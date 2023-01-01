Санкт-Петербургский аграрный университет

В Калининградском филиале Санкт-Петербургского государственного аграрного университета обучение проводится по очной, очно-заочной и заочной формам. Выпускникам филиала выдается диплом государственного образца Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Всем студентам предоставляется общежитие.



Калининградский филиал осуществляет внеучебную работу, направленную на всестороннее развитие студентов. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.



Студенты могут заниматься в различных спортивных секциях, среди которых: гиревой спорт, настольный теннис, бокс, пауэрлифтинг, спортивно-ножевое фехтование.



Ежегодно филиал проводит турнир по конкуру на кубок директора Калининградского филиала в г. Черняховске на базе конного завода «Георгенбург».



Придя к нам на обучение, вы попадете в дружную и крепкую студенческую семью!



