Государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж сервиса и туризма» является базовой профессиональной образовательной организацией в регионе по приоритетной области подготовки «Сфера услуг и туризм» и реализует образовательные программы по специальностям и профессиям укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.

Колледж — современная площадка для подготовки кадров для индустрии туризма, гостеприимства и сферы услуг, студенты проходят практику в оборудованных мастерских по компетенциям «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Туризм», «Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «Ногтевой сервис» и «Эстетическая косметология».

В Колледже сервиса и туризма обучается 1500 студентов по 5 профессиям и специальностям.

17 мая 2025 года в 12.00 (Литовский вал, д. 27а) состоится День открытых дверей.

Что влияет на поступление?


  Вступительное испытание (для направления 43.02.17)

  Средний балл профильных учебных предметов

Документы для поступления: паспорт (оригинал и копия), аттестат или диплом, 4 фотографии (размер 3*4 см), медицинская справка.

Свидетельство об аккредитации: 39А01 № 0000396, регистрационный № 1329, дата выдачи 18.06.2019 г., срок действия до 18 июня 2025 г.

г. Калининград, Литовский вал, 27а,
Контакты приемной комиссии:
+7 (4012) 58-18-71
gauspo_kst@mail.ru

Приемная комиссия: с 20 июня до 15 августа
Прием заявлений возможен через портал «Госуслуги»

cпокст.рф
