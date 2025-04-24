Колледж предпринимательства

Студенчество — лучшее время
Богатая событиями студенческая жизнь буквально затягивает учащихся. Ребята организовывают и сами участвуют в интеллектуально-развлекательных играх, воплощают в жизнь проекты, участвуют в праздничных концертах и творческих конкурсах, некоторые именно здесь открывают свои таланты. Можно проявить себя в волонтерском отряде «Вместе», спортивном клубе «Молния», в работе патриотического клуба «Я горжусь!», можно посещать спортивные секции и кружки, заниматься волейболом и шахматами, настольным теннисом или изучать психологию межличностного общения в психологической мастерской. Участвовать в проекте «СтудМаркет», проявить свои таланты в Медиацентре.