теперь все работодатели стремятся найти взаимопонимание с учебными заведениями всех уровней, объясняют, какой конкретно им нужен специалист. Прошедшие полтора года инициатив по взаимодействию с университетом по подготовке кадров, по развитию технологий было столько, сколько не было за последние 10−15 лет. Мы ходили к работодателям и производственникам с просьбами и обращениями, в том числе создавать производственные, базовые кафедры, и везде было, не сказать, что отрицание, но непонимание, безынициативность работодателя и бизнеса что-то делать и решать. Сейчас мы видим, что они не просто соглашаются с нашими предложениями, а наоборот, проявляют инициативу, обращаются к нам, а мы всегда были готовы к тому, чтобы наше образование всех уровней, наука и инновации были заточены под конкретное производство.

