Название специальности;Квалификация;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных/<br />платных мест;Стоимость обучения 2023-2024 года;Необходимые документы для поступления

09.02.06 Сетевое и системное администрирование;Системный администратор;очная;3 года 10 мес.;0/20;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса 09.02.07 Информационные системы и программирование;Программист;очная;3 года 10 мес.; 0/20;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса 09.02.07 Информационные системы и программирование;Разработчик веб и мультимедийных приложений;очная;3 года 10 мес.; 0/20;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса 09.02.07 Информационные системы и программирование;Специалист по тестированию в области информационных технологий;очная;3 года 10 мес.;0/20;от 77500 руб..;аттестат об окончании<br>9 класса 09.02.07 Информационные системы и программирование;Администратор баз данных;очная;3 года 10 мес.;0/10;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br> 9 класса 09.02.07 Информационные системы и программирование;Специалист по информационным системам;очная;3 года 10 мес.;0/10;от 77500 руб..;аттестат об окончании<br>9 класса 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;Техник по защите информации;очная;3 года 10 мес.; 10/20; от 83 500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем;Оператор беспилотных летательных аппаратов;очная;3 года 10 мес.;0/20;от 83 500 руб. ;аттестат об окончании<br>9 класса 40.02.02 Правоохранительная деятельность;Юрист;очная;3 года 10 мес.;0/20;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса