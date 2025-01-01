Калининградский государственный технический университет

Обеспечиваем потребности экономики квалифицированными кадрами
Калининградский государственный технический университет (КГТУ) давно завоевал славу главного российского вуза в отрасли рыбного хозяйства и остается флагманом отраслевого образования страны.
КГТУ является вузом Федерального агентства по рыболовству, который ориентирован на потребности экономики своего региона и рыбохозяйственного комплекса России.
Наряду с морскими специальностями, биотехнологиями, экономикой и IT самыми крупными направлениями обучения являются инженерно- техническое, в том числе и судостроение.
Образовательный комплекс КГТУ, помимо университета, включает Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, Калининградский и Санкт-Петербургский морские рыбопромышленные колледжи.

Подробнее о сегодняшней работе университета рассказывает
ректор КГТУ Владимир Волкогон:
Работодатели ждут наших выпускников
— Сегодня уникальное время, которое в системе профессионального образования мы ждали десятилетия. Работодатели стремятся найти взаимопонимание с учебными заведениями всех уровней, объясняют, какой конкретно им нужен специалист. За последние несколько лет инициатив по взаимодействию с университетом по подготовке кадров, по развитию технологий было столько, сколько не было за последние 10−15 лет. Тогда мы обращались к работодателям и производственникам с просьбами и предложениями, в том числе по поводу создания производственных, базовых кафедр, но встречали непонимание и безынициативность работодателя и бизнеса. Сейчас мы видим, что они не просто соглашаются с нашими предложениями, а, наоборот, проявляют инициативу, обращаются к нам, а мы всегда готовы к тому, чтобы наше образование всех уровней, наука и инновации были «заточены» под конкретное производство.

КГТУ с момента перевода в Калининград в 1958 году развивается как многопрофильный вуз, ориентированный на потребности экономики своего региона и рыбохозяйственного комплекса России в целом. У нас действует более 90 программ высшего и среднего профессионального образования, где обучается более 11 тысяч студентов. Самое крупное — это инженерно-техническое направление, в том числе и судостроение, которое является одним из основных приоритетов нашего развития.
Предприятия-партнеры
— Однозначно за этот год у нас расширился спектр и количество предприятий, которые протянули нам руку в организации практики и во взаимодействии. Большую роль в этом сыграло создание образовательно-производственного центра «Рыбопромышленный кластер», на базе которого мы осуществляем сегодня реализацию федерального проект «Профессионалитет». Если брать по программам высшего образования, не привязываясь к профильному рыбохозяйственному образованию, то в число крупных партнеров входят предприятия АО ОКБ «Факел», «Автотор», рыбколхоз «За Родину» (со всем спектром: от рыбодобычи, до обработки, маркетинга, разработки рецептур), ПСЗ «Янтарь» и «33-й судостроительный завод». Это основные крупные работодатели, с которыми идет не просто взаимодействие, а с которыми мы плотно работаем, слышим и отвечаем на их запросы.

Сейчас мы видим серьезную заинтересованность крупных сельскохозяйственных корпораций, которые расположены у нас в регионе. Калининградский государственный технический университет имеет значительный потенциал по аграрным направлениям, и мы уже начали взаимодействовать с крупными корпорациями, такими как «Залесье —АГРО», «Мираторг-Запад» по совместной работе в разработке кормов, почвоведении, генетике. Я думаю, что в ближайшем будущем это даст результат. Также мы в КГТУ регулярно проводим «Школы фермера». На мой взгляд, это очень хорошая инициатива «Россельхозбанка» и Министерства сельского хозяйства Калининградской области. Мы видим отзывы, знаем, что эти потоки «Школы фермера» уже дают для бизнеса начинающих аграриев хорошие результаты, и, как следствие, наш регион дополнительно получает качественные продукты питания и решает вопрос импортозамещения.
Развиваем целевое обучение
— Не секрет, что привлечение мотивированных абитуриентов — это основа для подготовки высококвалифицированных специалистов. Ранее мы подробно представляли свою модель подготовки в инженерных классах судостроительного профиля. Университет активно участвует в проекте, поддержанном Правительством Калининградской области, по созданию и функционированию таких классов. По итогам трех лет работы по этому направлению университет является академическим партнёром 17 общеобразовательных организаций. Число школьников, обучающихся в инженерных классах, составляет более 1000 человек (для сравнения, в 2022 году было 3 организации и 109 обучающихся). В этом вопросе нас поддержали практически все ведущие судостроительные и судоремонтные предприятия.
Данная концепция была поддержана в рамках проводимого Минобрнауки России конкурса на создание инженерных классов для судостроительной отрасли, и университет получил грант в размере 26 млн рублей на эти цели. Планируется в 2025 году создать 11 классов с численностью обучающихся более 220 человек в двух регионах Российской Федерации (в дополнение к уже существующим).
Новое оборудование
— В последние годы благодаря инициативе Росрыболовства нам удалось значительно пополнить и обновить лабораторную базу по таким направлениям, как цифровые технологии, переработка пищевой продукции. Был создан Химико-аналитический ресурсный центр. Тренажерный комплекс Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота соответствует всем необходимым международным стандартам по всем направлениям подготовки моряков.

