Роскошные подарки для дорогих людей

В преддверии новогодних праздников салон «Часы Женевы» подготовил подборку идей подарков для каждого члена семьи: дорогим мужчинам — от элитных часов до презентабельных аксессуаров, а милым дамам и юным леди — нежные и прекрасные ювелирные украшения.



В салоне «Часы Женевы» убеждены, что оригинальный подарок на Новый год – это часы. С таким презентом невозможно ошибиться: часы, выбранные со вкусом, будет носить с удовольствием каждый, даже тот, кто до этих пор не имел такой привычки. Часы марок HUBLOT, OMEGA, TAG HEUER, ULUSSE NARDIN — достойный и оригинальный подарок на Новый год.



