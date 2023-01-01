Калининградский институт управления

Выпускает только востребованных специалистов
Калининградский институт управления начал свою историю еще в 1989 году, за время своего существования он успел подготовить более 3500 специалистов с высшим образованием.
Студенческая жизнь студентов КИУ насыщена практическими занятиями с ведущими калининградскими, российскими и зарубежными специалистами в сфере управления. Руководители крупнейших предприятий, депутаты горсовета и чиновники различного уровня охотно делятся со студентами своими знаниями и навыками. Максимум практики и погружение в профессию с самого начала обучения.
В Институте работает центр трудоустройства, помогающий студентам составлять резюме, направлять на собеседования и получать работу. Партнеры института принимают активное участие в разработке учебных планов, планов образовательных программ, также в организации практики для студентов.

Большинство выпускников этого вуза работают в государственных и муниципальных структурах, а также в крупнейших организациях Калининградской области. Уровень трудоустройства выпускников достигает рекордных 95%.

Содержание процесса воспитания в институте нацелено на создание благоприятных условий для профессионального развития студентов.
Важную роль играет работа кураторов. Кураторы закрепляются за группой на 1-2 курсах из числа сотрудников администрации института. Куратор находится в тесном контакте с преподавателями, обучающимися и их родителей. По необходимости куратор связывается с родителями студента при возникновении проблем с учебой или с поведением студента, а также помогает в решении бытовых проблем и вопросов.

Администрация Калининградского института управления создает условия для комфортного пребывания студентов на территории учебного корпуса.

Девять причин, почему стоит выбрать Калининградский институт управления:
  • Государственная аккредитация
  • Гибкая система оплаты обучения, скидки
  • Большой спектр востребованных на рынке направлений высшего образования
  • Высокий уровень знаний
  • Разнообразная студенческая жизнь
  • Новый и современный учебный корпус
  • Подбор мест практики с дальнейшим трудоустройством
  • Удобное расположение
  • Отсрочка от армии
Специальности:
5 шагов для поступающих в АНООВО «КИУ»
1
Выбрать направление подготовки высшего образования в АНООВО «КИУ»
2
Собрать документы
  • паспорт
  • документ об образовании (с приложением)
  • медицинское заключение (при необходимости)
  • СНИЛС
  • 6 фото 3*4 формат
  • приписное свидетельство (при наличии, только для юношей,поступающих на очную форму обучения)
3
Подать заявление на поступление (любым из 3 способов)
4
Пройти вступительные испытания (для тех категорий абитуриентов, которые сдают вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) или предоставить результаты ЕГЭ.
5
Заключить договор на оказание платных образовательных услуг
ВАЖНО ВОВРЕМЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ!
Скидки* на обучение от 10% до 20% следующим категориям лиц:
  • детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей;
  • многодетным семьям;
  • военнослужащим и членам их семей;
  • выпускникам Калининградского колледжа управления
  • лицам с ограниченными возможностями здоровья
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    КИУ ведет подготовку по программам среднего профессионального образования
    СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
    * подробности у менеджера
    Лицензия № СПО-2116 от 30.03.2022 г.
    Аккредитация № 1328 от 25.05.2021 г.
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    Калининградский институт управления
    Калининград, ул. Баженова, д. 4
    Телефон приемной комиссии:
    +7 (4012) 55 73 82
    +7 (4012) 50 89 40

    nabor@kiu39.ru

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