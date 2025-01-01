Наша команда сделает учебу по-настоящему яркой и полезной! Не в рекламе, а на деле!
Этот колледж для вас, если:
Вы хотите интересно учиться
Вы хотите, чтобы в дальнейшем была интересная и хорошо оплачиваемая работа
Вы заинтересованы в индивидуальном подходе
Колледж Экономики и Педагогики (КЭП) — современная образовательная организация среднего профессионального образования, работающая под девизом «Образование, доступное каждому!».
Наша команда ориентирована на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека, которая показывает важность индивидуального подхода к каждому обучающемуся, что позволяет нам обеспечить студента не только набором знаний и компетенций, но и подготовить его к реализации в профессии с учетом желаний и способностей.
Учиться никогда не поздно!
Особенностью нашего колледжа является умение работать со «взрослыми» студентами. Мы убеждены, что каждый человек талантлив.
Наши преподаватели кропотливо находят сильные стороны каждого студента, выявляют его скрытые возможности, окрыляют на творчество. Всё это приносит свои плоды: из порой робких, нерешительных молодых людей вырастают творческие, уверенные в себе личности.
Колледж — единственная средняя профессиональная образовательная организация в городе Калининграде, которая ведет подготовку по специальности «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах». Сегодня почти 50% всех воспитателей детских садов города Калининграда являются выпускниками КЭП, в том числе занимают руководящие должности.
Структура образования КЭП максимально адаптирована к потребностям студента. Существует очная и заочная форма обучения. При заочной форме обучение проходит по субботним дням, что повышает качество образовательного процесса. А рассредоточенная сессия позволяет совмещать профессиональную деятельность с учебой. Возможно обучение по индивидуальным программам.
Уровень полученных знаний дает возможность выпускникам колледжа не только работать по специальности, но и открывать собственный бизнес.
Высокий профессионализм преподавательского коллектива колледжа обеспечивает успешную образовательную деятельность, поэтому большая часть выпускников продолжает обучение в вузах Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии.
«Образование, доступное каждому!» — вот девиз нашего колледжа.
Специальности:
Название специальности; Форма обучения; Срок обучения; Стоимость платного обучения;
38.02.01<br>Экономика и бухгалтерский учёт<br>(по отраслям) бухгалтер; очная;2 г. 10 мес.<br>1 г. 10 мес;10 600 в месяц<br>53 000 семестр;
;заочная;3 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр;
38.02.08<br>Торговое дело; очная; 2 г. 10 мес.<br>1 г. 10 мес;10 600 в месяц<br>53 000 семестр;
;заочная;3 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр;
40.02.04<br>Юриспруденция; очная; 2 г. 10 мес.<br>1 г. 10 мес;10 600 в месяц<br>53 000 семестр;
;заочная;3 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр;
44.02.01<br>Дошкольное образование; очная; 2 г. 10 мес.<br>3 г. 10 мес;11 000 в месяц<br>55 000 семестр;
;заочная;4 г. 10 мес.<br>3 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр;
44.02.02<br>Преподавание в начальных классах; очная; 2 г. 10 мес.<br>3 г. 10 мес;11 000 в месяц<br>55 000 семестр;
;заочная;4 г. 10 мес.<br>3 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр;
43.02.16<br>Туризм и гостеприимство; очная; 1 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес;11 000 в месяц<br>55 000 семестр;
;заочная;3 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр;
Наш сайт Наш вк
Наш сайт
Наш ВК
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер ЛО35-01236-39/00226606 от 05.10.2021 г. выдана Министерством образования Калининградской области, бессрочно.
Аккредитация А007-01236-39/01139912 от 02.08.2017 г, выдана Федеральной службой в сфере образования и науки, бессрочно.