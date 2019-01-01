Хиты корейской косметики

Мировой бестселлер и секрет идеальных волос по суперцене! Филлеры необходимы для лечения и ухода за волосами после химического воздействия. Филлер проникает внутрь волоса, сглаживает чешуйки, дефекты и повреждения структуры, делает каждый отдельный волос гладким и блестящим.

Также филлер защищает волосы от дальнейшего ежедневного повреждения (расчесывание, сушка, заколки и резинки, укладка), от воздействия окружающей среды, а также укрепляет волосы, доставляя все необходимые компоненты в стержень волоса. Волосы становятся гладкими, блестящими, упругими, ухоженными. Волосы выглядят здоровыми.

Lador Perfect Hair Filler рекомендуется тем, у кого: -поврежденные и/или пористые волосы

-волосы после химической завивки или покраски -сухие, непослушные, безжизненные волосы.

Цена: 1шт. — 110 руб. от 5шт. — 100 руб.

Мегафиллер 150мл 1150 руб.

