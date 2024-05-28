АНО ПО «Балтийский информационный техникум» (БИТ) уже 25 лет готовит студентов по самым востребованным на современном рынке труда IT-специальностям. В этом году открыт набор на новые специальности: «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Правоохранительная деятельность».
БИТ принимает без вступительных испытаний и ЕГЭ! Студенты БИТ проходят практику в крупнейших компаниях и путешествуют по красивейшим местам России. После окончания Техникума выпускники получают диплом государственного образца и в рамках сетевого взаимодействия могут продолжить обучение в КГТУ, СПбМГТУ За четверть века техникум подготовил несколько тысяч квалифицированных специалистов. Профессионалов, подготовленных БИТ, охотно берут на работу банки, государственные и коммерческие структуры, занимающиеся самой разнообразной деятельностью. С 2021 года техникум сотрудничает с IT-кластером Калининградской области, в рамках которого студенты БИТ разрабатывают IT — проекты для реального сектора экономики. О высоком уровне подготовки студентов свидетельствуют их профессиональные успехи.
Одним из примеров является Данила Петров, выпускник 2022 года, который в результате успешного прохождения производственной практики в одной из ведущих High Tech компаний России — «ИнфоТеКС» (г.Москва), был принят в штат сотрудников. Выпускница 2024 года по результатам успешного прохождения производственной практики также получила предложение о трудоустройстве от компании «ИнфоТеКС» (г.Москва). Зарплаты в IT-сфере традиционно высокие — это отличный стимул для того, чтобы выбрать IT- направление.
Обучение в БИТ проходит в аудиториях, компьютерных классах, лабораториях, оснащенных уникальным оборудованием. Это позволило техникуму в марте 2024 года стать одной из площадок для проведения регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
В декабре 2023 года директор Балтийского информационного техникума Вячеслав Владимирович Сергеев, член ФУМО в системе СПО по УГПС 10.00.00 «Информационная безопасность», был отмечен благодарственным письмом. На протяжении многих лет Балтийский информационный техникум и его студенты становятся победителями различных профессиональных конкурсов. Учебный год 2023−2024 не стал исключением.
На региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» студенты БИТ оказались в числе победителей и призёров: первое и второе места по корпоративной защите от внутренних угроз информационной безопасности; второе место по разработке мобильных приложений; третье место по программным решениям для бизнеса, бронза по сетевому и системному администрированию.
Весной 2024 года студентка выпускного курса БИТ стала участницей Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Победителем в конкурсе лучших научно-исследовательских проектов школьников и студентов в номинации «Технические науки» среди студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций стал представитель БИТ.
Команда техникума взяла первое место в хакатоне по программированию KDHack+ 2023. Студенты техникума приняли участие во II Зимнем Чемпионате по спасению на воде, показали достойные результаты и заняли почетные лидирующие места. Выпускница БИТ 2024 года стала победителем в номинации «Председатель Совета обучающихся года».
Студенты БИТ умеют не только учиться, показывая высокие результаты, но и отдыхать с пользой. С 2022 года на Всероссийскую Летнюю школу по информационной безопасности кроме ВУЗов приглашают всего два техникума, один из которых — БИТ. На одной из сессий Всероссийской летней школы студенты Балтийского информационного техникума заняли первое место. Также техникум сотрудничает с Всероссийским обществом спасания на водах (ВОСВОД России), где студенты после курса обучения получают удостоверения волонтера-спасателя.
Балтийский информационный техникум — единственное негосударственное учебное заведение за всю историю области, которому уже двенадцатый год подряд выделяются бюджетные места. Лучшие студенты проходят стажировку на крупнейших российских IT-предприятиях, которые входят в тройку лидеров в стране. Перед студентами БИТ открываются широкие возможности благодаря участию в мастер-классах от ведущих профессионалов региона и России, их регулярному живому общению со студентами, направлению на производственную практику на предприятия города и области: ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ», УФНС России по Калининградской области, ОКБ «Факел», АО «Кварц», АО «Мегаполис», АО «Янтарьэнерго», ОАО «Балткран», ООО «Центр защиты информации», Главное управление МЧС, МИАЦ, МО ВО ВЧ, ООО «Холмрок-Сервис» и другие), а также в г. Москва («ИнфоТеКС», ФКУ «Центр Поддержки»).
Таким образом, у калининградских выпускников 9−11 классов есть отличная возможность получить качественное и востребованное образование, не выезжая при этом за пределы области.
