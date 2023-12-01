Одна из инноваций «World Class Калининград» — индивидуальный электронный браслет. Это гаджет, который позволяет отказаться от привычных клубных карт и ключей от шкафов: шкафы открываются благодаря «вшитым» в браслеты кодам, а тренажёры после авторизации обращаются к посетителям по имени. Более того, благодаря браслету каждое упражнение фиксируется в реальном времени в личном кабинете, там же хранится вся статистика прошлых тренировок и расписание будущих. В итоге с помощью системы myWelness можно вместе с тренером вести учет своей активности, формировать тренировочные программы и при желании соревноваться с другим членами клуба в результатах тренировок.

