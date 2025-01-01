Колледж строительства и профессиональных технологий

Учиться в колледже ответственно и престижно! Сегодня колледж — это не только лаборатории и мастерские, а в первую очередь профессиональный коллектив и талантливые студенты.



КСиПТ стал победителем конкурсного отбора ФП Профессионалитет и в 2026 году на базе колледжа совместно с ведущими сельхозпредприятиями ООО «АПХ «Залесье»», ООО «ГК «Атлантис»», ООО «ХК Агро Маршальское», ООО «Орбита-Агро» и ООО «УК «РБПИ Групп» будет создан кластер сельского хозяйства. Благодаря этому с 2025 года открывается набор на новые специальности, такие как «Мастер растениеводства», «Электротехнические системы в АПК» и «Агромелиорация», соответствующие требованиям предприятий и перспективам развития агропромышленного комплекса Калининградской области.