Настоящий полёт с Дедом Морозом

Вы сможете подарить уникальные ощущения, которых не испытывал ещё никто в Калининграде. Волшебный полёт с Дедом Морозом на одном из самых комфортных и безопасных малых летательных аппаратов продлится 15 минут и запомнится на годы. О таком подарке будут рассказывать, фотографиями делиться во всех соцсетях, а эмоции с восторгом описывать всем друзьям и подругам. Вы дарите не просто сертификат на посещение аттракциона. Вы дарите человеку самое яркое эмоциональное событие уходящего года.
Письмо от Деда Мороза
Вы покупаете сертификат компании Parafly и дарите его своему другу, подруге, просто знакомому или близкому человеку. Ограничений практически нет, полетать могут даже дети и пенсионеры. Сертификат красивый конверт с письмом от Деда Мороза. Далее адресату нужно просто связаться с представителями Parafly, чтобы началось волшебство.
Селфи на высоте
На параплане вы скользите, чувствуя ветер, потоки воздуха. Вы можете полностью отдаться этим ощущениям, вести прямую трансляцию, делать снимки. Ваши руки будут абсолютно свободны. Парапланом управляет опытный Дед Мороз за вашими плечами. Так что полетать можно, не имея какой-либо физической подготовки. Полёты проходят в красивейших местах. С высоты вы увидите Куршскую косу, Зеленоградск, Светлогорск. По желанию пилот может делать крутые виражи, от которых захватывает дух, или плавно парить, если вы предпочитаете спокойное любование красотами. Вы почувствуете себя на вершине мира.
Бонус на Новый год
Весь полёт будет запечатлён на профессиональную камеру GoPro 8. Так что на память останется качественное видео, которое поможет снова пережить испытанные ощущения и посмотреть, как эта сказка выглядела со стороны.