Колледж строительства и профессиональных технологий

Учиться в колледже ответственно и престижно! Сегодня колледж — это не только лаборатории и аудитории, а в первую очередь профессиональный коллектив и талантливые студенты.



За годы своего существования колледж выпустил более 3 тысяч специалистов. Выпускники колледжа — наша самая большая гордость. Многие из них добиваются больших высот в профессиональной деятельности.



Колледж оборудован современной материально-технической базой, мастерскими и спортивными объектами. Студенты не только приобретают здесь интересные востребованные профессии и специальности, но и реализуют свои таланты.

