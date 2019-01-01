Хиты корейской косметики

Филлер для
восстановления волос
LADOR
Мировой
бестселлер и секрет идеальных волос по суперцене! Филлеры
необходимы для лечения и ухода за волосами после химического
воздействия. Филлер проникает внутрь волоса, сглаживает чешуйки,
дефекты и повреждения структуры, делает каждый отдельный волос
гладким и блестящим.
Также филлер защищает волосы от
дальнейшего ежедневного повреждения (расчесывание, сушка,
заколки и резинки, укладка), от воздействия окружающей среды, а
также укрепляет волосы, доставляя все необходимые компоненты в
стержень волоса. Волосы становятся гладкими, блестящими,
упругими, ухоженными. Волосы выглядят здоровыми.
Lador
Perfect Hair Filler рекомендуется тем, у кого: -поврежденные
и/или пористые волосы
-волосы после химической завивки или
покраски -сухие, непослушные, безжизненные волосы.
Цена:
1шт. — 110 руб. от 5шт. — 100 руб.
Мегафиллер 150мл 1150
руб.