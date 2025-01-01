Российская Академия «Цифра»
Калининградская кузница «айтишников»
На самом деле IT — это уже не будущее, а наше сегодня. Ученые и экономисты говорят, что главная тенденция на ближайшие годы для всего мира — это тотальная автоматизация.
Российская Академия «Цифра» открыла свои двери в Калининграде в 2022 году. За это время более 5 тыс. человек побывали в академии в рамках государственной программы IT-профориентации.
Около тысячи человек посетили бесплатные мастер-классы и открытые уроки. На базе Академии есть бесплатная коворкинг площадка и StartUP-центр с финансированием проектов.
Что такое Академия «Цифра» в Калининграде сегодня?
Российская Академия «Цифра» — это амбиционный образовательный IT-проект, поддерживаемый государством, открытый в партнёрстве с ведущими IT-компаниями РФ.
Академия строится во всех областных городах России с центральным офисом в Калининграде.
Бюджет открытия Академии «Цифра» в Калининграде — свыше 74 млн рублей инвестиций.
Вся программа обучения составлена совместно с ведущими IT-компаниями РФ.

Статистика Российской Академии «Цифра»:
  1. Более 1000 студентов обучается в Калинингаде на сегодняшний день.
  2. 1 200 кв. м учебной площади.
  3. 35 преподавателей–практиков.
  4. Получение сертификации IT-партнеров.
  5. Индустриальный партнер Центра развития одаренных детей, «Точки Роста», «Кванториума».
  6. Открыты при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Ростелекома.
Почему выбирают Академию «Цифра?
Российская Академия «Цифра» оснащена новейшим оборудованием и самым современным программным обеспечением, укомплектована лучшими преподавателями в области информационных технологий. Её помещения красиво и удобно расположены на верхнем этаже БЦ «Морской» в самом центре города. Программа обучения написана в 2022 году, адаптирована под новые потребности рынка, обновляется и дополняется каждые 4 месяца.

В Российской Академии «Цифра» имеется свой стартап-центр, где выпускники могут презентовать авторский проект и сразу получить финансирование, не выходя из стен учебного заведения.
Также всем студентам академия предоставляет бесплатное рабочее пространство — коворкинг для практики и работы в период обучения.
Начните карьеру в IT, и вы будете представителем одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий.

Одно из главных преимуществ Российской Академии «Цифра» — это гарантированное трудоустройство при успешном окончании обучения, а также диплом о дополнительном образовании.
Каким профессиям обучают в Академии?
В первую очередь это специалисты по самым востребованным направлениям: программисты, разработчики сайтов и мобильных приложений, дизайнеры, специалисты по кибербезопасности. Также внедряется технология по изучению искусственного интеллекта, который является основным трендом 2023 года. На российском рынке и конкретно в нашем регионе специалистов катастрофически не хватает.
Студенты Российской академии «Цифра» имеют возможность оплатить свое
обучение за счет средств материнского (семейного) капитала.
Кто может стать студентом Российской Академии «Цифра»?
Программа обучения рассчитана на разную возрастную аудиторию:
  • Школьники (от 7 до 17 лет). Выпускники девятых и одиннадцатых
    классов, могут получить востребованную профессию в ближайшее время.
  • Студенты других учебных заведений (от 18 до 23 лет) смогут параллельно
    получать знания и навыки в сфере IT параллельно с высшим образованием.
  • Все желающие повысить квалификацию или сменить профессию на более
    востребованную (от 23 до 59 лет), для которых это отличная возможность изменить свою
    жизнь.
Цель Российской Академии «Цифра» — не только дать студентам достойный уровень знаний и практических навыков, но и научить их оперативному взаимодействию с преподавателем и друг с другом.

Обучение же взрослых полностью направлено на их дальнейшее трудоустройство, ведь именно это является одной из приоритетных целей наших студентов в Академии «Цифра».

Главная особенность Академии в том, что почти весь учебный процесс состоит из практических занятий. Каждый урок строится по принципу 90/10, где 90% практики, 10% теории. Люди не просто получают информацию — они учатся работать, и работать эффективно!

Реклама. ООО «Цифра». ИНН 3906413813. Erid: 2VSb5zAH6f2
Российская Академия «Цифра»
г. Калининград, ул. Театральная, 35, БЦ «Морской», 8-й этаж.

+7 (4012) 799-120

klgd.cifra.digital
