Калининградский бизнес-колледж

Отличный старт для успешной карьеры. Здесь учат и трудоустраивают.

Уже 25 лет Калининградский бизнес-колледж успешно готовит профессионалов — дизайнеров и архитекторов, юристов и полицейских, экономистов и предпринимателей, рекламистов и интернет-маркетологов, программистов и сисадминов, издателей и аниматоров — для рынка Калининградской области и всей России.
Сегодня Калининградский бизнес-колледж — 16 актуальных специальностей, более 3000 выпускников, десятки призеров и победителей профессиональных конкурсов. Дважды колледж входил в ТОП-100 лучших образовательных организаций СПО Российской Федерации движения «Молодые профессионалы».
Нас выбирают, потому что…
… в КБК учат профессионалы — действующие специалисты компаний и организаций, преподаватели, имеющие серьезный опыт работы в соответствующих сферах деятельности.

… мы создаем современную образовательную среду, которая погружает в специальность с первого курса, а освоение профессии происходит через разработку и выполнение реальных проектов.

… у нас активная студенческая жизнь: работа в Студенческом совете, волонтерском движении, отряде правоохранительной направленности «Ястреб», участие в многочисленных конкурсах, профессиональных чемпионатах и олимпиадах.

…наши выпускники востребованы. Работодатели оценивают дипломные проекты и знакомятся с будущими сотрудниками. Студенты проходят стажировки в ведущих организациях и компаниях региона.
У колледжа есть бессрочная лицензия на право осуществления образовательной деятельности и государственная аккредитация. Выдаем диплом государственного образца.

Возможна оплата материнским капиталом, также предусмотрен налоговый вычет за обучение.

Приходи в КБК! Здесь учат! Здесь профессионалы готовят профессионалов!
* бюджетных мест не имеется, ЕГЭ для поступления в систему СПО не требуется.
Хочешь поступить именно к нам? Узнай больше, перейдя на сайт
Здесь

Лиц. на осуществление образовательной деятельности СПО-1288 от 14.02.2020,

Св-во гос. аккредитации №1285 от 24.11.2016

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Калининградский бизнес-колледж
г. Калининград, ул. Судостроительная 2-я, 1А
E-mail: info@student39.ru
Телефон приемной комиссии:
+7 (4012) 93-51-31
Заочное отделение:
+7(4012) 93-42-20



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