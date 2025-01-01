Санкт-Петербургский аграрный университет

Обучение в Калининградской области
Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета готовит специалистов высокого класса с 1959 года. За это время вуз выпустил более 10 тысяч профессионалов, востребованных не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.
Аграрный университет является единственным отраслевым вузом в Калининградской области. Вот уже более 65 лет филиал обучает агрономов, зоотехников, агроинженеров, а также экономистов и менеджеров. Профессионализм выпускников — результат не только насыщенной учебной программы, но и регулярной практики студентов во время обучения. Филиал тесно сотрудничает с ведущими профильными организациями региона: АПХ «Залесье», АПХ «Долгов Групп», АПХ «Мираторг», ООО «Залесский фермер», ООО «Романовски Агро», ООО «Зеленый сад», ООО «Балтийские семена», ООО «Конный завод «Георгенбург», ООО «Каштановка», АО «Россельхозбанк» и др.
Выпускники филиала не испытывают проблем с трудоустройством.
Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета является современным учебным заведением, шагающим в ногу со временем. На сегодня здесь работает 34 преподавателей и научных сотрудников, в том числе 4 доктора наук и 20 кандидатов наук.
В филиале созданы все условия для комфортного обучения. Все аудитории оборудованы современной техникой. Здание филиала является объектом культурного наследия регионального значения.
Филиал располагает собственным учебным полем площадью 9 гектаров, которое служит базой для научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. Здесь осваивают технологии выращивания сельскохозяйственных культур, изучают болезни растений, учатся проводить их обработку химическими препаратами и многое другое. Особое внимание уделяется биологизации земель.
В Калининградском филиале Санкт-Петербургского государственного аграрного университета обучение проводится по очной, очно-заочной и заочной формам. Выпускникам филиала выдается диплом государственного образца Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Всем студентам предоставляется общежитие.

С 2025 года в филиале открыт набор в магистратуру по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль «Муниципальное управление устойчивым развитием территории»).

Калининградский филиал осуществляет внеучебную работу, направленную на всестороннее развитие студентов. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.

Студенты могут заниматься в различных спортивных секциях, в числе которых гиревой спорт, настольный теннис, бокс, пауэрлифтинг, спортивно-ножевое фехтование.

Ежегодно филиал проводит турнир по конкуру на кубок директора Калининградского филиала в г. Черняховске на базе конного завода «Георгенбург».

Придя к нам на обучение, вы попадете в дружную и крепкую студенческую семью!

Образовательные программы
Цены 2024 года, могут быть изменения
Лицензия № 1413 от 22.04.2015 г.
Аккредитация №3639 от 23.07.2021 г.
Реклама. Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ИНН 7820006490 Erid: 2VSb5z5uVzg
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Полесск, ул. Советская, 10

Приемная комиссия:
+7 (4012) 64 00 39
+7 (962) 268 40 51

kf.spbgau@mail.ru

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