Калининградский институт управления

Название специальности;Форма обучения;Срок обучения;Стоимость;Профильные предметы (ЕГЭ) для поступления

38.03.04<br>Государственное и муниципальное управление<br><br>Профиль:<br>региональное и муниципальное управление;Очная<br>Очно-заочная<br>Заочная;4 года<br>4 года 6 месяцев<br>4 года 6 месяцев;50000руб<br>30000руб<br>25000руб;Русский язык (не менее 40 баллов)<br>Математика (не менее 39 баллов)<br>Обществознание (не менее 45 баллов)<br> или Информатика и ИКТ (не менее 44 баллов) 38.03.02<br>Менеджмент<br><br>Профиль:<br>1) Менеджмент организации<br>2) Логистика;Очная<br>Очно-заочная<br>Заочная;4 года<br>4 года 6 месяцев<br>4 года 6 месяцев;50000руб<br>30000руб<br>25000руб;Русский язык (не менее 40 баллов)<br>Математика (не менее 39 баллов)<br>Обществознание (не менее 45 баллов)<br>или Информатика и ИКТ (не менее 44 баллов) 38.03.01<br>Экономика<br><br>Профиль:<br>Финансы и кредит;Очная<br>Очно-заочная<br>Заочная;4 года<br>4 года 6 месяцев<br>4 года 6 месяцев;50000руб<br>30000руб<br>25000руб;Русский язык (не менее 40 баллов)<br>Математика (не менее 39 баллов)<br>Обществознание (не менее 45 баллов)<br>или Информатика и ИКТ (не менее 44 баллов) 40.03.01<br>Юриспруденция;Очная<br>Очно-заочная<br>Заочная;4 года<br>4 года 6 месяцев<br>4 года 6 месяцев;50000руб<br>30000руб<br>25000руб;Русский язык (не менее 40 баллов)<br>Математика (не менее 39 баллов)<br>История(не менее 35 баллов) <br>или Информатика и ИКТ (не менее 44 баллов) МАГИСТРАТУРА<br><br>38.03.04<br>Государственное и муниципальное управление<br><br>Профиль: национальная безопасность;Заочная;2 года 6 месяцев;25000 руб;Тестирование ВИ «Государственное и муниципальное управление» (не менее 40 баллов)