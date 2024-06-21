Московский педагогический государственный университет

Верен традициям, открыт инновациям
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) — это один из ведущих образовательных университетов России с более чем столетней историей. Университет славится своими высококвалифицированными преподавателями, современной инфраструктурой и разнообразными образовательными программами.
МПГУ был основан в 1872 году и с тех пор играет ключевую роль в развитии педагогической науки и образования в России. Университет унаследовал богатое культурное наследие и традиции, которые продолжают оставаться важной частью его академической жизни.
МПГУ предлагает широкий спектр образовательных программ, охватывающих педагогику, психологию, лингвистику, искусство, физическую культуру и многие другие области. Университет также активно развивает магистерские и аспирантские программы, обеспечивая студентам возможность глубокого исследования в своих областях интересов. Филиал МПГУ в городе Черняховске готовит педагогов по трем профилям подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «История и обществознание», «Русский язык и литература», «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная дефектология».
Университет поддерживает разнообразные студенческие клубы, спортивные мероприятия, культурные фестивали и другие мероприятия, способствующие разностороннему развитию студентов.
Для иногородних студентов есть общежитие, находящееся в трех минутах от главного корпуса.

Университет по окончании обучения выдаёт дипломы государственного образца.

Образовательные услуги предоставляются в соответствии с ФГОС, которые содержат объём учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, необходимые для успешной социализации личности.

Университет оснащен самым современным оборудованием и поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с зарубежными вузами-партнерами.
7 шагов для поступающих
  • Выбрать специальность в филиале МПГУ в г.Черняховске
  • Определить набор ЕГЭ и уточнить минимальные баллы
  • Собрать документы:
    • паспорт
    • документ об образовании
    • медицинское заключение (при необходимости)
    • СНИЛС
  • Подать документы, заполнив заявление на портале Госуслуг или лично в приемную комиссию. В заявлении необходимо указать приоритеты зачисления
  • Пройти вступительные испытания в МПГУ (для тех, кто имеет право поступать на основании внутренних вступительных испытаний)
  • Следить за рейтинговыми списками
  • Для зачисления на бюджет: в установленные сроки предоставить оригинал документа об образовании в Приемную комиссию/проставить отметку о предоставлении в организацию оригинала документа об образовании на портале Госуслуг
    Для зачисления на платную основу: заключить договор на обучение
МПГУ ведет подготовку по программам
среднего профессионального образования
СМОТРЕТЬ СПО
Реклама. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет» в г. Черняховске Калининградской области. ИНН 7704077771. Erid: 2VSb5wALtaL
Филиал Московского Педагогического Государственного Университета в городе Черняховске

город Черняховск
переулок Суворова, дом 2

Головной офис: город Москва
Малая Пироговская, дом 1 строение 1

Телефон
+7(40141)3-37-20
f_chernyakhovsk@mpgu.su

mpgu.su
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