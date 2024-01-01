Калининградский колледж управления

Центр карьеры и содействия трудоустройства выпускников
В колледже есть центр трудоустройства, помогающий студентам составлять резюме, проходить собеседования и получать работу. Партнеры института принимают активное участие в разработке учебных планов, планов образовательных программ, также в организации практики для студентов.
Воспитательная деятельность
В колледже учиться еще и весело и интересно! Кроме учебных занятий здесь очень насыщенная общественная и внеучебная жизнь. Каждый может заниматься в секциях, найти себе дело по интересу. В колледже работают секции футбола, волейбола, рукопашного боя. Студенты постоянно принимают участие в творческих концертах, общественных, молодежных мероприятиях на территории Калининградской области и не только.