Колледж сервиса и туризма

Колледж — современная площадка для подготовки кадров для индустрии туризма, гостеприимства и сферы услуг, студенты проходят практику в оборудованных мастерских по компетенциям «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Туризм», «Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «Ногтевой сервис» и «Эстетическая косметология».
В Колледже сервиса и туризма обучается 1500 студентов по 5 профессиям и специальностям.
Что влияет на поступление?
Вступительное испытание (для направления 43.02.17)
Средний балл профильных учебных предметов
Документы для поступления: паспорт (оригинал и копия), аттестат или диплом, 4 фотографии (размер 3*4 см), медицинская справка.