Красота и наслаждение:
сертификаты на Spa-программы
Таёжный Spa «Алтайская
здравница» — подарки с душой
Что такое таёжный
Spa «Алтайская здравница»? Это более 20 уникальных Spa-программ на основе знаний
сибирских знахарей и травников.
Тепло и
гостеприимство горного Алтая в центре мегаполиса, где каждый гость найдет для себя
спокойствие и вдохновение, умиротворение и уединение.
Полезная эко-лавка — ещё одна
особенность нашего Spa, она включает в себя линейку косметики собственного производства
«Домашний уход», позволяющую гостю даже в домашних условиях оставаться в гармонии с
природой, а также эксклюзивную продукцию Алтая под собственным брендом «Алтайская
здравница».
Новый год — самый важный
праздник в году для каждой семьи! Коллеги, близкие и родные люди спешат
поздравить друг друга и пожелать всех благ уже в Новом году! Алтайская
здравница поможет сделать вам правильный выбор — подарок с душой!
Спешите приобрести сертификаты для вашего коллектива, мамы или любимой дочери, а может,
вы подарите родителям одно счастье на двоих — одну из наших парных
Spa-программ! Мы подберем индивидуальный подарок, который никого не оставит
равнодушным. Цены на Spa-программы начинаются всего от 1000 рублей: например,
«Зимняя сказка» — это 20 минут прогревания в арома-сауне + 30 минут
релакс-массажа с горячими маслами. С нами зима будет теплой!
Подарки для ваших
родных, любимых, близких и коллег — уже у нас в «Алтайской
здравнице»!
*Spa — спа. Лиц. ЛО41-01157-39/00673872 от 29.08.2023 №2953527522 Реклама. ИП
Горобцов Андрей Александрович, ИНН 422101398650, Erid: LatgBf863
«Алтайская здравница» Таёжный Spa
г. Калининград, ул. Чкалова, 24 тел.: +7 (4012) 270-210, +7 981-467-02-10