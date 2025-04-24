Советский техникум-интернат

Мы находимся в городе Советске Калининградской области и готовы предложить обучение, поддержку и настоящую командную атмосферу каждому, кто ищет своё место и будущую профессию.
Здесь учатся:
- молодые люди с инвалидностью I, II, III группы и ОВЗ,
- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
- а также обычные подростки, поступившие на платной основе.
📌 Главная идея техникума
— никто не остаётся в стороне. У нас студенты с разными возможностями и историями учатся вместе
, растут рядом и учат друг друга принятию, взаимопомощи и уважению.