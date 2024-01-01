Калининградский филиал МФЮА

Филиал непрерывно развивается, запускаются новые специальности и направления подготовки, в 2022 году был открыт новый корпус. МФЮА в Калининграде 27 лет, дата основания — 12 февраля 1997 года! Что говорит о стабильности образовательной организации, а

и

гарантирует выпускнику диплом государственного образца. В МФЮА есть все уровни образования от среднего профессионального до высшего образования, а также дополнительное профессиональное образование. МФЮА действительно подходит каждому!

Высшее образование можно получить по трем формам обучения — очной, вечерней и заочной или полностью в дистанционном формате. Поэтому в МФЮА учатся и дети, и взрослые, общая численность студентов в 2024 году — 3300 человек, что делает Калининградский филиал самым многочисленным среди негосударственных образовательных учреждений области. Для студентов организована практика в 60 крупных компаниях региона, лучшие практиканты получают приглашения о работе от компаний, куда не «попасть с улицы» и, будучи студентами, уже начинают строить карьеру по специальности.В 2024 году был добавлен дистанционный формат обучения. Абитуриенты получили возможность подать документы на специальности, ранее доступные только студентам МФЮА в Москве. Журналистика, Информационные системы и технологии, Прикладная информатика, Бизнес-информатика, Торговое дело — есть из чего выбирать! Причем Журналистика и Бизнес-информатика — это не только бакалавриат, но и магистратура. Студенты учатся по московским учебным программам, но за калининградскую цену.