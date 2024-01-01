Калининградский филиал МФЮА

Столичные дипломы в Калининграде
Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» — одно из старейших негосударственных высших учебных заведений региона.
Филиал непрерывно развивается, запускаются новые специальности и направления подготовки, в 2022 году был открыт новый корпус. МФЮА в Калининграде 27 лет, дата основания — 12 февраля 1997 года! Что говорит о стабильности образовательной организации, а наличие государственной аккредитации и лицензии на ведение образовательной деятельности гарантирует выпускнику диплом государственного образца. В МФЮА есть все уровни образования от среднего профессионального до высшего образования, а также дополнительное профессиональное образование. МФЮА действительно подходит каждому!
Специальности и количество мест по ссылке.

Высшее образование можно получить по трем формам обучения — очной, вечерней и заочной или полностью в дистанционном формате. Поэтому в МФЮА учатся и дети, и взрослые, общая численность студентов в 2024 году — 3300 человек, что делает Калининградский филиал самым многочисленным среди негосударственных образовательных учреждений области. Для студентов организована практика в 60 крупных компаниях региона, лучшие практиканты получают приглашения о работе от компаний, куда не «попасть с улицы» и, будучи студентами, уже начинают строить карьеру по специальности.
Места практики по ссылке.

В 2024 году был добавлен дистанционный формат обучения. Абитуриенты получили возможность подать документы на специальности, ранее доступные только студентам МФЮА в Москве. Журналистика, Информационные системы и технологии, Прикладная информатика, Бизнес-информатика, Торговое дело — есть из чего выбирать! Причем Журналистика и Бизнес-информатика — это не только бакалавриат, но и магистратура. Студенты учатся по московским учебным программам, но за калининградскую цену.

Плюсы МФЮА:
  • Выпускникам вуза выдается диплом государственного образца
  • Европейское приложение к диплому
  • На период очного обучения предоставляется отсрочка от армии
  • Оплата обучения материнским капиталом
  • Более 60 компаний для практики
  • При поступлении на базе НПО, СПО, ВО срок обучения уменьшается на 1.5 года
  • При поступлении на базе НПО, СПО, ВО вместо ЕГЭ абитуриент сдает ВВИ — внутренние вступительные испытания (тесты МФЮА в онлайн-формате)
  • Система скидок** до -70% по баллам ЕГЭ или внутренних вступительных тестов
  • Скидки** 30% на продолжение обучения и 40% на параллельное обучение.
Школа Первокурсника 2019
Участники регионального фестиваля «Русские рифмы».
В Калининградском филиале МФЮА созданы все условия, чтобы обучение по желаемой специальности проходило в комфортных условиях и дружественной атмосфере. Обучающиеся принимают участие в городских, региональных и общероссийских конкурсах и конференциях, путешествуют, играют в КВН, занимаются волонтерством, спортом и творчеством, реализуют собственные проекты социального, экономического или научного характера. Лучшим студентам МФЮА спонсирует тематические поездки и дает возможность проявить себя на уровне не только города, но и страны!

Набор уже открыт!
С 1 апреля 2024 года можно подать документы тремя способами:
  • через электронную приемную комиссию pk.mfua.ru
  • лично в корпусе по ул. Ермака, 3, кабинет 103
  • на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги»
Решение по каждому абитуриенту принимается за один день, подал документы и сразу получил ответ — да или нет. Это возможно за счет достаточной квоты мест, абитуриент не ждет все лето, проверяя списки каждый день, а оформляет договор в день подачи.
Это не единственная «фишка» Калининградского филиале МФЮА, абитуриентам доступны скидки по баллам ЕГЭ до -70%, каждый получает скидку по результатам школы. Это альтернатива бюджетным местам, которых всегда меньше, чем достойных ребят.
Образовательные программы:
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура

Дистанционное обучение
Бакалавриат

Дистанционное обучение
Специалитет

Дистанционное обучение
Магистратура
* Пройти онлайн-тестирования могут только следующие лица:

  • лица, имеющие диплом ВО или СПО
  • иностранные граждане
  • лица, имеющие документ об образовании, полученный не в РФ
  • дети–инвалиды и инвалиды
** Подробности в приемной комиссии.
МФЮА ведет подготовку по программам
среднего и дополнительного профессионального образования
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Лицензия на ведение образовательной деятельности № Л035-00115–77/00631437 от 23.04.2015 (бессрочная)
Свидетельство о государственной аккредитации №3199 от 17.07.2019 (бессрочная)
Реклама. Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». ИНН 7725082902. Erid: 2VSb5yDUTLL
Московский финансово-юридический университет
г. Калининград, ул. Ермака, д.3.
г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д.42Б

Телефон приемной комиссии
+7 (4012) 95 69 89

pk.mfua.ru
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