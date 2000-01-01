Магазины «Дом мёда» подарят вам здоровье и долголетие!
Порадуйте родных и близких, позаботьтесь о своих любимых, выбирайте вкусные и полезные подарки!
Друзья, наши самые любимые праздники уже совсем скоро. Самое время задуматься, как выбрать подарок красивый, полезный и вкусный, именно такой, который передаст наши самые теплые чувства и пожелания.
Мы поможем вам в этом! В наших магазинах «Дом мёда» вы найдете всё самое полезное, что может дать сама Природа. Уже более 20 лет мы дарим вам здоровье, радость, заботу и внимание.
Для тех, кто любит мед
Мёд в деревянном бочонке — отличный подарок!
Тем более мы наверняка сможем угодить даже истинному ценителю, так как у нас большой выбор меда с местных пасек и со всех медоносных регионов России: Дальний Восток, Алтайский край, Средняя полоса России, Кавказ и других.
Темный гречишный или белоснежная липа маньчжурская, желтый как солнце подсолнечниковый мёд или горный с ароматом лаванды и крокусов — мы точно подберём вам мёд!
Наше собственное производство
Друзья, мы настолько сильно любим мёд и уже так давно занимаемся нашим делом, что начали создавать собственную продукцию, в основе которой мёд и продукты пчеловодства! Мы рады вам предложить вкуснейший крем-мёд с добавлением фруктов, ягод и орехов, сувенирную фасовку мёда и медовые кондитерские изделия. Пряники и медовая соломка отлично подойдут для подарочных наборов детям (чистый состав и самые качественные ингредиенты). Крем-мёд в ярких аппетитных баночках, мёд с орехами никого не оставит равнодушным и отлично подойдет для подарка.
Для любителей чая
Удивительно, но именно чай дарят чаще всего на праздники. Чай в сочетании с бочонком мёда — это полноценный и самодостаточный вариант подарка. Выбор чая в наших магазинах просто огромный: более 60 видов чая со всех континентов и плантаций, более 10 видов Улуна, Ройбуш, Пуэр, связанный чай, раскрывающийся как цветок, настоящий индийский чай, классический черный и зеленый и чай с добавлением ягод, фруктов и лепестков… В качестве подарка также отлично подойдет травяной чай и чайные напитки на основе лекарственных трав Алтая и Кавказа.
Для ценителей кофе
Есть люди, для которых чашечка свежемолотого и свежесваренного кофе является чудодейственным средством, способным наделить их суперспособностями! Так почему бы не порадовать их? Мы предлагаем настоящую высокогорную арабику — знаменитый сорт Марагоджип. К кофе можно подобрать шоколадное драже из сосновых шишек либо шоколад на меду с фруктовой ноткой. Упаковав это все в деревянную коробочку, можно смело дарить!
Облепиховое наслаждение
Яркий оранжевый цвет и феноменальные полезные свойства придают облепихе особую привлекательность! В «Доме мёда» облепиху можно найти в разных вариантах: мёд с облепихой, чай, джемы и сиропы, добавки облепиховые к напиткам, косметика и даже сок прямого отжима! Вся продукция упакована очень красиво. Можно дарить как самостоятельный презент, так и в составе наборов.
Забота о себе и близких
Придерживаясь своей концепции, мы собрали в наших магазинах много натуральной уходовой косметики на основе мёда, продуктов пчеловодства и полезных даров Природы. Мы с легкостью соберем вам подарочный набор, который подойдет для мамы, сестры, подруги, бабушки.
Полезные товары и суперфуды
В течение последних десяти лет мы существенно расширили свой ассортимент в пользу полезных товаров для здоровья. Но обязательным условием всегда для нас являлся натуральный состав и польза. Для человека, ведущего здоровый образ жизни и отдающего предпочтение натуральным продуктам, мы соберем здоровый подарок, где будет мёд и чай, урбеч и полезные каши, гранола и шоколад на меду, витамины из цветочной пыльцы и чага-чай, цикорий и бальзамы на травах, полезные сладости и прополис. Поверьте, вы не будете разочарованы!
Медовые напитки
Друзья, знаете ли вы, какое множество напитков существует на основе мёда? В нашем арсенале есть сбитни, бальзамы, эликсиры и сиропы на меду с добавлением лекарственных трав и специй. Все напитки безалкогольные. Красивые сувенирные бутылки придают им невероятно привлекательный вид. Бальзам и Сбитень «Тайга» идеально подойдет для наших дорогих мужчин.
Идеальные свечи для уютных вечеров
Порой, чтобы создать атмосферу уюта, спокойствия и комфорта, достаточно зажечь свечу. Но свечи должны быть не только красивыми, но и безопасными. В «Доме мёда» вы найдете большое разнообразие свечей из натурального пчелиного воска. Для себя, для подарка, для определенного случая — здесь найдутся свечи на любой вкус!
Друзья, мы ждем вас и готовы собрать подарки на любой вкус и бюджет! Принимаем корпоративные заказы.
Будьте здоровы и живите долго. И не забывайте, что все самое лучшее дает нам сама природа!