Более подробную информацию о Балтийском информационном техникуме можно получить, посетив День открытых дверей 01.06.2024, начало в 13 часов. Записаться на профессиональную пробу или проведение персонального Дня открытых дверей в любой удобный для вас день можно по телефону 8 (4012) 35-33-16 или оставив заявку. С 15 июня 2024 года начинается приём документов в приёмной комиссии техникума.
К нам можно доехать на автобусах: 29, 37, 40, 88, 103, 145, 146(к), 149, 152, 155, 159, 245э, 345 — остановка «переулок Грига». Ориентир — Бастион «Кронпринц», заезд с переулка Грига.
Оплачивать обучение можно ежемесячно, по семестрам, за учебный год. Можно использовать материнский капитал и образовательный кредит. Для студентов, которые учатся на отлично и активно участвуют в жизни техникума, действует скидка* 10%. Подробности приемной комиссии на сайте техникума biit39.ru или по телефону 8 (4012) 35-33-16.
Обучение на базе 9 классов (есть бюджетные места)
Название специальности;Квалификация;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных/<br />платных мест;Стоимость обучения 2023-2024 года;Необходимые документы для поступления
09.02.06 Сетевое и системное администрирование;Системный администратор;очная;3 года 10 мес.;0/20;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса
09.02.07 Информационные системы и программирование;Программист;очная;3 года 10 мес.; 0/20;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса
09.02.07 Информационные системы и программирование;Разработчик веб и мультимедийных приложений;очная;3 года 10 мес.; 0/20;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса
09.02.07 Информационные системы и программирование;Специалист по тестированию в области информационных технологий;очная;3 года 10 мес.;0/20;от 77500 руб..;аттестат об окончании<br>9 класса
09.02.07 Информационные системы и программирование;Администратор баз данных;очная;3 года 10 мес.;0/10;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br> 9 класса
09.02.07 Информационные системы и программирование;Специалист по информационным системам;очная;3 года 10 мес.;0/10;от 77500 руб..;аттестат об окончании<br>9 класса
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;Техник по защите информации;очная;3 года 10 мес.; 10/20; от 83 500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем;Оператор беспилотных летательных аппаратов;очная;3 года 10 мес.;0/20;от 83 500 руб. ;аттестат об окончании<br>9 класса
40.02.02 Правоохранительная деятельность;Юрист;очная;3 года 10 мес.;0/20;от 77500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса
Обучение на базе 11 классов (бюджет)
Название<br />специальности;Квалификация;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных/<br />платных мест;Стоимость обучения 2023-2024 года;Необходимые документы для поступления
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;Техник по защите информации;очная;2 года 10 месяцев; 10/10; от 64500 руб.;аттестат об окончании<br>11 класса
Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий
на базе 9, 11 классов
Название<br />специальности;Квалификация;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных<br />платных мест;Стоимость обучения 2023-2024 года;Необходимые документы для поступления
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;Техник по защите информации;очно-заочная(вечерняя);3 года 10 месяцев; 0/10; от 64500 руб.;аттестат об окончании<br>9 класса
09.02.07 Информационные системы и программирование;Программист;очно-заочная (вечерняя);2 года 10 месяцев;0/10;от 64 500 руб.;аттестат об окончании 11 класса
09.02.07 Информационные системы и программирование;Разработчик веб и мультимедийных приложений;очно-заочная (вечерняя);2 года 10 месяцев;0/10;от 64 500 руб.;аттестат об окончании 11 класса
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;Техник по защите информации;очно-заочная(вечерняя);2 года 10 месяцев; 0/10; от 64500 руб.;аттестат об окончании<br>11 класса
Учебный центр «ИнфоТеКС»
ОАО «ИнфоТеКС» (Информационные Технологии и Коммуникационные Системы) — производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Портфель компании насчитывает более 50 продуктов для зашиты информации. Флагманской разработкой компании ИнфоТеКС является технология ViPNet. Продуктами на основе данной технологии защищено более 1 млн. рабочих станций. В Калининграде свыше пятисот госпредприятий используют продукцию данной компании. В рамках курсов рассматриваются вопросы построения комплексных систем защиты информации и применения средств защиты в автоматизированных системах. Наша главная цель — предоставить слушателям знания и опыт, которые помогут решить самые сложные практические задачи. Базовый фирменный курс ОАО «ИнфоТеКС» составляет от 24 до 40 академических часов.
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Свидетельство о государственной аккредитации №1330 от 23 декабря 2019 г (бессрочно).
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АНО ПО «Балтийский информационный техникум»
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