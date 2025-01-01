На самом деле IT — это уже не будущее, а наше сегодня. Ученые и экономисты говорят, что главная тенденция на ближайшие годы для всего мира — это тотальная автоматизация.

Российская Академия «Цифра» открыла свои двери в Калининграде в 2022 году. За это время более 5 тыс. человек побывали в академии в рамках государственной программы IT-профориентации.

Около тысячи человек посетили бесплатные мастер-классы и открытые уроки. На базе Академии есть бесплатная коворкинг площадка и StartUP-центр с финансированием проектов.