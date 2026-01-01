Калининградский филиал Российского университета кооперации

Учеба с душой и перспективой: стань частью команды будущего!

Калининградский филиал Российского университета кооперации — это одно из старейших учебных заведений области, основанное в 1949 году.

Калининградский филиал Российского университета кооперации — часть крупной сети филиалов и институтов Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

У нас 15 филиалов от Калининграда до Камчатки.

Специальности

Приглашаем абитуриентов на программы подготовки профессиональных кадров для современного рынка труда.

          КФ РУК обучает студентов по программам высшего, среднего и начального профессионального образования, в том числе с возможностью параллельного обучения в школе.

Подробности на нашем сайте

Преподавательский состав
Высококвалифицированных преподавательский состав — залог успешного обучения! У нас в университете вы найдёте опытных специалистов в своей области. Доктора наук составляют 8% нашего преподавательского состава, что гарантирует высочайший уровень знаний и опыта. Кандидаты наук составляют 65%, это академическая элита, готовая делиться своими знаниями и вдохновением. А наши практики, занимающие 30%, обеспечивают актуальность и практическую направленность обучения. Мы гордимся нашим преподавательским составом и уверены, что они сделают все возможное, чтобы помочь вам достичь успеха. Присоединяйтесь к нашему университету и получите знания, которые превратят вашу мечту в реальность!
Сотрудничество
Высшее учебное заведение регулярно организует конференции и встречи с работодателями при поддержке крупных предприятий и их представителей. Университет сотрудничает с такими ведущими организациями, как «Калининград-ГорТранс», «Транс-Эксим», «РусТрансСервис», «Виктория Балтия», Калининградская областная таможня, «ВТБ», «Сбербанк», «Газпромбанк», «BitRive», «КОДЭ», Молодежный центр карьеры «Гостиная».
Внеучебная деятельность
В университете студенты могут наслаждаться разнообразными внеучебными активностями. Студенческая жизнь здесь насыщена различными возможностями и мероприятиями, такими как студенческие спортивные клубы(ССК), КВН, волонтёрские проекты, Российские студенческие отряды (РСО), научные общества, которые получили признание и награды.
За нашим дипломом действительно стоит профессиональное обучение, с которым выпускник нашего университета или колледжа всегда может устроиться по специальности.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
Лозунг нашего университета: Скучно? РУК — это не скучно!
РУК ведет подготовку по программам
среднего и дополнительного профессионального образования
СМОТРЕТЬ СПО СМОТРЕТЬ ДПО
Реклама. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», ИНН 5029088494. Erid: 2VSb5yYEQX4
Российский университет кооперации
Калининград, ул. Карла Маркса, 17

Телефон
+7 (401) 221-78-87

kaliningrad.ruc.su
Вернуться назад
© 2026 «Новый Калининград.Ru»
Реклама