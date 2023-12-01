«World Class Калининград» — это клуб последнего поколения от мирового фитнес-бренда. Здесь продумано все до мелочей. Клубы сети оснащены оборудованием TechnoGym — компании, которая является официальным поставщиком тренажёров для олимпийских тренировочных лагерей.
Кроме тренажёрного зала с кардио-зоной, зоной функционального тренинга и боевых искусств в распоряжении клиентов клуба четыре многофункциональных зала для групповых тренировок, площадью свыше 400 квадратных метров.
Также всем посетителям «World Class Калининград» доступен современный аквакомплекс со спортивным 25-метровым бассейном и инновационной технологией очистки воды, роскошной recovery*-зоной с джакузи, паровой баней, финской сауной и массажными кабинетами, чтобы спорт приносил не только пользу, но и удовольствие. Вся площадь нового фитнес-клуба оснащена системой вентиляции и контроля климата.