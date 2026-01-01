Калининградский филиал Российского университета кооперации

Уровень образовательной программы;Наименование профессии, специальности;Название специальности;Срок обучения (очная/заочная/очно-заочная);Стоимость платного обучения руб./год (очная/заочная/очно-заочная);Необходимые профильные предметы (ЕГЭ) для поступления

Бакалавриат;09.03.02 Информационные системы и технологии;Информационные системы электронного бизнеса; Очная форма 4 года Заочная форма 4 года 6 месяцев .;124 000 р./год<br> 77 000 р./год ;Русский язык Математика (профильный уровень) Информатика/Физика (по выбору поступающего) Бакалавриат;37.03.01 Психология ;Социальная психология; Очно-заочная форма 4 года 6 месяцев;82 000 р./год;Русский язык Биология Математика (профильный уровень)/ Обществознание (по выбору поступающего) Бакалавриат;38.03.02 Менеджмент ;Логистика и управление цепями поставок; Очная форма 4 года;95 000 р./год;Русский язык Математика (профильный уровень) Информатика/История/Обществознание/ Иностранный язык (по выбору поступающего) Бакалавриат;38.03.02 Менеджмент ;Финансовый менеджмент; Очно-заочная форма 4 года 6 месяцев ;95 000 р./год;Русский язык Математика (профильный уровень) Информатика/История/Обществознание/ Иностранный язык (по выбору поступающего) Бакалавриат;38.03.01 Экономика ;Экономика организаций; Очно-заочная форма 4 года 6 месяцев ;82 000 р./год;Русский язык Математика (профильный уровень) Информатика/История/Обществознание/ Иностранный язык/ География (по выбору поступающего) Бакалавриат;38.03.07 Товароведение ;Экспертиза качества и безопасности товаров; Очно-заочная форма 4 года 6 месяцев ;82 000 р./год;Русский язык Математика (профильный уровень) Информатика/История/Обществознание/ Иностранный язык (по выбору поступающего) Бакалавриат;39.03.02 Социальная работа ;Социальная политика и социальная защита населения; Очная форма 4 года Заочная форма 4 года 6 месяцев;95 000 р./год<br>75 000 р./год;Русский язык Обществознание История/Литература (по выбору поступающего) Бакалавриат;42.03.01 Реклама и связи с общественностью ;Социальная политика и социальная защита населения; Очная форма 4 года Заочная форма 4 года 6 месяцев;124 000 р./год<br>75 000 р./год;Русский язык Обществознание История/Иностранный язык/ Литература/Информатика(по выбору поступающего) Бакалавриат;54.03.01 Дизайн ;Графический дизайн; Очная форма 4 года Очно-Заочная форма 4 года 6 месяцев;175 000 р./год<br>122 000 р./год;Русский язык История Творческое испытание (рисунок)/ Творческое испытание (живопись) (по выбору поступающего) Магистратура;38.04.01 Экономика;Бизнес-аналитика; Очная форма 2 года Заочная форма 2 года 5 месяцев ;103 000 р./год <br>60 000 р./год;Вступительное испытание Экономика (тестирование) Магистратура;38.04.02 Менеджмент ;Стратегический менеджмент; Заочная форма 2 года 5 месяцев;60 000 р./год;Вступительное испытание Менеджмент (тестирование) Специалитет;10.05.01Компьютерная безопасность ;Безопасность компьютерных систем и сетей; Очная форма 5 лет Заочная форма 5 лет 6 месяцев ;154 000 р./год;Русский язык Математика (профильный уровень) Информатика/Физика (по выбору поступающего) Специалитет;38.05.01 Экономическая безопасность ;Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности; Очная форма 5 лет Заочная форма 5 лет 6 месяцев ;124 000 р./год 77 000 р./год;Русский язык Математика (профильный уровень) Информатика/История/ Обществознание(по выбору поступающего) Специалитет;38.05.02 Таможенное дело ;Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле; Заочная форма 5 лет 6 месяцев;77 000 р./год;Русский язык Обществознание Профессиональное испытание Специалитет;38.05.02 Таможенное дело ;Организация таможенного контроля; Очно-заочная форма 5 лет 6 месяцев ;82 000 р./год;Русский язык Обществознание Профессиональное испытание