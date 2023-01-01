Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Название специальности;Форма обучения;Срок обучения;Стоимость платного обучения;Необходимые профильные предметы (ЕГЭ) для поступления

Менеджмент<br>(по профилю — 19 программ);Очно-заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Математика<br>По выбору: Обществознание, история, география, иностранный язык, информатика и ИКТ Психология (Социальная психология);Очно-заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Биология<br>По выбору: Математика, физика, химия, информатика, литература, история, география, иностранный язык Психолого-педагогическое образование;Заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Биология<br>По выбору: Математика, обществознание, иностранный язык Дизайн (Художник анимации и компьютерной графики);Очно-заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;60 000 руб.;Русский язык<br>Литература<br>По выбору: История, обществознание, иностранный язык Графический дизайн и виртуальная дополненная реальность;Очно-заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Литература<br>По выбору: История, обществознание, иностранный язык Экономика<br>(по профилю — 4 программы);Очно-заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Математика<br>По выбору: Обществознание, история, география, иностранный язык, информатика и ИКТ Информационные системы и технологии;Заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Математика<br>По выбору: Информатика и ИКТ, физика, химия, иностранный язык Лингвистика (английский и немецкий / английский и испанский языки);Заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Иностранный язык<br>По выбору: История, обществознание, литература, информатика и ИКТ Юриспруденция;Очно-заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Обществознание<br>По выбору: История, иностранный язык, информатика и ИКТ Прикладная информатика (Геймдизайн и разработка игр);Заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Математика<br>По выбору: Информатика и ИКТ, физика, химия, иностранный язык Мехатроника и робототехника;Заочная;4 года 6 месяцев / 3 год а 6 месяцев;21 000 руб.;Математика<br>Русский язык<br>По выбору: Физика, химия, информатика и ИКТ, иностранный язык Государственное и муниципальное управление;Очно-заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев ;21 000 руб.;Русский язык<br>Математика<br>По выбору: Обществознание, история, география, иностранный язык, информатика и ИКТ Реклама и связи с общественностью;Заочная;4 года 6 месяцев / 3 года 6 месяцев;21 000 руб.;Русский язык<br>Обществознание<br>По выбору: История, иностранный язык, информатика и ИКТ