Зимняя сказка: счастье в каждой сладости

«Первый хлебозавод»: торты, пироги, праздничные
пряники к новогоднему столу
Новый год —
сказочный зимний праздник, который каждый ожидает с затаённой надеждой на исполнение самых
заветных желаний. Это время когда сбываются мечты.
Торты и выпечка
от «Первого хлебозавода» — это возможность приблизить праздник, создать
радостное настроение себе и близким, порадовать коллег и знакомых, выразить
благодарность за плодотворное сотрудничество деловым партнёрам. Вот уже 77 лет
«Первый хлебозавод» заботится о своих покупателях, и этот год не стал
исключением. Мы подготовили для вас вкусную и натуральную продукцию к праздничному
столу, которой будут рады и взрослые, и дети.
Зимние праздники —
самое лучшее время для этого, поскольку именно накануне Нового года стираются
грани, отступают на второй план невзгоды, а на их место приходят
сказочная атмосфера и искренние отношения.
«Первый
хлебозавод» в производстве придерживается не только традиционно русских рецептов, но и
постоянно разрабатывает новые современные рецепты, используя только высококачественные
ингредиенты и индивидуальный подход к каждому изделию.
В производстве
тортов и пирожных не используются искусственные добавки, красители, консерванты.
Натуральные продукты и свежевыпеченные коржи придают изделиям изысканный вкус и тонкий
аромат. Поэтому торты «Первого хлебозавода» — ваше удовольствие. Вы можете выбрать торт
из нашего ассортимента или сделать на заказ, изменив его в соответствии со своим вкусом,
создав неповторимый шедевр только для себя.
Найти
продукцию «Первого хлебозавода» — торты, пряники, пироги и пирожные — можно в магазинах
города и области, а также в фирменных павильонах.
Мы желаем счастья
в каждый дом, новогодних чудес, радости и здоровья вам и вашим близким! С заботой о вас
«Первый хлебозавод»!
Реклама. ОАО «Первый хлебозавод», ИНН
3906069487, Erid: LatgC5HEq