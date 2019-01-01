Хиты корейской косметики

От которой без ума женщины всего мира


Косметика — подарок, которому рада любая женщина. Ни одна девушка не посчитает лишней баночку нежного крема или лёгкую увлажняющую эмульсию, но важно, чтобы косметика была качественной, натуральной и эффективной. Найти такую можно в магазине «Кумихо».

Здесь продают корейскую косметику, ставшую настоящим открытием мирового бьюти-рынка. В основе кремов, лосьонов и бальзамов из восточной страны фруктовые масла, вулканический пепел, жемчужная, золотая и бриллиантовая пудра, змеиный пептид, морской коллаген, протеины шёлка и другие уникальные компоненты. Такой подарок будет не только приятным и нужным, но ещё и очень запоминающимся.
Гидрогелевые патчи
Патчи — это формованные кусочки гидрогеля, содержащие целый комплекс полезных веществ. Они предназначены для быстрого и эффективного ухода за кожей. Изменения заметны уже после первого применения, но с каждым разом эффект усиливается — кожа увлажняется, снимается отечность, мелкие морщинки разглаживаются. В «Кумихо» есть патчи для глаз, губ, носогубных складок и для снятия локальных воспалений. Для современной девушки, которая постоянно в делах и непременно куда-то спешит, простые и быстрые в применении патчи — настоящее спасение.
Цена: набор 60 шт. от 990 руб.
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Гель с алоэ
Корейские гели с алоэ содержат от 90% до 99% сока этого растения, их структура лёгкая, практически невесомая, благодаря чему они быстро впитываются и не оставляют липкой пленки. Многофункциональный гель используют для тела, лица, волос и даже наносят на чувствительную кожу вокруг глаз. Средство оздоравливает кожу на клеточном уровне — наполняет её влагой, успокаивает, снимает раздражение.
Цена: 55 мл — 250 руб. / 250 мл 590 руб.
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Корейские тканевые маски для лица
В последнее время большой популярностью пользуются корейские тканевые маски для лица. «Mask sheet» представляет собой изготовленный в форме лица тканевый лист, пропитанный сывороткой. Средство стало неотъемлемым компонентом уходовой рутины. Зачастую их используют для того, чтобы в короткий срок привести кожу в порядок. Это палочка-выручалочка накануне ответственных мероприятий, праздников и романтических свиданий. Всего 15-20 минут — и лицо выглядит более свежим, гладким и отдохнувшим.
Цена: от 75 руб.
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Альгинатные маски
Альгинатные маски лидируют по популярности в перечне салонных услуг. Их любят за комфортные ощущения и мгновенный результат. С «Кумихо» процедуру легко повторить дома: смешиваем порошок с водой, наносим полученную смесь на кожу, даём маске застыть, а после — снимаем одним аккуратным движением. Косметический эффект заметен сразу — кожа более эластичная, свежая, подтянутая.
Цена: 25 г (саше) — 80 руб.
240 г (пакет) — 550 руб.
1000 г (мешок) — 1250 руб.
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Сыворотка с гиалуроновой кислотой
Сыворотка ELIZAVECCA Hell-Pore Control Hyaluronic Acid с 97% гиалуроновой кислоты является эффективным средством для обновления кожи, улучшения ее микрорельефа, решения проблемы расширенных пор, неоднородного микрорельефа, тусклого цвета лица, сеточки поверхностных морщин.
Также в составе средства ниацинамид и аденозин.
Ниацинамид обеспечивает мощное клеточное обновление кожи.
Аденозин — один из самых эффективных антивозрастных компонентов.
Цена: от 890 руб.
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Протеиновый шампунь с коллагеном
Интенсивно питающий шампунь для волос Esthetic House CP-1 Bright Complex Intense Nourishing Shampoo превосходно очищает волосы от излишков себума, но не пересушивает их. Напротив, он увлажняет и питает волосы от корней до кончиков, восстанавливает структуру, уменьшает ломкость, придает гладкость, мягкость и здоровое сияние. В составе шампуня — протеины, коллаген, кератин, эластин, масла и растительные экстракты.
Цена: 100 мл — 360 руб. / 500 мл 1040 руб.
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Филлер для восстановления волос LADOR
Мировой бестселлер и секрет идеальных волос по суперцене! Филлеры необходимы для лечения и ухода за волосами после химического воздействия. Филлер проникает внутрь волоса, сглаживает чешуйки, дефекты и повреждения структуры, делает каждый отдельный волос гладким и блестящим.
Также филлер защищает волосы от дальнейшего ежедневного повреждения (расчесывание, сушка, заколки и резинки, укладка), от воздействия окружающей среды, а также укрепляет волосы, доставляя все необходимые компоненты в стержень волоса. Волосы становятся гладкими, блестящими, упругими, ухоженными. Волосы выглядят здоровыми.
Lador Perfect Hair Filler рекомендуется тем, у кого: -поврежденные и/или пористые волосы
-волосы после химической завивки или покраски -сухие, непослушные, безжизненные волосы.
Цена: 1шт. — 110 руб. от 5шт. — 100 руб.
Мегафиллер 150мл 1150 руб.
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Карбокси-маска
Карбокситерапия — это насыщение клеток кожи молекулами углекислого газа. Она может осуществляться как с помощью инъекций, так и через внешнее воздействие — косметические маски. Раньше считалось, что инъекционное лечение имеет больший эффект, но специалисты доказали, что маски ничем не хуже. Результат — ровная и упругая кожа без рисков, связанных с инъекциями.
Цена: от 580 руб. за 1 шт.
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«Кумихо»
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