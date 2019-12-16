Настоящий полёт с Дедом Морозом

Вы сможете подарить уникальные ощущения, которых не испытывал ещё никто в Калининграде. Волшебный полёт с Дедом Морозом на одном из самых комфортных и безопасных малых летательных аппаратов продлится 15 минут и запомнится на годы. О таком подарке будут рассказывать, фотографиями делиться во всех соцсетях, а эмоции с восторгом описывать всем друзьям и подругам. Вы дарите не просто сертификат на посещение аттракциона. Вы дарите человеку самое яркое эмоциональное событие уходящего года.