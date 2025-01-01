Предприятия-партнеры
— Однозначно за этот год у нас расширился спектр и количество предприятий, которые протянули нам руку в организации практики и во взаимодействии. Большую роль в этом сыграло создание образовательно-производственного центра «Рыбопромышленный кластер», на базе которого мы осуществляем сегодня реализацию федерального проект «Профессионалитет». Если брать по программам высшего образования, не привязываясь к профильному рыбохозяйственному образованию, то в число крупных партнеров входят предприятия АО ОКБ «Факел», «Автотор», рыбколхоз «За Родину» (со всем спектром: от рыбодобычи, до обработки, маркетинга, разработки рецептур), ПСЗ «Янтарь» и «33-й судостроительный завод». Это основные крупные работодатели, с которыми идет не просто взаимодействие, а с которыми мы плотно работаем, слышим и отвечаем на их запросы.
Сейчас мы видим серьезную заинтересованность крупных сельскохозяйственных корпораций, которые расположены у нас в регионе. Калининградский государственный технический университет имеет значительный потенциал по аграрным направлениям, и мы уже начали взаимодействовать с крупными корпорациями, такими как «Залесье —АГРО», «Мираторг-Запад» по совместной работе в разработке кормов, почвоведении, генетике. Я думаю, что в ближайшем будущем это даст результат. Также мы в КГТУ регулярно проводим «Школы фермера». На мой взгляд, это очень хорошая инициатива «Россельхозбанка» и Министерства сельского хозяйства Калининградской области. Мы видим отзывы, знаем, что эти потоки «Школы фермера» уже дают для бизнеса начинающих аграриев хорошие результаты, и, как следствие, наш регион дополнительно получает качественные продукты питания и решает вопрос импортозамещения.