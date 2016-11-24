Калининградский бизнес-колледж

Нас выбирают, потому что…

… в КБК учат профессионалы — действующие специалисты компаний и организаций, преподаватели, имеющие серьезный опыт работы в соответствующих сферах деятельности.



… мы создаем современную образовательную среду, которая погружает в специальность с первого курса, а освоение профессии происходит через разработку и выполнение реальных проектов.



… у нас активная студенческая жизнь: работа в Студенческом совете, волонтерском движении, отряде правоохранительной направленности «Ястреб», участие в многочисленных конкурсах, профессиональных чемпионатах и олимпиадах.



…наши выпускники востребованы. Работодатели оценивают дипломные проекты и знакомятся с будущими сотрудниками. Студенты проходят стажировки в ведущих организациях и компаниях региона.