Роскошные подарки для дорогих людей
«Часы Женевы»: презенты, неподвластные времени
Скоро Новый год, город и наши дома преображаются, одеваясь в свои прекрасные наряды. Украшенные ёлки в окнах домов и на улицах, гирлянды в витринах магазинов — предпраздничная суета захватывает нас все больше, а времени на поиски новогодних подарков для близких остаётся не так много. При этом каждый хочет увидеть под ёлочкой заветную коробочку со своим именем.
В преддверии новогодних праздников салон «Часы Женевы» подготовил подборку идей подарков для каждого члена семьи: дорогим мужчинам — от элитных часов до презентабельных аксессуаров, а милым дамам и юным леди — нежные и прекрасные ювелирные украшения.

В салоне «Часы Женевы» убеждены, что оригинальный подарок на Новый год – это часы. С таким презентом невозможно ошибиться: часы, выбранные со вкусом, будет носить с удовольствием каждый, даже тот, кто до этих пор не имел такой привычки. Часы марок HUBLOT, OMEGA, TAG HEUER, ULUSSE NARDIN — достойный и оригинальный подарок на Новый год.

  • Что подарить мужчине, которого хочется по-настоящему удивить и порадовать? Прекрасным подарком станут эффектные и изысканные аксессуары коллекций MONT BLANC, S.T.DUPONT, Montegrappa: роскошные шариковые ручки, оригинальные запонки, портмоне, сумки, ремни и множество других замечательных презентов, которые вызовут массу положительных эмоций у обладателя такого новогоднего сюрприза.
  • Переходим к самому волнующему и трогательному выбору подарка — для прекрасной леди вашего сердца. В ювелирно-часовом салоне «Часы Женевы» большой выбор женских часов и аксессуаров. Подарок на Новый год должен сообщать любимой женщине о силе и глубине чувств к ней. Украсьте её руку женственными или элегантными часами марок: Seiko, Hamilton, Certina, Maurice Lacroix, Bomberg, Adriatica, Jaguar, Greenwich, L`Duchen. Сделать правильный выбор вам помогут грамотные консультанты салона. Очень важно учесть все нюансы при выборе.
  • Если же ваша избранница не носит часы, то перед великолепными ювелирными изделиями она точно не сможет устоять. Серьги, кольца, браслеты броши от Roberto Bravo, JV, Grigoriev восхитят игрой камней, интересным дизайном и великолепным исполнением. Сочетание разных текстур и воплощение их в готовом изделии от классической сдержанности до ультрамодных течений не оставят равнодушной ни одну женщину.
  • Салон «Часы Женевы» не забыл и про юных принцесс. Для них в салоне большой выбор серёжек, колечек, цепочек, браслетов и кулонов, которые будет приятно получить в подарок. Маленькие принцессы очень похожи на своих мам — обожают наряжаться и примерять мамины сокровища. Желание обладать собственными украшениями для девочек вполне естественно. Поэтому миниатюрные и яркие ювелирные изделия с уникальным дизайном придутся точно по вкусу и вызовут массу положительных эмоций.
До середины января на весь ассортимент товаров в салонах «Часы Женевы» действуют специальные скидки, при покупке украшений из золота — подвеска в подарок!

Пусть грядущий год умножает ваш достаток, балует успехами и дарит приятные события!
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