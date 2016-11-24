Отличный старт для успешной карьеры. Здесь учат и трудоустраивают.
Уже 25 лет Калининградский бизнес-колледж успешно готовит профессионалов — дизайнеров и архитекторов, юристов и полицейских, экономистов и предпринимателей, рекламистов и интернет-маркетологов, программистов и сисадминов, издателей и аниматоров — для рынка Калининградской области и всей России.
Сегодня Калининградский бизнес-колледж — 16 актуальных специальностей, более 3000 выпускников, десятки призеров и победителей профессиональных конкурсов. Дважды колледж входил в ТОП-100 лучших образовательных организаций СПО Российской Федерации движения «Молодые профессионалы».
Нас выбирают, потому что… … в КБК учат профессионалы — действующие специалисты компаний и организаций, преподаватели, имеющие серьезный опыт работы в соответствующих сферах деятельности.
… мы создаем современную образовательную среду, которая погружает в специальность с первого курса, а освоение профессии происходит через разработку и выполнение реальных проектов.
… у нас активная студенческая жизнь: работа в Студенческом совете, волонтерском движении, отряде правоохранительной направленности «Ястреб», участие в многочисленных конкурсах, профессиональных чемпионатах и олимпиадах.
…наши выпускники востребованы. Работодатели оценивают дипломные проекты и знакомятся с будущими сотрудниками. Студенты проходят стажировки в ведущих организациях и компаниях региона.
У колледжа есть бессрочная лицензия на право осуществления образовательной деятельности и государственная аккредитация. Выдаем диплом государственного образца.
Возможна оплата материнским капиталом, также предусмотрен налоговый вычет за обучение.
Приходи в КБК! Здесь учат! Здесь профессионалы готовят профессионалов!
Название специальности;Форма обучения;База приема;Срок обучения;Стоимость обучения за семестр
<b>07.02.01 Архитектура</b>;Очная;9 классов;2г. 10мес.;53100
<b>08.02.15 Информационное моделирование в строительстве</b>;Очная;9 классов;2г. 10мес.;53100
<b>38.02.07 Банковское дело</b>;Очная;9 классов;2г. 10мес.;53100
<b>40.02.04 Юриспруденция</b>;Очная;9 классов;2г. 10мес.;53100
<b>42.02.01 Реклама</b><br>Интернет-маркетинг;Очная;9 классов;2г. 10мес.;53100
<b>42.02.02 Издательское дело</b><br>Копирайтинг, контент-менеджмент и графический дизайн;Очная;9 классов;2г. 10мес.;53100
<b>09.02.06 Сетевое и системное администрирование</b>;Очная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;53100
<b>09.02.07 Информационные системы и программирование</b><br>Разработка web и мультимедийных приложений;Очная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;53100
<b>09.02.07 Информационные системы и программирование</b><br>Программирование;Очная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;53100
<b>21.02.19 Землеустройство</b><br>Геодезия, кадастр и оценка недвижимости;Очная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;53100
<b>38.02.08 Торговое дело</b><br>Закупочная деятельность, технология продаж, интернет-торговля<br>;очная;9 классов<br>11 классов;2г. 10мес.<br>1г. 10мес.;53100
<b>40.02.02 Правоохранительная деятельность</b>;Очная;9 классов<br>11 классов;3г. 6мес.<br>2г. 6мес.;53100
<b>43.02.16 Туризм и гостеприимство</b>;Очная;9 классов<br>11 классов;2г. 10мес.<br>1г. 10мес.;53100
<b>54.02.01 Дизайн (по отраслям)</b><br>Дизайн интерьера;Очная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;53100
<b>54.02.01 Дизайн (по отраслям)</b><br>Цифровой дизайн;Очная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;53100
<b>55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам)</b>;Очная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;53100
<b>38.02.07 Банковское дело</b>;Заочная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;32000
<b>40.02.04 Юриспруденция</b>;Заочная;9 классов;3г. 10мес.;32000
<b>21.02.19 Землеустройство</b><br>Геодезия, кадастр и оценка недвижимости;Заочная;9 классов<br>11 классов;4г. 6мес.<br>3г. 6мес.;32000
<b>38.02.08 Торговое дело</b><br>Закупочная деятельность, технология продаж, интернет-торговля<br>;Заочная;9 классов;3г. 10мес.;32000
<b>40.02.02 Правоохранительная деятельность</b>;Очно-заочная;9 классов<br>11 классов;3г. 10мес.<br>2г. 10мес.;45000
* бюджетных мест не имеется, ЕГЭ для поступления в систему СПО не требуется.
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