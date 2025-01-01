ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»

Делай мир лучше силой своего мастерства!
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» — одна из самых крупных профессиональных образовательных организаций Калининградской области с 75-летней историей.
Колледж сегодня:
  • Более 1600 студентов
  • Три отделения (два в Гусеве и одно в Озерске)
  • Созданы центры для проведения демонстрационных экзаменов по направлениям подготовки специалистов
  • Две современные мастерские в рамках национального проекта «Образование» по направлениям «агрономия» и «эксплуатация сельскохозяйственных машин»
  • Два специализированных центра компетенций по направлениям «ветеринария» и «геопространственные технологии»
  • Сварочная мастерская
  • Лаборатория диагностики оборудования, машин и механизмов
  • Ветеринарная клиника
  • Учебное хозяйство
  • Машинно-тракторный парк современной техники
  • Центр содействия трудоустройства выпускников
  • Колледж-классы
  • Участник кластера федерального проекта «Профессионалитет»
  • Увлекательная внеучебная деятельность студентов
  • Дополнительное образование
Многие выпускники колледжа сделали успешную карьеру и трудятся в различных организациях и на предприятиях Калининградской области.
Крупнейшие партнеры:
  • Агрохолдинг «Долгов Групп»
  • АПХ «Залесье»
  • RBPI Group
  • Главное управление МЧС России по Калининградской области
  • ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз»
  • ГКУ КО «Управление охотничьего и лесного хозяйства»
  • Городские управляющие компании ЖКХ
  • СУ АО «ВАД»
  • ГПКО «ДЭП»
  • АО «Мелнест»
  • Городские водоканалы
  • ООО «Новое Поле»
  • ГБУВ КО «Областная СББЖ»
  • ООО «Захаров и Фарафонтова»
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 1 (г. Гусев, ул. Тимирязева, 3)
на базе основного общего образования (11 классов)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 2 (г. Гусев, ул. Советская, 8)
Программы профессионального обучения (для лиц с ОВЗ)
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
отделение № 3 (г. Озерск, ул. Пограничная, 23)
Цены указаны 2024 года, могут увеличиться на 10%.
Приемная комиссия: с 20 июня по 15 августа.
Понедельник — пятница: с 9-00 до 16-00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
Суббота: с 9:00 до 13:00.
Выбирай будущее вместе с нами!

Реклама. ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства». ИНН 3902011158 Erid: 2VSb5wzJVzp
Колледж агротехнологий и природообустройства
Калининградская область, г. Гусев, ул. Тимирязева, 3

Телефон приемной комиссии
+7 (4012) 79 72 23 (доб. 106)

katip39@mail.ru

katip39.ru


Вернуться назад
© 2025 «Новый Калининград.Ru»
Реклама