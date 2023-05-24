ГБУ КО ПОО «КСиПТ»
Колледж строительства и профессиональных технологий

Стань профессионалом уже сегодня
Колледж строительства и профессиональных технологий «КСиПТ» — это современная образовательная организация, осуществляющая подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства и строительной отрасли региона.
Колледж — это:
  • 37 лет профессиональной работы по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики региона;
  • 16 направлений подготовки по основным образовательным программам СПО;
  • два отделения (г. Полесск и г. Гурьевск);
  • 2 общежития для иногородних;
  • 1000 обучающихся;
  • профессиональная команда единомышленников в составе 86 человек;
  • с 2018 года инфраструктура колледжа доступна для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Учиться в колледже ответственно и престижно! Сегодня колледж — это не только лаборатории и аудитории, а в первую очередь профессиональный коллектив и талантливые студенты.

За годы своего существования колледж выпустил более 3 тысяч специалистов. Выпускники колледжа — наша самая большая гордость. Многие из них добиваются больших высот в профессиональной деятельности.

Колледж оборудован современной материально-технической базой, мастерскими и спортивными объектами. Студенты не только приобретают здесь интересные востребованные профессии и специальности, но и реализуют свои таланты.
Студенты параллельно с обучением основной профессии также могут освоить дополнительные специальности, востребованные на рынке труда. Например, обучаясь на мастера по ремонту автомобилей — овладеть профессией сварщика.
Ежегодно обучающиеся колледжа успешно участвуют в региональном
чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы». В 2023 г. ребята
показали отличный результат, став победителями и призерами по 6 компетенциям:
  • «Ландшафтный дизайн»
  • «Сухое строительство и штукатурные работы»
  • «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»
  • «Кирпичная кладка»
  • «Кровельные работы по металлу»
  • «Малярные и декоративные работы»
С 2023 года колледж осуществляет набор на «новые» направления — специальность «Архитектура» и профессию «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства».
С 20 июня 2023 г. в КСиПТе стартует приемная кампания по набору на обучение по программам СПО на базе 9 и 11 классов:
Колледж объявляет набор учащихся на базе 9 и 11 классов:
  • Обучение на бюджетной и коммерческой основе;
  • Поступление без экзаменов;
  • Иногородним предоставляется общежитие
  • Отсрочка от армии на весь период обучения
  • Диплом государственного образца
  • Очная и заочная форма обучения;
  • Вступительные испытания на некоторые специальности
ПЛАН НАБОРА на 2023-2024 учебный год
Специальности (очная форма)
Специальности (заочная форма)
Профессии (очная форма)
Профессиональное обучение для лиц с ОВЗ
КСиПТ ведет подготовку по программам дополнительного образования
СМОТРЕТЬ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01236-39/00226702 от 30 ноября 2020 г., выдана Министерством образования Калининградской области на срок — бессрочно.
Государственная аккредитация №1324 от 18.06.2019г.
Реклама. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж строительства и профессиональных технологий». Erid: LatgBxugR
ГБУ КО ПОО КСиПТ
Колледж строительства и профессиональных технологий
г. Полесск, ул. Авиационная, 4
г. Гурьевск, ул. Заречная, 38А

Телефон
+7 (4012) 640 270
priem-ksipt@mail.ru
info@ksipt39.ru

ptpt39.ru
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