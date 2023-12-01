Красота и наслаждение: сертификаты
на Spa-программы
Таёжный Spa «Алтайская здравница» — подарки с душой
Что такое таёжный Spa «Алтайская здравница»? Это более 20 уникальных Spa-программ на основе знаний сибирских знахарей и травников.
Тепло и гостеприимство горного Алтая в центре мегаполиса, где каждый гость найдет для себя спокойствие и вдохновение, умиротворение и уединение.
  • Полезная эко-лавка — ещё одна особенность нашего Spa, она включает в себя линейку косметики собственного производства «Домашний уход», позволяющую гостю даже в домашних условиях оставаться в гармонии с природой, а также эксклюзивную продукцию Алтая под собственным брендом «Алтайская здравница».
  • Новый год — самый важный праздник в году для каждой семьи! Коллеги, близкие и родные люди спешат поздравить друг друга и пожелать всех благ уже в Новом году! Алтайская здравница поможет сделать вам правильный выбор — подарок с душой! Спешите приобрести сертификаты для вашего коллектива, мамы или любимой дочери, а может, вы подарите родителям одно счастье на двоих — одну из наших парных Spa-программ! Мы подберем индивидуальный подарок, который никого не оставит равнодушным. Цены на Spa-программы начинаются всего от 1000 рублей: например, «Зимняя сказка» — это 20 минут прогревания в арома-сауне + 30 минут релакс-массажа с горячими маслами. С нами зима будет теплой!
Подарки для ваших родных, любимых, близких и коллег — уже у нас в «Алтайской здравнице»!
*Spa — спа.
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«Алтайская здравница»
Таёжный Spa

 г. Калининград, ул. Чкалова, 24
тел.: +7 (4012) 270-210, +7 981-467-02-10

altayspa.ru
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