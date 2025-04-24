Колледж предпринимательства

Специальности, которым учат не везде
Дизайн, IT, реставратор, ювелир — Колледж предпринимательства обучает увлекательным профессиям, необходимым современному обществу.
История учебного заведения начинается в 1953 году. На базе учебно-курсового комбината Управления местными торгами Калининградской области открылась школа торгово-кулинарного ученичества. А в 1966 году при оборонном заводе «Кварц» начало функционировать профессиональное училище, где готовили слесарей, токарей, разметчиков и фрезеровщиков. В 1967 году учреждение начинает готовить мастеров производственных участков и огранщиков поделочных камней. Время шло и вносило свои коррективы, учебные учреждения стали Художественно-промышленным техникумом и Колледжем предпринимательства. В 2019-м они объединились в один большой Колледж предпринимательства. Сейчас он включает в себя два корпуса в исторических зданиях: 1913 года постройки на улице Брамса и 1966 года — на улице Генерал-лейтенанта Озерова, и еще один на улице Спортивной.
В приоритет входят IT и дизайн
Сегодня Колледж предпринимательства — это более полутора тысяч успешных, креативных, ярких и перспективных студентов, семьдесят высокопрофессиональных педагогов первой и высшей категорий, в том числе кандидатов наук и магистров. Ювелирные мастерские и компьютерные кабинеты здесь оснащены самым современным оборудованием. Колледж развивается в современном ритме.
Студенчество — лучшее время
Богатая событиями студенческая жизнь буквально затягивает учащихся. Ребята организовывают и сами участвуют в интеллектуально-развлекательных играх, воплощают в жизнь проекты, участвуют в праздничных концертах и творческих конкурсах, некоторые именно здесь открывают свои таланты. Можно проявить себя в волонтерском отряде «Вместе», спортивном клубе «Молния», в работе патриотического клуба «Я горжусь!», можно посещать спортивные секции и кружки, заниматься волейболом и шахматами, настольным теннисом или изучать психологию межличностного общения в психологической мастерской. Участвовать в проекте «СтудМаркет», проявить свои таланты в Медиацентре.

Где учатся лучшие дизайнеры и ювелиры в России?
В арсенале Колледжа многочисленные победы в конкурсах профессионального мастерства: «Профессионалы», «Абилимпикс» и другое. В 2025 году на региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» — три первых места, два вторых и три третьих в семи компетенциях; «Профессионалы»: шесть первых мест, четыре вторых и три третьих в 11 компетенциях!
В центре внимания — продвижение выпускников на рынке труда
Существенной поддержкой для выпускников является проектно-продюсерский центр содействия трудоустройству, который работает на базе Колледжа. Он создан для сотрудничества с предприятиями, нуждающимися в квалифицированных кадрах. Колледж организовывает стажировки и практики, повышает уровень конкурентоспособности и информированности студентов. Дополнительные возможности учащимся и абитуриентам дают ярмарки вакансий, дни карьер и презентаций предприятий, организованные Центром содействия.
Специальности, которым обучают только в Колледже предпринимательства
На базе 9-11-х классов в Колледже можно получить 12 специальностей: «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Организация перевозок и управление на транспорте», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Реставрация», «Ювелир», «Художник миниатюрной живописи», «Дизайн» (по отраслям), «Графический дизайнер», «Реклама». Отметим, что на специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», на профессии «Художник миниатюрной живописи» и «Ювелир» учат в области только здесь. К тому же обучение осуществляется далеко не во всех регионах страны.
Приём по профессиям среднего профессионального образования для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (2025-2026 учебный год)
Приём по специальностям среднего профессионального образования для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (2025-2026 учебный год)

Реклама. Государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж предпринимательства», ИНН 3904015334. Erid: 2VSb5xCwkLg

Колледж предпринимательства
Калининград, ул. Брамса, д. 9

Телефон:
+7 (4012) 95-77-75
www.kolledge39.ru
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