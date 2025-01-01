ГБУ КО ПОО «КСиПТ»
Колледж строительства и профессиональных технологий

Стань профессионалом уже сегодня
Колледж строительства и профессиональных технологий «КСиПТ» — это современная образовательная организация, осуществляющая подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства и строительной отрасли региона.
Колледж — это:
  • 38 лет профессиональной работы по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики региона;
  • Образовательная программа «Профессионалитет», а значит, «Ты в хорошей компании!»;
  • 18 направлений подготовки по программам среднего профессионального образования;
  • Два отделения (г. Полесск и г. Гурьевск);
  • 2 общежития для иногородних;
  • Более 1000 студентов;
  • Профессиональная команда единомышленников в составе 86 человек.
Учиться в колледже ответственно и престижно! Сегодня колледж — это не только лаборатории и мастерские, а в первую очередь профессиональный коллектив и талантливые студенты.

КСиПТ стал победителем конкурсного отбора ФП Профессионалитет и в 2026 году на базе колледжа совместно с ведущими сельхозпредприятиями ООО «АПХ «Залесье»», ООО «ГК «Атлантис»», ООО «ХК Агро Маршальское», ООО «Орбита-Агро» и ООО «УК «РБПИ Групп» будет создан кластер сельского хозяйства. Благодаря этому с 2025 года открывается набор на новые специальности, такие как «Мастер растениеводства», «Электротехнические системы в АПК» и «Агромелиорация», соответствующие требованиям предприятий и перспективам развития агропромышленного комплекса Калининградской области.
Студенты параллельно с обучением основной специальности также могут освоить дополнительные профессии, востребованные на рынке труда. Например, обучаясь на мастера по ремонту автомобилей, овладеть профессией сварщика.
КСиПТ активно сотрудничает с большим количеством предприятий и
работодателей, благодаря чему многие студенты уже во время прохождения
производственной практики трудоустраиваются и в дальнейшем успешно
совмещают работу и учебу. Кроме того, только в нашем колледже в регионе можно
обучиться по профессиям «Садово-парковое и ландшафтное строительство»,
«Кровельщик», «Мастер общестроительных работ», поэтому на специалистов
данных направлений большая конкуренция среди работодателей.
С 20 июня 2025 г. в КСиПТе стартует приемная кампания по набору на обучение по программам СПО на базе 9 и 11 классов:
Колледж объявляет набор учащихся на базе 9 и 11 классов:
  • Обучение на бюджетной и коммерческой основе;
  • Поступление без экзаменов;
  • Поступление по среднему баллу профильных предметов;
  • Иногородним предоставляется общежитие;
  • Отсрочка от армии на весь период обучения;
  • Диплом государственного образца;
  • Очная и заочная форма обучения;
  • Вступительные испытания на некоторые специальности.
ПЛАН НАБОРА на 2025–2026 учебный год
Специальности (очная форма)
Специальности (заочная форма)
Профессии (очная форма)
Профессиональное обучение для лиц с ОВЗ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035−1 236-
39/226 702 от 30 ноября 2020 г., выдана Министерством образования
Калининградской области на срок — бессрочно.
Государственная аккредитация № А007−1 236−39/960 250 от 08.12. 2023 г. на срок
— бессрочно
Реклама. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж строительства и профессиональных технологий». Erid: 2VSb5x1k8z4
ГБУ КО ПОО КСиПТ
Колледж строительства и профессиональных технологий
г. Полесск, ул. Авиационная, 4
г. Гурьевск, ул. Заречная, 38А

Телефон
+7 (4012) 640 270
priem-ksipt@mail.ru
info@ksipt39.ru

ptpt39.ru
Вернуться назад
© 2025 «Новый Калининград.Ru»
Реклама