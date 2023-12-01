Полезная эко-лавка — ещё одна особенность нашего Spa, она включает в себя линейку косметики собственного производства «Домашний уход», позволяющую гостю даже в домашних условиях оставаться в гармонии с природой, а также эксклюзивную продукцию Алтая под собственным брендом «Алтайская здравница».

