Колледж сервиса и туризма

Название специальности/профессии;Форма обучения;Срок обучения;Наличие бюджетных / платных мест;Стоимость платного обучения**

Сервис на транспорте (по видам транспорта);очная;2 года 10 месяцев (на базе 9 кл.);75/15;95 000 Поварское и кондитерское дело;очная;2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.);25/5;95 000 Поварское и кондитерское дело;очная;3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.);75/15;95 000 Туризм и гостеприимство;очная;2 год 10 месяцев (на базе 9 кл.);175/35;95 000 Туризм и гостеприимство;очная;1 год 10 месяцев (на базе 11 кл.);25/5;95 000 Технологии индустрии красоты;очная;2 года 10 месяцев (на базе 9 кл.);25/35;95 000 Технологии индустрии красоты;очная;1 года 10 месяцев (на базе 11 кл.);25/5;95 000 Повар, кондитер;очная;2 года 10 месяцев (на базе 9 кл.);75/15;87 200