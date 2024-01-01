Калининградский колледж управления

Мы выдаём дипломы государственного образца.



Образовательные услуги предоставляются в соответствии с ФГОС, которые содержат объём учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, необходимые для успешной социализации личности.



Сегодня Колледж ставит перед собой дальнейшие цели и задачи по росту конкурентоспособности образовательных услуг в соответствии с выработанной миссией и стратегией для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена, способных удовлетворять современные потребности рынка.



Важным фактором обеспечения качества образования и гарантией устойчивого развития колледжа является постоянное улучшение материально-технической базы. Сегодня качество предоставления образовательных услуг, напрямую зависит и от используемых колледжем инструментов в цифровизации учебного процесса. В ККУ работает современная ЭИОС. Система способна автоматизировать процесс полноценного обучения в колледже и организовать синхронную работу всех участников учебного процесса. Благодаря созданной автоматизации учебного процесса предельно открыты и прозрачны все учебные процессы: посещаемость, успеваемость, выставление оценок на занятиях и экзаменах. Внедрены новые методы и технологии оценки достижений студентов. Система используется на всех уровнях деятельности: от работы приемной комиссии до выпуска студента.



Максимум практики и погружение в профессию с самого начала обучения.