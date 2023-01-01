Зимняя сказка: счастье в каждой сладости
«Первый хлебозавод»: торты, пироги, праздничные пряники к новогоднему столу
Новый год — сказочный зимний праздник, который каждый ожидает с затаённой надеждой на исполнение самых заветных желаний. Это время когда сбываются мечты.
  • Торты и выпечка от «Первого хлебозавода» — это возможность приблизить праздник, создать радостное настроение себе и близким, порадовать коллег и знакомых, выразить благодарность за плодотворное сотрудничество деловым партнёрам. Вот уже 77 лет «Первый хлебозавод» заботится о своих покупателях, и этот год не стал исключением. Мы подготовили для вас вкусную и натуральную продукцию к праздничному столу, которой будут рады и взрослые, и дети.
  • Зимние праздники — самое лучшее время для этого, поскольку именно накануне Нового года стираются грани, отступают на второй план невзгоды, а на их место приходят сказочная атмосфера и искренние отношения.
  • «Первый хлебозавод» в производстве придерживается не только традиционно русских рецептов, но и постоянно разрабатывает новые современные рецепты, используя только высококачественные ингредиенты и индивидуальный подход к каждому изделию.
  • В производстве тортов и пирожных не используются искусственные добавки, красители, консерванты. Натуральные продукты и свежевыпеченные коржи придают изделиям изысканный вкус и тонкий аромат. Поэтому торты «Первого хлебозавода» — ваше удовольствие. Вы можете выбрать торт из нашего ассортимента или сделать на заказ, изменив его в соответствии со своим вкусом, создав неповторимый шедевр только для себя.
Найти продукцию «Первого хлебозавода» — торты, пряники, пироги и пирожные — можно в магазинах города и области, а также в фирменных павильонах.
Мы желаем счастья в каждый дом, новогодних чудес, радости и здоровья вам и вашим близким! С заботой о вас «Первый хлебозавод»!
Реклама. ОАО «Первый хлебозавод», ИНН 3906069487, Erid: LatgC5HEq
Первый хлебозавод
+7 (4012) 51-29-57

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