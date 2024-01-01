Калининградский колледж управления

25 лет обучаем высококлассных специалистов
АБИТУРИЕНТ 2024! ВЫБИРАЙ И ДЕЙСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Образование, полученное в нашем колледже, — это начало вашей успешной карьеры. Каждый учебный год мы
открываем двери для молодых целеустремленных людей, желающих изучать современные инновационные
технологии.
Наш колледж является одним из ведущих в Калининградской области, осуществляющих
качественную подготовку IT-специалистов, специалистов в области земельно-имущественных отношений,
банковского дела, бухгалтерского учета, рекламы, юриспруденции. Выпускники ККУ конкурентоспособны и
успешны на рынке труда, с высоким уровнем профессиональных компетенций,
позволяющим занимать главные производственные площадки. Студенты и преподаватели имеют
большое количество профессиональных, спортивных и творческих достижений.
Сегодня в колледже можно получить образование по 10 специальностям:
  • правоохранительная деятельность;
  • юриспруденция;
  • реклама;
  • операционная деятельность в логистике;
  • информационные системы и программирование;
  • сетевое и системное администрирование;
  • банковское дело;
  • экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
  • издательское дело;
  • землеустройство
Основным направлением деятельности колледжа является предоставление лицензированных и аккредитованных образовательных услуг по специальностям на базе основного общего среднего образования.
Мы выдаём дипломы государственного образца.

Образовательные услуги предоставляются в соответствии с ФГОС, которые содержат объём учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, необходимые для успешной социализации личности.

Сегодня Колледж ставит перед собой дальнейшие цели и задачи по росту конкурентоспособности образовательных услуг в соответствии с выработанной миссией и стратегией для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена, способных удовлетворять современные потребности рынка.

Важным фактором обеспечения качества образования и гарантией устойчивого развития колледжа является постоянное улучшение материально-технической базы. Сегодня качество предоставления образовательных услуг, напрямую зависит и от используемых колледжем инструментов в цифровизации учебного процесса. В ККУ работает современная ЭИОС. Система способна автоматизировать процесс полноценного обучения в колледже и организовать синхронную работу всех участников учебного процесса. Благодаря созданной автоматизации учебного процесса предельно открыты и прозрачны все учебные процессы: посещаемость, успеваемость, выставление оценок на занятиях и экзаменах. Внедрены новые методы и технологии оценки достижений студентов. Система используется на всех уровнях деятельности: от работы приемной комиссии до выпуска студента.

Максимум практики и погружение в профессию с самого начала обучения.
Центр карьеры и содействия трудоустройства выпускников

В колледже есть центр трудоустройства, помогающий студентам составлять резюме, проходить собеседования и получать работу. Партнеры института принимают активное участие в разработке учебных планов, планов образовательных программ, также в организации практики для студентов.

Воспитательная деятельность

В колледже учиться еще и весело и интересно! Кроме учебных занятий здесь очень насыщенная общественная и внеучебная жизнь. Каждый может заниматься в секциях, найти себе дело по интересу. В колледже работают секции футбола, волейбола, рукопашного боя. Студенты постоянно принимают участие в творческих концертах, общественных, молодежных мероприятиях на территории Калининградской области и не только.
Поступление в колледж на обучение по программам среднего профессионального образования осуществляется на специальности:
По окончании ступени среднего профессионального образования в нашем образовательном заведении возможно дальнейшее обучение по направлениям высшего образования без сдачи ЕГЭ.
5 шагов для поступающих в АНПОО «ККУ»
1
Выбрать специальность в АНПОО «ККУ»
2
Собрать документы
  • паспорт
  • документ об образовании (с приложением)
  • медицинское заключение (при необходимости)
  • СНИЛС
  • 6 фото формата 3*4
  • заявление о приеме документов
3
Подать заявление на поступление (любым из трех способов)
4
Пройти вступительные испытания (для тех категорий абитуриентов, которые сдают вступительные испытания)
5
Заключить договор на оказание платных образовательных услуг
Скидки* на обучение от 10% до 20% следующим категориям лиц:

  • детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей;
  • инвалидам I и II групп;
  • многодетным семьям;
  • военнослужащим и членам их семей;
  • выпускникам Калининградского колледжа управления
  • лицам с ограниченными возможностями здоровья
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
15 июня в 11:00
28 июня в 16:00
Как добраться:
Автобус № 39 — остановка «Калининградский институт управления»,
Автобус № 28, маршрутное такси № 87 — остановка «ул. Баженова»
КИУ ведет подготовку по программам высшего образования
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Желаем блестящих успехов во всех начинаниях и ждем вас в июне 2024 года в приемной комиссии!
Лицензия № СПО-2116 от 30.03.2022 г.
Аккредитация № 1328 от 25.05.2021 г.
*подробности в приемной комиссии
**цена, указанная в скобках, для обучения в Советске
Реклама. АНПОО «ККУ». ИНН 3906051560 Erid: 2VSb5wov8Pa
Калининградский колледж управления
Калининград, ул. Баженова, д. 4
Телефоны приемной комиссии:
+7 (4012) 55-73-82
+7 (4012) 50 89 40
nabor@kku39.ru

kku39.ru
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