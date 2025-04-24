История учебного заведения начинается в 1953 году. На базе учебно-курсового комбината Управления местными торгами Калининградской области открылась школа торгово-кулинарного ученичества. А в 1966 году при оборонном заводе «Кварц» начало функционировать профессиональное училище, где готовили слесарей, токарей, разметчиков и фрезеровщиков. В 1967 году учреждение начинает готовить мастеров производственных участков и огранщиков поделочных камней. Время шло и вносило свои коррективы, учебные учреждения стали Художественно-промышленным техникумом и Колледжем предпринимательства. В 2019-м они объединились в один большой Колледж предпринимательства. Сейчас он включает в себя два корпуса в исторических зданиях: 1913 года постройки на улице Брамса и 1966 года — на улице Генерал-лейтенанта Озерова, и еще один на улице Спортивной.