Калининградский филиал Российского университета кооперации — это одно из старейших учебных заведений области, основанное в 1949 году.
Калининградский филиал Российского университета кооперации — часть крупной сети филиалов и институтов Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».
У нас 15 филиалов от Калининграда до Камчатки.
Приглашаем абитуриентов на программы подготовки профессиональных кадров для современного рынка труда.
КФ РУК обучает студентов по программам высшего, среднего и начального профессионального образования, в том числе с возможностью параллельного обучения в школе.
Подробности на нашем сайте