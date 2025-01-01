Калининградский государственный технический университет

Работодатели ждут наших выпускников

— Сегодня уникальное время, которое в системе профессионального образования мы ждали десятилетия. Работодатели стремятся найти взаимопонимание с учебными заведениями всех уровней, объясняют, какой конкретно им нужен специалист. За последние несколько лет инициатив по взаимодействию с университетом по подготовке кадров, по развитию технологий было столько, сколько не было за последние 10−15 лет. Тогда мы обращались к работодателям и производственникам с просьбами и предложениями, в том числе по поводу создания производственных, базовых кафедр, но встречали непонимание и безынициативность работодателя и бизнеса. Сейчас мы видим, что они не просто соглашаются с нашими предложениями, а, наоборот, проявляют инициативу, обращаются к нам, а мы всегда готовы к тому, чтобы наше образование всех уровней, наука и инновации были «заточены» под конкретное производство.



КГТУ с момента перевода в Калининград в 1958 году развивается как многопрофильный вуз, ориентированный на потребности экономики своего региона и рыбохозяйственного комплекса России в целом. У нас действует более 90 программ высшего и среднего профессионального образования, где обучается более 11 тысяч студентов. Самое крупное — это инженерно-техническое направление, в том числе и судостроение, которое является одним из основных приоритетов нашего развития.