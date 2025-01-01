Санкт-Петербургский аграрный университет

Аграрный университет является единственным отраслевым вузом в Калининградской области. Вот уже более 65 лет филиал обучает агрономов, зоотехников, агроинженеров, а также экономистов и менеджеров. Профессионализм выпускников — результат не только насыщенной учебной программы, но и регулярной практики студентов во время обучения. Филиал тесно сотрудничает с ведущими профильными организациями региона: АПХ «Залесье», АПХ «Долгов Групп», АПХ «Мираторг», ООО «Залесский фермер», ООО «Романовски Агро», ООО «Зеленый сад», ООО «Балтийские семена», ООО «Конный завод «Георгенбург», ООО «Каштановка», АО «Россельхозбанк» и др.

Выпускники филиала не испытывают проблем с трудоустройством.

Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета является современным учебным заведением, шагающим в ногу со временем. На сегодня здесь работает 34 преподавателей и научных сотрудников, в том числе 4 доктора наук и 20 кандидатов наук.

В филиале созданы все условия для комфортного обучения. Все аудитории оборудованы современной техникой. Здание филиала является объектом культурного наследия регионального значения.