ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»
Делай мир лучше силой своего мастерства!
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» — одна из самых крупных профессиональных образовательных организаций Калининградской области с 75-летней историей.
Колледж сегодня:
Более 1600 студентов
Три отделения (два в Гусеве и одно в Озерске)
Созданы центры для проведения демонстрационных экзаменов по направлениям подготовки специалистов
Две современные мастерские в рамках национального проекта «Образование» по направлениям «агрономия» и «эксплуатация сельскохозяйственных машин»
Два специализированных центра компетенций по направлениям «ветеринария» и «геопространственные технологии»
Сварочная мастерская
Лаборатория диагностики оборудования, машин и механизмов
Ветеринарная клиника
Учебное хозяйство
Машинно-тракторный парк современной техники
Центр содействия трудоустройства выпускников
Колледж-классы
Участник кластера федерального проекта «Профессионалитет»
Увлекательная внеучебная деятельность студентов
Дополнительное образование
Многие выпускники колледжа сделали успешную карьеру и трудятся в различных организациях и на предприятиях Калининградской области.
Крупнейшие партнеры:
Агрохолдинг «Долгов Групп»
АПХ «Залесье»
RBPI Group
Главное управление МЧС России по Калининградской области
ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз»
ГКУ КО «Управление охотничьего и лесного хозяйства»
Городские управляющие компании ЖКХ
СУ АО «ВАД»
ГПКО «ДЭП»
АО «Мелнест»
Городские водоканалы
ООО «Новое Поле»
ГБУВ КО «Областная СББЖ»
ООО «Захаров и Фарафонтова»
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 1 (г. Гусев, ул. Тимирязева, 3)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Агрономия;очная;3 года 10 мес.;50/0;-;
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;очная;3 года 10 мес.; 25/0;-
Ветеринария;очная;3 года 10 мес.;50/0;-
Экономика и бухгалтерский учет<br>(по отраслям);очная;2 года 10 мес.;0/25;51 000руб.
Юриспруденция;очная;2 года 10 мес.;0/25;51 000 руб.
на базе основного общего образования (11 классов)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Юриспруденция;заочная;2 года 10 мес.;0/20;30 000 руб.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 2 (г. Гусев, ул. Советская, 8)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Мастер отделочных строительных и декоративных работ;очная;1 год 10 мес.;25/0;-
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);очная;1 год 10 мес.;50/0;-
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;очная;1 год 10 мес.;50/0;-
Мастер сельскохозяйственного производства;очная;1 год 10 мес.;25/0;-
Программы профессионального обучения (для лиц с ОВЗ)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Облицовщик-плиточник;очная; 10 мес.; 13/0;-
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 3 (г. Озерск, ул. Пограничная, 23)
Специальность;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения в год
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения;очная;3 года 10 мес.;25/0;-;
Защита в чрезвычайных ситуациях<br>(проводится вступительное испытание);очная;3 года 10 мес.;50/0;-
Природоохранное обустройство территорий;очная;2 года 10 мес.;25/0;-
Землеустройство;очная;3 года 10 мес.;25/0;-
Лесное и лесопарковое хозяйство;очная;3 года 10 мес.;25/0;-
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;очная;3 года 10 мес.;25/0;-
Агромелиорация;очная;2 года 10 мес.;25/0;-
Цены указаны 2024 года, могут увеличиться на 10%.
Приемная комиссия: с 20 июня по 15 августа. Понедельник — пятница: с 9-00 до 16-00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) Суббота: с 9:00 до 13:00. Выбирай будущее вместе с нами!
Реклама. ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства». ИНН 3902011158 Erid: 2VSb5wzJVzp
Колледж агротехнологий и природообустройства
Калининградская область, г. Гусев, ул. Тимирязева, 3
Телефон приемной комиссии +7 (4012) 79 72 23 (доб. 106)