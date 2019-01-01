Удивительная новогодняя коллекция от MIXIT
Бьюти-новинки с жемчужной пудрой, микрочастицами золота и экстрактом снежных водорослей
Косметики много не бывает. Новый год — ещё один повод порадовать любимых женщин душистыми кремами, лосьонами, сахарными скрабами и муссами, которые придают коже свежесть и сияние даже холодной зимой. MIXIT — это качественная косметика для мужчин и женщин, созданная с применением последних новаций в области красоты. Каждый компонент бьюти-средств этой марки подбирается технологами с особой тщательностью. В основе — чистые растительные экстракты, эфирные масла, вытяжки из трав и фруктовые кислоты.
К приближающимся праздникам MIXIT подготовил особенные подарки. Лимитированные новогодние наборы в стильном ярком дизайне точно не захочется передаривать. Внутри каждого новинки для красоты, которые создадут атмосферу волшебного праздника и заставят поверить в исполнение самых заветных желаний.
Новогодний набор Love Is сочетает гель для душа (лёгкий, нежный, с насыщенным ароматом), соль для ванны и шиммер, который растворяется воде, очаровывая переливами блёсток. Такой шиммер дарит расслабляющий эффект и превращает водные процедуры в сказочное времяпрепровождение. Самый праздничный сет Love Is — с ароматом шампанского и микрочастицами золота. Стоит такой набор всего 645 рублей, но своей обладательнице он дарит настоящее наслаждение. Также в линейке этого года сет с экстрактом снежных водорослей, ламинарии и жемчужной пудрой, а также набор с экстрактом граната, грейпфрута и вишни.
Обязательно обратите внимание и на коллекцию сывороток для лица с легчайшей шелковистой текстурой и активным фруктовым комплексом Perfect Skin. Это три флакона за 1945 рублей три слагаемых идеальной кожи: гель-пилинг для лица с фруктовыми кислотами, глубоко увлажняющая сыворотка на основе выжимки гинкго билоба и розы и питательная сыворотка с маслами макадамии и жожоба.
Ещё один отличный вариант подарка набор для ухода за кожей губ: сахарный скраб, увлажняющий глянцевый бальзам с неповторимым ароматом клубники и гель-маска с блёстками для девушек, которые хотят подарить своим губам настоящую любовь, а своих подписчиков в социальных сетях порадовать новыми красивыми фотографиями.
Всего в ассортименте MIXIT — несколько десятков разнообразных косметических сетов. Среди них вы точно найдёте тот, что идеально подойдёт вашим любимым. А если глаза начнут разбегаться от выбора, определиться с покупкой с удовольствием поможет консультант. Или же обратите внимание на подарочные сертификаты номиналом от 500 до 5000 рублей — по-настоящему беспроигрышный вариант.
г. Калининград,
ул. Театральная, 30, 2 этаж, ТРЦ «Европа»

+7 921 009 05 03


Instagram
Вернуться назад
©2019 «Новый Калининград.Ru»
На правах рекламы