Красота и наслаждение: сертификаты на Spa-программы
Красота и наслаждение: сертификаты на spa-программы
Таёжный спа «Алтайская здравница» — отдых как на Алтае!
Таёжный спа «Алтайская здравница» — это уголок горного Алтая в 26 городах от Калининграда до Камчатки. 39 филиалов, которые успешно работают, даря сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей по всей России.
Более 20 авторских spa-программ никого не оставят равнодушным. Все спа-программы основаны на натуральной косметике собственного производства, где каждый компонент собран и отобран вручную, где свежесть трав, цветов перекликается с опытом технолога и современным производством. Это позволяет нам брать ответственность за результат от посещения спа «Алтайская здравница» перед каждым гостем.
«Алтайская здравница» — это про тепло и заботу о себе и любимых людях, про эмоции, которые можно дарить родителям, жене, дочери, мужу или коллеге, а может, друзьям, со спа-программами от 1400 рублей.
Приближается один из самых долгожданных и любимых всеми праздников — Новый год! Не оставьте своих самых любимых и родных без внимания! Подарите сертификат в таёжный спа «Алтайская здравница»! А «Алтайская здравница» подарит всем участникам программы лояльности 5000 бонусных рублей на подарки к Новому году!
Таёжный спа «Алтайская здравница» открыт для своих гостей с 10 до 21 часа каждый день по улице Чкалова, 24, улице Октябрьской, 71−73, на все ваши вопросы с радостью отзовется администратор по телефону 270−210 (код города 4012).
Начни Новый год с «Алтайской здравницей»!
*spa — спа. Лиц. ЛО41-01157-39/00673872 от 29.08.2023 №2953527522 Реклама. ИП Горобцов Андрей Александрович, ИНН 422101398650, Erid: 2VSb5yvbLWc