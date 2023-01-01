Калининградский институт управления

В Институте работает центр трудоустройства, помогающий студентам составлять резюме, направлять на собеседования и получать работу. Партнеры института принимают активное участие в разработке учебных планов, планов образовательных программ, также в организации практики для студентов.
Большинство выпускников этого вуза работают в государственных и муниципальных структурах, а также в крупнейших организациях Калининградской области. Уровень трудоустройства выпускников достигает рекордных 95%.
Содержание процесса воспитания в институте нацелено на создание благоприятных условий для профессионального развития студентов.