Советский техникум-интернат

Территория понимания, роста и настоящего дела

Добро пожаловать в Советский техникум-интернат!

Мы находимся в городе Советске Калининградской области и готовы предложить обучение, поддержку и настоящую командную атмосферу каждому, кто ищет своё место и будущую профессию.


Здесь учатся:

  • молодые люди с инвалидностью I, II, III группы и ОВЗ,
  • сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
  • а также обычные подростки, поступившие на платной основе.
📌 Главная идея техникума — никто не остаётся в стороне. У нас студенты с разными возможностями и историями учатся вместе, растут рядом и учат друг друга принятию, взаимопомощи и уважению.
Условия для жизни и учёбы
Советский техникум-интернат располагается в современном пятиэтажном здании с лифтом. Внутри — просторные учебные кабинеты, мастерские, библиотека, актовый зал и медиацентр.

Мы заботимся о комфорте студентов:
  • трёхразовое питание в собственной столовой,
  • тренажёрный зал и культурные пространства,
  • сенсорная комната и медицинский кабинет.
А самое главное — доброжелательная и поддерживающая атмосфера, за которой следят команда воспитателей, кураторов, психолог и социальный педагог.
Индивидуальный подход и сопровождение
Учебный процесс у нас строится на принципах индивидуального подхода — с учётом состояния здоровья, способностей и интересов студентов. Мы помогаем каждому освоить профессию, адаптироваться и выйти на рынок труда с уверенностью в своих силах.
Социальные и медицинские услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ, а образовательные программы соответствуют лицензионным требованиям.

Программы обучения на 2025–2026 учебный год
Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих
Стоимость обучения может измениться 1.06.2025 г.
🚘 Подготовка водителей категории «B»
  • Срок обучения: 3 месяца
  • Стоимость: 27 000 руб.
  • Автопарк: Nissan, Daewoo Matiz
  • 🚗 Возможность обучения с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями
🌱 Воспитание, развитие, социализация
Мы не только обучаем профессии, но и воспитываем активных, самостоятельных, добрых людей. У нас действуют:
  • медиастудия и вокальный кружок,
  • патриотический клуб «Мы вместе», музей «Память поколений»
  • экскурсии, походы в театр, поездки на фестивали,
  • проекты общественно-полезного труда и добровольчества.
🛏 Есть ли общежитие?
  • Да! Студенты из других населённых пунктов живут в общежитии, которое расположено прямо в здании техникума. Уютные жилые комнаты на 2–3 человека, с душем и туалетом. Также есть бытовая комната, где можно приготовить еду. Всё рядом и удобно.
📆 Как поступить?
Вы можете подать документы:
  • лично,
  • по почте,
  • в электронной форме: скачайте заявление на сайте www.sspt-internat.ru, заполните и отправьте его вместе со сканами документов на 📧 spu-internat@mail.ru
Реклама. Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Советский техникум-интернат». ИНН 3911001043. Erid: 2VSb5yVLv4g
Советский техникум-интернат
Калининградская обл., г. Советск, ул. Кировоградская, 6

Режим работы: Пн.–Пт. с 08:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

Телефоны:
+7 (40161) 6-51-20 — директор
+7 (40161) 6-51-24 — заместители
+7 (40161) 6-51-35 — вахта
+7 (40161) 6-51-20 — факс

Сайт: www.sspt-internat.ru
E-mail: spu-internat@mail.ru
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