По энергетическому направлению у нас также значительный рост материальной базы лабораторий, мы приобретаем новое оборудование. В данном случае нам помогла инициатива губернатора по созданию в нашем регионе Инжинирингового центра ABB. На международном уровне европейцам этот проект ничего не дал, а у нас появилось новое современное оборудование, несколько лабораторий, которые, естественно, и повысили качество подготовки наших энергетиков, и улучшили материальную базу университета.

Кстати, возвращаясь к уже сказанному, участники Рыбопромышленного кластера по проекту «Профессионалитет» также передали много действующего оборудования в рабочем состоянии, которое уже смонтировано в учебных заведениях и применяется для обучения.
Наука
— Прикладная наука при индустриальном росте в нашей стране развивалась в значительной части за счет отраслевых вузов. Мы участвуем во многих проектах и грантовых конкурсах, и сегодня у отраслевых вузах, таких как КГТУ, есть немало возможностей выигрывать и побеждать. Поддерживая таким образом некоторые научные разработки КГТУ по таким направлениям, как рыбопереработка, аквакультура, биотехнология, энергетика, сельское хозяйство, машиностроение.

Я считаю, что дополнительно к тому, что уже делает государство в глобальном стратегическом плане для поддержания молодых ученых, все-таки необходимо добавить региональные или федеральные точечные социальные программы по привлечению молодых ученых к научной деятельности. А это в первую очередь выделение денежных средств для проведения исследований и создания разработок, которые необходимы региону и отрасли, и решения квартирного вопроса.
Мы обучаем профессиям будущего
— Мы видим подъем интереса со стороны государства и бизнеса к развитию производственного сектора всех направлений. Поэтому мы как технический университет обязаны обеспечить интерес работодателей и потребности экономики нашего государства квалифицированными кадрами. Естественно, мы продолжаем готовить специалистов на высоком качественном уровне. Среди наиболее востребованных хотел бы выделить подготовку плавсостава, в первую очередь для рыбопромыслового флота, который сейчас очень интенсивно обновляется и переоборудуется.

Естественно, не хочется говорить отдельно об IT-специальностях, хотя это направление есть в университете. По всем перечисленным производственным направлениям инженеров, изобретателей, техников образование сейчас усиленно трансформируется, обретает новые современные формы обучения. Поэтому цифровизация и IT-технологии должны присутствовать везде, в каждом направлении подготовки специалистов. Над этим мы и работаем!
Здесь вы можете познакомиться с направлениями подготовки в стенах КГТУ и БГАРФ
Институт рыболовства и аквакультуры
Институт агроинженерии и пищевых систем
Институт цифровых технологий
Институт морских технологий, энергетики и строительства
Институт отраслевой экономики и управления
Морской институт
Фото: Василий Семидьянов, Валерий Притченко
Реклама. ФГБОУ ВО «КГТУ». ИНН 3904014891 Erid: 2VSb5yLVMf6
Калининградский государственный технический университет
Калининград, Советский проспект, 1

Телефон приемной комиссии:
+7 (4012) 99-59-99


www.klgtu.ru
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