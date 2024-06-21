Московский педагогический государственный университет

МПГУ предлагает широкий спектр образовательных программ, охватывающих педагогику, психологию, лингвистику, искусство, физическую культуру и многие другие области. Университет также активно развивает магистерские и аспирантские программы, обеспечивая студентам возможность глубокого исследования в своих областях интересов. Филиал МПГУ в городе Черняховске готовит педагогов по трем профилям подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «История и обществознание», «Русский язык и литература», «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная дефектология».