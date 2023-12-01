Фитнес в новом клубе
«World Class Калининград»
Самый здоровый подарок для близких и себя любимого
Новые времена диктуют новые подходы к поздравлениям: сегодня как никогда актуально все, что связано со здоровьем и его укреплением. По-настоящему нужные подарки подготовил для горожан фитнес-клуб «World  Class Калининград».
«World Class Калининград» — это клуб последнего поколения от мирового фитнес-бренда. Здесь продумано все до мелочей. Клубы сети оснащены оборудованием TechnoGym — компании, которая является официальным поставщиком тренажёров для олимпийских тренировочных лагерей.

Кроме тренажёрного зала с кардио-зоной, зоной функционального тренинга и боевых искусств в распоряжении клиентов клуба четыре многофункциональных зала для групповых тренировок, площадью свыше 400 квадратных метров.

Также всем посетителям «World Class Калининград» доступен современный аквакомплекс со спортивным 25-метровым бассейном и инновационной технологией очистки воды, роскошной recovery*-зоной с джакузи, паровой баней, финской сауной и массажными кабинетами, чтобы спорт приносил не только пользу, но и удовольствие. Вся площадь нового фитнес-клуба оснащена системой вентиляции и контроля климата.
Одна из инноваций «World Class Калининград» — индивидуальный электронный браслет. Это гаджет, который позволяет отказаться от привычных клубных карт и ключей от шкафов: шкафы открываются благодаря «вшитым» в браслеты кодам, а тренажёры после авторизации обращаются к посетителям по имени. Более того, благодаря браслету каждое упражнение фиксируется в реальном времени в личном кабинете, там же хранится вся статистика прошлых тренировок и расписание будущих. В итоге с помощью системы myWelness можно вместе с тренером вести учет своей активности, формировать тренировочные программы и при желании соревноваться с другим членами клуба в результатах тренировок.
В клубе ежемесячно проходят спортивные и развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Силовые, аэробные или функциональные групповые занятия в зале или на открытой площадке, с режимом контроля ЧСС, с помощью интерактивного терминала Unity Self позволяющего управлять силовыми показателями производительности группы и каждого участника персонально. Все данные на большом дисплее обновляются ежесекундно, что еще больше мотивирует соревнующихся.
Гордость «World Class Калининград» — анализатор состава тела InBody iZone. Это высокоточный аппарат, позволяющий провести полный анализ состава тела, выявить проблемные зоны и в совокупности с программой питания и тренировок от профессиональных тренеров добиться поставленной цели.
Групповые программы клуба включают в себя более 20 тренировочных направлений от базовых (аэробных и силовых программ) до антигравити-йоги в гамаках или Aquaflat -йоги на специальных плотах в воде; от единоборств до одних из самых знаменитых тренировок Pump, Balance, Combat, которые проводят тренеры с международной сертификацией.
При этом в «World Class Калининград» ждут не только взрослых. Программы «Детского клуба» рассчитаны на ребят всех возрастов. Есть отдельные группы для детей до 13 лет и подростков с 13 до 15 лет, практикуются совместные занятия для детей и родителей.
Занятия с детьми в клубе «World Class» доверяют только лучшим специалистам.
Тренировки можно подобрать на любой вкус, профессиональные инструкторы разработали сразу несколько больших программ.
Добавьте к этому ультрамодный дизайн, мультитрековую Hi-Fi/High-End звуковую систему c возможностью создания индивидуального звукового фона в каждом помещении клуба, а также гарантированное качество услуг — и поймете, какой подарок действительно окажется по душе вашим близким, друзьям и коллегам. И себе любимому, естественно, тоже.
Итак, вы можете подготовить «под ёлочку»:
  • Фитнес-карту «Новогодний подарок». Это 12 месяцев безлимитного фитнеса с подарками от Деда Мороза:

    • 1 дополнительный месяц членства
    • 90 дней заморозки
    • 1 месяц членства для друга
    • -10% на детскую карту
    • анализ состава тела
    • 1 массаж
    • 3 тренировки
    • Подарочный новогодний сертификат «World Class».
      Вы сможете включить в сертификат любые услуги фитнес-клуба:

      - клубную карту
      - персональные тренировки
      - более 30 различных видов массажа
      - разовый визит, посещение всех зон фитнес-клуба
      - анализ состава тела
      - консультацию нутрициолога
    Предложение не является офертой. Количество карт ограничено. Акция «Новогодний подарок» действует до 15 января 2023 года. Сроки проведения акции могут быть изменены в зависимости от остатка акционных карт. Подробности акции по телефону 300−020 или на сайте
    worldclass-kgd.ru
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    В статье использованы материалы worldclassmag.com, unsplash.com, материалы компании.
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    Фитнес-клуб «World Class Калининград»
    г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 19
    +7 (4012) 300-020


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