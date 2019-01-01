Удивительная новогодняя коллекция от MIXIT

Новогодний набор Love Is сочетает гель для душа (лёгкий, нежный, с насыщенным ароматом), соль для ванны и шиммер, который растворяется воде, очаровывая переливами блёсток. Такой шиммер дарит расслабляющий эффект и превращает водные процедуры в сказочное времяпрепровождение. Самый праздничный сет Love Is — с ароматом шампанского и микрочастицами золота. Стоит такой набор всего 645 рублей, но своей обладательнице он дарит настоящее наслаждение. Также в линейке этого года сет с экстрактом снежных водорослей, ламинарии и жемчужной пудрой, а также набор с экстрактом граната, грейпфрута и вишни.

