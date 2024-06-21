Московский педагогический государственный университет

Университет поддерживает разнообразные студенческие клубы, спортивные мероприятия, культурные фестивали и другие мероприятия, способствующие разностороннему развитию студентов.

Для иногородних студентов есть общежитие, находящееся в трех минутах от главного корпуса.



Университет по окончании обучения выдаёт дипломы государственного образца.



Образовательные услуги предоставляются в соответствии с ФГОС, которые содержат объём учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, необходимые для успешной социализации личности.



Университет оснащен самым современным оборудованием и поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с зарубежными вузами-партнерами.