Санкт-Петербургский аграрный университет

Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета готовит специалистов высокого класса с 1959 года. За это время вуз выпустил более 10 тысяч профессионалов, востребованных не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.
Аграрный университет является единственным отраслевым вузом в Калининградской области. Вот уже почти 65 лет филиал обучает агрономов, зоотехников, агроинженеров, а также экономистов и менеджеров. Профессионализм выпускников — результат не только насыщенной учебной программы, но и регулярной практики студентов во время обучения. Филиал тесно сотрудничает с ведущими профильными организациями региона: АПХ «Залесье», АПХ «Долгов Групп», АПХ «Мираторг», ООО «Залесский фермер», ООО «Романовски агро», ООО «Зеленый сад», ООО «Балтийские семена», ООО «Конный завод «Георгенбург», ООО «Каштановка», АО «Россельхозбанк» и др. Выпускники филиала не испытываю проблем с трудоустройством. Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета является современным учебным заведением, шагающим в ногу со временем. На сегодня здесь работает 34 преподавателей и научных сотрудников, из них 4 доктора наук, 20 кандидатов наук. В филиале созданы все условия для комфортного обучения. Все аудитории оборудованы современной техникой. Здание филиала является объектом культурного наследия регионального значения.
Филиал располагает собственным учебным полем площадью 9 гектаров, которое служит базой для научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. Здесь осваивают технологии выращивания сельскохозяйственных культур, изучают болезни растений, учатся проводить их обработку химическими препаратами и многое другое. Особое внимание уделяется биологизации земель.
В Калининградском филиале Санкт-Петербургского государственного аграрного университета обучение проводится по очной, очно-заочной и заочной формам. Выпускникам филиала выдается диплом государственного образца Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Всем студентам предоставляется общежитие.
Калининградский филиал осуществляет внеучебную работу, направленную на всестороннее развитие студентов. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.
Студенты могут заниматься в различных спортивных секциях, среди которых: гиревой спорт, настольный теннис, бокс, пауэрлифтинг, спортивно-ножевое фехтование.
Ежегодно филиал проводит турнир по конкуру на кубок директора Калининградского филиала в г. Черняховске на базе конного завода «Георгенбург».
Придя к нам на обучение, вы попадете в дружную и крепкую студенческую семью!
Образовательные программы
Направление;Форма обучения;Кол-во мест<br />бюджет/платно;Срок обучени;Стоимость<br />в год, руб.;Необходимые профильные предметы ЕГЭ для поступления
36.03.02<br>Зоотехния;Очная<br>/Заочная;20/5<br>23/10;4 года<br>4 года 6 мес.;157000<br>55000;Биология (36 б.)<br>Русский язык (36 б.)<br>Математика (профильная) (27 б.)или Химия (36 б.)
35.03.06<br>Агроинженерия;Очная<br>/Заочная;23/5<br>0/45;4 года<br>4 года 6 мес.;157000<br>65000;Математика (профильная) (27 б.)<br>Русский язык (36 б.)<br>Физика (36 б.)или Информатика и ИКТ (40 б.)
35.03.04<br>Агрономия;Очная<br>/Заочная;12/5<br>26/10;4 года<br>4 года 6 мес.;150000<br>55000;Биология (36 б.)<br>Русский язык (36 б.)<br>Математика (профильная) (27 б.)или Химия (36 б.)
38.03.01<br>Экономика;Очная<br>/Очно-заочная;0/15<br>0/25;4 года<br>4 года 6 мес.;145000<br>63000;Математика (профильная) (27 б.)<br>Русский язык (36 б.)<br>Обществознание (42 б.)или История (32 б.)
38.03.02<br>Менеджмент;Очно-заочная;0/15;4 года 6 мес.;63000;Математика (профильная) (27 б.)<br>Русский язык (36 б.)<br>Обществознание (42 б.)<br>или Информатика и ИКТ (40 б.)
Лицензия № 1413 от 22.04.2015 г. Аккредитация №3639 от 23.07.2021 г.
Реклама. Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» ИНН 7820006490 Erid: 2VSb5wFGinL
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет