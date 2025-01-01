Колледж Экономики и Педагогики

Название специальности; Форма обучения; Срок обучения; Стоимость платного обучения;

38.02.01<br>Экономика и бухгалтерский учёт<br>(по отраслям) бухгалтер; очная;2 г. 10 мес.<br>1 г. 10 мес;10 600 в месяц<br>53 000 семестр; ;заочная;3 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр; 38.02.08<br>Торговое дело; очная; 2 г. 10 мес.<br>1 г. 10 мес;10 600 в месяц<br>53 000 семестр; ;заочная;3 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр; 40.02.04<br>Юриспруденция; очная; 2 г. 10 мес.<br>1 г. 10 мес;10 600 в месяц<br>53 000 семестр; ;заочная;3 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр; 44.02.01<br>Дошкольное образование; очная; 2 г. 10 мес.<br>3 г. 10 мес;11 000 в месяц<br>55 000 семестр; ;заочная;4 г. 10 мес.<br>3 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр; 44.02.02<br>Преподавание в начальных классах; очная; 2 г. 10 мес.<br>3 г. 10 мес;11 000 в месяц<br>55 000 семестр; ;заочная;4 г. 10 мес.<br>3 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр; 43.02.16<br>Туризм и гостеприимство; очная; 1 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес;11 000 в месяц<br>55 000 семестр; ;заочная;3 г. 10 мес.<br>2 г. 10 мес.;7 600 в месяц<br>38 000 семестр;