Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Представительство в Калининграде
Университет «Синергия» — один из крупнейших частных вузов в России, основанный в 1995 году. Университет имеет государственную лицензию и аккредитацию и ведет подготовку специалистов более чем по 500 программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. При разработке образовательных программ вуз руководствуется актуальными трендами рынка труда, вызовами цифровой экономики, запросами работодателей и потребностями абитуриентов.
Особое внимание в университете уделяется практике. «Синергия» сотрудничает с 400+ отечественными и зарубежными компаниями. Студенты университета проходят у них стажировку, а выпускники становятся сотрудниками компаний-партнеров. Так, выпускники вуза работают в ВТБ, «Альфа-банке», «Сбербанке», сети отелей Hillton и Four Seasons, Х5 Retail Group, Cisco, PepsiCo и т.д.
Такой подход позволяет готовить востребованных высококвалифицированных специалистов. По данным мониторинга Министерства высшего образования и науки и Пенсионного фонда РФ, 75–85% выпускников «Синергии» трудоустраиваются в первый год после окончания обучения. Из них более 90% работают по специальности. Университет также входит в топ-5 московских вузов по уровню зарплат среди выпускников и топ-450 лучших вузов Европы и Азии рейтинга QS EECA.
Университет «Синергия» объединяет многолетние академические традиции и современные образовательные технологии. В его структуру входят 24 факультета. Абитуриенты могут получить качественное образование по:

классическим направлениям — юриспруденция, экономика, управление, педагогика и психология, лингвистика, медицина, гостеприимство, индустрия спорта, банковское дело, бизнес;
креативным направлениям анимация, дизайн, реклама, геймдизайн, эстрада, новая театральная школа, арт, современная музыка, новые медиа;
инновационным направлениям — информационные технологии, робототехника, интернет-профессии, технологическое предпринимательство, игровая индустрия и киберспорт, e-commerce.
Обучение ведется очно, очно-заочно, заочно, а также онлайн с применением дистанционных технологий.

Квалификация выпускников: высшее (бакалавриат), высшее (магистратура), среднее профессиональное, дополнительное образование, повышение квалификации.
Высшее образование (бакалавриат)
Специальности* (стоимость обучения указана за 1 семестр):
Высшее образование (магистратура)
Специальности* (стоимость обучения указана за 1 семестр):
  • Преподавательский состав
    Педагогический состав вуза состоит из 1687 преподавателей, включая 153 доктора наук и 595 кандидатов наук. Большинство преподавателей являются практиками, авторами начных трудов и учебно-методических материалов, руководителями и топ-менеджерами бизнес-компаний.

    Ректор университета — кандидат экономических наук Артём Игоревич Васильев.
  • Студенты заочной формы обучения из Калининграда могут получить доступ к платформе Synergy Online.
    На платформе собраны видеолекции и выступления ведущих мировых экспертов в области управления бизнесом, продаж, маркетинга, личной эффективности, лидерства, современных технологий. Среди спикеров: Арнольд Шварценеггер, Ричард Брэнсон, Ник Вуйчич, Хабиб Нурмагомедов, Ицхак Адизес, Ирина Хакамада и другие.
  • Внеучебная деятельность
    Внеучебная жизнь «Синергии» насыщенная и разнообразная. Студенты регулярно участвуют и занимают призовые места в международных и всероссийских конкурсах, форумах, конференциях и хакатонах. В рамках университетского лектория проходят встречи и мастер-классы с лидерами индустрии: бизнесменами, дизайнерами, блогерами, актерами театра и кино, музыкантами и т.д.

    Ежегодно студенты выбирают Мистера и Мисс Синергия, соревнуются в остроумии в Высшей лиге КВН, ставят театральные постановки, участвуют в спортивных состязаниях, занимаются волонтерской деятельностью. Они также бесплатно посещают крупнейшие деловые события, проводимые Школой Бизнеса «Синергия»: Synergy Global Forum, Synergy Woman Forum и др.
  • Общежития для иногородних
    Главный кампус Университета «Синергия» расположен в Москве. Вуз также имеет 3 филиала и 64 представительства в регионах России, включая Калининградскую область.

    Кампус в Москве предоставляет общежитие для иногородних студентов. Все корпуса общежития оборудованы современной мебелью, бытовой техникой, кухней и отвечают требованиям комфортабельного проживания. Доступно размещение в комнатах от 2 до 8 человек. Общежитие разделено на два корпуса: мужской и женский. Имеется спортзал, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана.
Учись в удобное для тебя время и в любом месте

 Особое внимание в Университете «Синергия» уделяется цифровизации образовательного процесса и развитию онлайн-образования. Студенты вуза могут учиться заочно с применением дистанционных образовательных технологий на платформе Synergy LMS.

Synergy LMS предоставляет доступ к учебным материалам, видеолекциям от преподавателей, электронной зачетной книжке, библиотеке и студенческому портфолио, социальной сети студентов и системе экзаменационного тестирования. Каждого студента дистанционной формы обучения сопровождает куратор. Он помогает решать текущие вопросы, возникающие во время образовательного процесса.

В сравнении с классическим форматом обучения дистанционное позволяет студентам самостоятельно планировать свой учебный график, учиться в любом удобном месте и в удобное время. Это отличный вариант для тех, кто не планирует переезжать из родного города и хочет совмещать учебу с работой.
День открытых дверей

«Синергия» ежегодно проводит День открытых дверей. Предусмотрено два формата участия: очно и онлайн. Для получения ссылки на онлайн-трансляцию необходимо обратиться в представительство университета в Калининграде.

Калининградское представительство ежедневно проводит консультации для абитуриентов и осуществляет прием документов на поступление на все формы обучения. Записаться на консультацию можно на сайте представительства.
Поможем найти работу

Центр карьеры Университета «Синергия» ежемесячно проводит онлайн-курсы по трудоустройству для студентов всех форм обучения. В рамках курса консультанты помогают соискателям сформулировать карьерные цели, составить резюме, написать сопроводительное письмо и найти подходящие вакансии.

Для студентов, которые еще до конца не определились с выбором будущей профессии, Центр проводит профориентационную работу и помогает выстроить индивидуальный карьерный трек.
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 3110 от 15.05.2019
Реклама. Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Erid: LatgC8Fti
«Синергия» ведет подготовку по программам дополнительного и среднего профессионального образования
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Московский финансово-промышленный университет «Синергия
Представительство в Калининграде:
Адрес: г. Калининград, ул. Театральная, д. 35, офис 419

Тел.: 77-60-30, +7 906 213-66-26

kaliningrad.synergyregions.ru
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